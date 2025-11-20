English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Man performes his own funeral rites: কেতুগ্রামে জ্যান্ত 'ভূত'! দাঁড়িয়ে থেকে নিজের শ্রাদ্ধে পাত পেড়ে ১১০০ লোক খাওয়ালেন শান্তিবাবু...

সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী: মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও মানসিক শান্তির খোঁজে এক নজিরবিহীন ঘটনার জন্ম দিলেন ৭৮ বছরের শান্তি দাস। জীবিত অবস্থাতেই নিজেরই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করে সকলকে হতবাক করলেন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী। 

| Nov 20, 2025, 09:32 PM IST
1/6

জীবিত অবস্থাতেই নিজেরই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন

 পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রাম থানার কোমরপুর গ্রামের দাসপাড়ার বাসিন্দা শান্তি দাসের এই ‘জীবিত শ্রাদ্ধ’ কে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম কৌতূহল, আলোড়ন ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।  

2/6

জীবিত অবস্থাতেই নিজেরই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন

পরিবারে দুই ছেলে ও দুই মেয়ে থাকলেও পরলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ ছেলেদের উপর নির্ভর না করে নিজের হাতেই সম্পন্ন করেন তিনি। বহু চিন্তাভাবনার পরই জীবদ্দশায় শ্রাদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন শান্তিবাবু। গ্রামবাসীদের জন্য আয়োজন করেন মৎস্যভোজ পাশাপাশি কীর্তন-অনুষ্ঠানও। গ্রামের প্রায় ১১০০ জন মানুষকে নিমন্ত্রণ করা হয় সেই বিশেষ অনুষ্ঠানে।

3/6

জীবিত অবস্থাতেই নিজেরই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন

শান্তি দাসের কথায়,জীবনে যা কিছু করার, নিজের হাতেই করে যেতে চাই। মৃত্যুর পর কে কী করবে, তা ভেবে কোনো লাভ নেই। মনকে শান্ত করতেই এমন আয়োজন। তাঁর এই সিদ্ধান্তে বিস্মিত হলেও গ্রামের বহু মানুষ এই সাহসী পদক্ষেপকে অভিনব ও চিন্তার খোরাক বলে মনে করছেন।

4/6

জীবিত অবস্থাতেই নিজেরই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন

অনুষ্ঠানের দিন ঘটা করে সমস্ত রীতি-নীতি পালন করা হয়। কিন্তু শ্রাদ্ধের আসরে যার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান, তিনি নিজেই যখন অতিথির মাঝখানে উপস্থিত তখন অবাক না হয়ে উপায় নেই। বহু মানুষ প্রথমে অবিশ্বাস করলেও পরে শান্তিবাবুর উপস্থিতিতেই সমগ্র অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

5/6

জীবিত অবস্থাতেই নিজেরই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন

এই ব্যতিক্রমী ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়তেই কোমরপুর ও আশপাশের এলাকায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। কেউ কেউ এটিকে নিছক কৌতূহলের বিষয় মনে করলেও, অনেকেই বলছেন মানসিক শান্তি ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এমন প্রকাশ সত্যিই সাহসিকতার পরিচয়।

6/6

জীবিত অবস্থাতেই নিজেরই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন

জীবনের শেষ বয়সে দাঁড়িয়ে সমাজকে অন্যরকম বার্তা দিলেন শান্তি দাস।যা করার, এখনই করো,পরে নয়।তাঁর এই সিদ্ধান্ত গ্রামবাসীদের মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বলেই মত সকলের।

পরবর্তী
অ্যালবাম

TMC Vs BJP: ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলাম! খেজুরিতে বিজেপি ছেড়ে ২ দিনেই ফের তৃণমূলে ৩০ সংখ্যালঘু পরিবার...

পরবর্তী অ্যালবাম

TMC Vs BJP: ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলাম! খেজুরিতে বিজেপি ছেড়ে ২ দিনেই ফের তৃণমূলে ৩০ সংখ্যালঘু পরিবার...

TMC Vs BJP: ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলাম! খেজুরিতে বিজেপি ছেড়ে ২ দিনেই ফের তৃণমূলে ৩০ সংখ্যালঘু পরিবার...

TMC Vs BJP: ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলাম! খেজুরিতে বিজেপি ছেড়ে ২ দিনেই ফের তৃণমূলে ৩০ সংখ্যালঘু পরিবার... 7
নীল আলোয় মুড়ল বিধানসভা থেকে প্রেস ক্লাব! তিলোত্তমার এই হঠাৎ রূপবদলের কারণ জানেন?

নীল আলোয় মুড়ল বিধানসভা থেকে প্রেস ক্লাব! তিলোত্তমার এই হঠাৎ রূপবদলের কারণ জানেন?

নীল আলোয় মুড়ল বিধানসভা থেকে প্রেস ক্লাব! তিলোত্তমার এই হঠাৎ রূপবদলের কারণ জানেন? 6
Bengal weather Update: আবহাওয়ার বড় খবর! নতুন নিম্নচাপে ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি, আবার ভাসবে কলকাতা? শীত কি তবে দূরের অতিথি?

Bengal weather Update: আবহাওয়ার বড় খবর! নতুন নিম্নচাপে ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি, আবার ভাসবে কলকাতা? শীত কি তবে দূরের অতিথি?

Bengal weather Update: আবহাওয়ার বড় খবর! নতুন নিম্নচাপে ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি, আবার ভাসবে কলকাতা? শীত কি তবে দূরের অতিথি? 10
Dangerous Time Ahead: খুব সাবধান! ভয়ংকর খারাপ সময় আসছে এই ৩ রাশির! ছারখার হবে ব্যক্তিগত জীবন, নয়ছয় হবে টাকা, গ্রহরোষে ধ্বংস হবে...

Dangerous Time Ahead: খুব সাবধান! ভয়ংকর খারাপ সময় আসছে এই ৩ রাশির! ছারখার হবে ব্যক্তিগত জীবন, নয়ছয় হবে টাকা, গ্রহরোষে ধ্বংস হবে...

Dangerous Time Ahead: খুব সাবধান! ভয়ংকর খারাপ সময় আসছে এই ৩ রাশির! ছারখার হবে ব্যক্তিগত জীবন, নয়ছয় হবে টাকা, গ্রহরোষে ধ্বংস হবে... 7