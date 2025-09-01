Petrol Pump loot case: রাতের অন্ধকারে পুরুলিয়ায় হাড়হিম! আগ্নেয়াস্ত্র হাতে জাতীয় সড়কে ৪ ডাকাতের অবাধ তাণ্ডব... চুরি গেল প্রায়...

Petrol Pump loot case: রাতের অন্ধকারে পুরুলিয়ায় হাড়হিম! আগ্নেয়াস্ত্র হাতে জাতীয় সড়কে ৪ ডাকাতের অবাধ তাণ্ডব... চুরি গেল প্রায়...
Dacoity in Petrol Pump: বন্দুক দেখিয়ে পুরুলিয়া-জামশেদপুর জাতীয় সড়কের ধারে একটি পেট্রোল পাম্পে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার বলরামপুরে রবিবার রাতের দিকে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। জানা গিয়েছে, দুটি বাইকে চারজন দুষ্কৃতী এই ডাকাতির ঘটনায় জড়িত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে পেট্রোল পাম্পে ডাকাতি। ঘটনাটি পুরুলিয়ার বলরামপুরে পুরুলিয়া - জামশেদপুর জাতীয় সড়কের ধারে। রবিবার রাতে এই ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পড়েছে এলাকায় । রাতে ২ টি বাইকে চেপে চারজন দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র হাতে পেট্রোল পাম্পে ঢুকে টাকা ছিনতাই করে পালিয়ে যায় । পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পেট্রোল পাম্প থেকে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে দুষ্কৃতীদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে বলরামপুর থানার পুলিস
পেট্রোল পাম্পে ডাকাতি
পেট্রোল পাম্পে ডাকাতি
পেট্রোল পাম্পে ডাকাতি
পেট্রোল পাম্পে ডাকাতি
পেট্রোল পাম্পে ডাকাতি
পেট্রোল পাম্পে ডাকাতি
পেট্রোল পাম্পে ডাকাতি
