English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Union Budget 2026: আসছে বিশাল চমক! বাজেটে মধ্যবিত্তের জন্য নির্মলার ম্যাজিক, ১৭ লক্ষ টাকা আয় পর্যন্ত করমুক্ত চাকরিজীবীরা?

Union Budget 2026: আসছে বিশাল চমক! বাজেটে মধ্যবিত্তের জন্য নির্মলার ম্যাজিক, ১৭ লক্ষ টাকা আয় পর্যন্ত করমুক্ত চাকরিজীবীরা?

Union Budget 2026 Tax Releif: ক্যালেন্ডারের পাতায় ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাস প্রায় শেষের দিকে। আর মাত্র কয়েকদিন পরেই আগামী ১ ফেব্রুয়ারি সংসদের টেবিলে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট (Budget 2026) পেশ করতে চলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এই বাজেট ঘিরে এখন থেকেই প্রত্যাশার পারদ তুঙ্গে। বিশেষ করে দেশের কয়েক কোটি চাকরিজীবী ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মনে এখন একটাই প্রশ্ন— আয়কর বা ইনকাম ট্যাক্সে কি মিলবে বড়সড় স্বস্তি?

| Jan 20, 2026, 05:26 PM IST
1/15

কেন এবার প্রত্যাশা এত বেশি?

মূল্যবৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার খরচে মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। গত বাজেটে সরকার ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত আয়কে কার্যত করমুক্ত করার পর থেকে নতুন কর কাঠামোর জনপ্রিয়তা বেড়েছে।   

2/15

কেন এবার প্রত্যাশা এত বেশি?

সরকারি তথ্য বলছে, ২০২৪-২৫ অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারে প্রায় ৭২ শতাংশ করদাতা (৫.২৭ কোটি মানুষ) নতুন কর কাঠামো বেছে নিয়েছেন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ব্যবস্থাকে আরও আকর্ষণীয় করতে সরকার যদি কিছু পুরনো ছাড় নতুন কাঠামোতে ফিরিয়ে আনে, তবেই করমুক্ত আয়ের জাদু সংখ্যাটি ‘১৭ লাখে’ পৌঁছানো সম্ভব।  

3/15

স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন

বর্তমানে এই ছাড়ের সীমা ৭৫ হাজার টাকা। দাবি উঠছে এটি বাড়িয়ে ১ লাখ টাকা করার।  

4/15

গৃহঋণের সুদে ছাড়:

হোম লোনের সুদের ওপর বর্তমানে নতুন রেজিমে কোনও ছাড় নেই। এটি চালু করে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত সীমা নির্ধারণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।  

5/15

গৃহঋণের আসল (Principal):

হোম লোনের আসল টাকার ওপর দেড় লাখ টাকা ছাড়ের দাবি জানানো হয়েছে।  

6/15

স্বাস্থ্য বিমা (Section 80D):

চিকিৎসা খরচ যেভাবে বাড়ছে, তাতে স্বাস্থ্য বিমার প্রিমিয়ামে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড় দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখছেন বিশেষজ্ঞরা।  

7/15

১২ লাখ থেকে ১৭ লাখ: গণিতের নেপথ্যে কোন কোন ছাড়?

এই সমস্ত সম্ভাব্য ছাড়ের যোগফল যদি বর্তমান ১২ লাখের সীমার সঙ্গে যুক্ত হয়, তবেই মোট করমুক্ত আয় ১৭ লাখ টাকায় পৌঁছাবে।  

8/15

শিল্প মহলের একগুচ্ছ দাবি:

আইসিএআই ও ফিকি-র প্রস্তাব প্রাক-বাজেট আলোচনায় ‘ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া’ (ICAI) এবং ফিকি (FICCI)-র মতো শিল্প সংগঠনগুলি অর্থমন্ত্রকের কাছে একাধিক সুপারিশ পেশ করেছে।

9/15

বেসিক এক্সেম্পশন লিমিট

আইসিএআই প্রস্তাব দিয়েছে যে, ন্যূনতম করছাড়ের সীমা ৪ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে সরাসরি ৮ লাখ টাকা করা হোক।   

10/15

সারচার্জে স্বস্তি:

বর্তমানে ৫০ লাখ টাকার বেশি আয়ে সারচার্জ দিতে হয়। এই সীমা বাড়িয়ে ৭৫ লাখ টাকা করার দাবি জানানো হয়েছে যাতে মধ্যবিত্তরা হঠাৎ উচ্চ করের চাপে না পড়েন।   

11/15

বিমায় ছাড়:

ডেলয়েট ইন্ডিয়ার মতো সংস্থাগুলোর মতে, নতুন রেজিমে মেডিক্লেম বা স্বাস্থ্য বিমায় ছাড় না থাকাটা একটা বড় শূন্যতা। এটি সাধারণ মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ফেরানো দরকার।  

12/15

প্রবীণ নাগরিকদের বিশেষ প্রাপ্তি?

নতুন কর কাঠামোতে বর্তমানে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য আলাদা কোনও বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা নেই, যা পুরনো কাঠামোয় ছিল। এই কারণে অনেক প্রবীণ নাগরিক এখনও পুরনো ব্যবস্থাতেই রিটার্ন জমা দিতে পছন্দ করছেন। আশা করা হচ্ছে, আসন্ন বাজেটে তাঁদের চিকিৎসার খরচ ও করছাড়ের সীমা নিয়ে বিশেষ কোনও চমক থাকতে পারে।

13/15

নয়া ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ২০২৫

আগামী ১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে কার্যকর হতে চলেছে ‘ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ২০২৫’। এটি ১৯৬১ সালের পুরনো আয়কর আইনকে পুরোপুরি বদলে দেবে। সরকারের লক্ষ্য হলো কর ব্যবস্থাকে আরও সরল, স্বচ্ছ এবং করদাতা-বান্ধব করে তোলা।   

14/15

নয়া ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ২০২৫

নতুন আইনের অধীনে বাজেট ঘোষণার মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী যদি মধ্যবিত্তকে প্রত্যাশিত স্বস্তি দিতে পারেন, তবে তা দেশের অর্থনীতির জন্য এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হবে।  

15/15

নয়া ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ২০২৫

সবশেষে, ১৭ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় সত্যি করমুক্ত হবে কি না, তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তবে বাজেটের আগে মধ্যবিত্তের এই আকাশছোঁয়া প্রত্যাশা পূরণ করা অর্থমন্ত্রীর কাছে এক বড় চ্যালেঞ্জ।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Hiraan Marriage: DJ নয়, বাজল সানাই! ভোটের মুখে আচমকা বিয়ে সারলেন 'দেব-শত্রু' হিরণ...

পরবর্তী অ্যালবাম

Hiraan Marriage: DJ নয়, বাজল সানাই! ভোটের মুখে আচমকা বিয়ে সারলেন &#039;দেব-শত্রু&#039; হিরণ...

Hiraan Marriage: DJ নয়, বাজল সানাই! ভোটের মুখে আচমকা বিয়ে সারলেন 'দেব-শত্রু' হিরণ...

Hiraan Marriage: DJ নয়, বাজল সানাই! ভোটের মুখে আচমকা বিয়ে সারলেন 'দেব-শত্রু' হিরণ... 12
Virat Kohli and Rohit Sharma BCCI Central Contract 2026: জল্পনার অবসান, আশঙ্কাই সত্যি! সরানো হচ্ছে বিরাট-রোহিতকে! তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট...

Virat Kohli and Rohit Sharma BCCI Central Contract 2026: জল্পনার অবসান, আশঙ্কাই সত্যি! সরানো হচ্ছে বিরাট-রোহিতকে! তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট...

Virat Kohli and Rohit Sharma BCCI Central Contract 2026: জল্পনার অবসান, আশঙ্কাই সত্যি! সরানো হচ্ছে বিরাট-রোহিতকে! তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট... 10
Bank Note Demonitisation 2.0 FACT-CHECK: ফিরছে নোটবন্দি, ফের দাঁড়াতে হবে লাইনে? চালু ৫০০ টাকার নোট বাতিল হচ্ছে? RBI জানাচ্ছে...

Bank Note Demonitisation 2.0 FACT-CHECK: ফিরছে নোটবন্দি, ফের দাঁড়াতে হবে লাইনে? চালু ৫০০ টাকার নোট বাতিল হচ্ছে? RBI জানাচ্ছে...

Bank Note Demonitisation 2.0 FACT-CHECK: ফিরছে নোটবন্দি, ফের দাঁড়াতে হবে লাইনে? চালু ৫০০ টাকার নোট বাতিল হচ্ছে? RBI জানাচ্ছে... 12
Deadly Attack by USA: অলআউট আক্রমণ! মারণ স্থলযুদ্ধ, রক্তক্ষয়ী বোমাহামলায় ধ্বংস, লক্ষ লক্ষ মৃত্যু! ইরান যদি...

Deadly Attack by USA: অলআউট আক্রমণ! মারণ স্থলযুদ্ধ, রক্তক্ষয়ী বোমাহামলায় ধ্বংস, লক্ষ লক্ষ মৃত্যু! ইরান যদি...

Deadly Attack by USA: অলআউট আক্রমণ! মারণ স্থলযুদ্ধ, রক্তক্ষয়ী বোমাহামলায় ধ্বংস, লক্ষ লক্ষ মৃত্যু! ইরান যদি... 7