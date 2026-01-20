Union Budget 2026: আসছে বিশাল চমক! বাজেটে মধ্যবিত্তের জন্য নির্মলার ম্যাজিক, ১৭ লক্ষ টাকা আয় পর্যন্ত করমুক্ত চাকরিজীবীরা?

Union Budget 2026: আসছে বিশাল চমক! বাজেটে মধ্যবিত্তের জন্য নির্মলার ম্যাজিক, ১৭ লক্ষ টাকা আয় পর্যন্ত করমুক্ত চাকরিজীবীরা?
Union Budget 2026 Tax Releif: ক্যালেন্ডারের পাতায় ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাস প্রায় শেষের দিকে। আর মাত্র কয়েকদিন পরেই আগামী ১ ফেব্রুয়ারি সংসদের টেবিলে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট (Budget 2026) পেশ করতে চলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এই বাজেট ঘিরে এখন থেকেই প্রত্যাশার পারদ তুঙ্গে। বিশেষ করে দেশের কয়েক কোটি চাকরিজীবী ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মনে এখন একটাই প্রশ্ন— আয়কর বা ইনকাম ট্যাক্সে কি মিলবে বড়সড় স্বস্তি?
কেন এবার প্রত্যাশা এত বেশি?
স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন
গৃহঋণের সুদে ছাড়:
স্বাস্থ্য বিমা (Section 80D):
১২ লাখ থেকে ১৭ লাখ: গণিতের নেপথ্যে কোন কোন ছাড়?
শিল্প মহলের একগুচ্ছ দাবি:
বেসিক এক্সেম্পশন লিমিট
সারচার্জে স্বস্তি:
বিমায় ছাড়:
প্রবীণ নাগরিকদের বিশেষ প্রাপ্তি?
নয়া ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ২০২৫
