Man performes his own funeral rites: কেতুগ্রামে জ্যান্ত 'ভূত'! দাঁড়িয়ে থেকে নিজের শ্রাদ্ধে পাত পেড়ে ১১০০ লোক খাওয়ালেন শান্তিবাবু...

Man performes his own funeral rites: কেতুগ্রামে জ্যান্ত 'ভূত'! দাঁড়িয়ে থেকে নিজের শ্রাদ্ধে পাত পেড়ে ১১০০ লোক খাওয়ালেন শান্তিবাবু...
সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী: মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও মানসিক শান্তির খোঁজে এক নজিরবিহীন ঘটনার জন্ম দিলেন ৭৮ বছরের শান্তি দাস। জীবিত অবস্থাতেই নিজেরই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করে সকলকে হতবাক করলেন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী।
1/6
জীবিত অবস্থাতেই নিজেরই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন
2/6
জীবিত অবস্থাতেই নিজেরই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন
পরিবারে দুই ছেলে ও দুই মেয়ে থাকলেও পরলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ ছেলেদের উপর নির্ভর না করে নিজের হাতেই সম্পন্ন করেন তিনি। বহু চিন্তাভাবনার পরই জীবদ্দশায় শ্রাদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন শান্তিবাবু। গ্রামবাসীদের জন্য আয়োজন করেন মৎস্যভোজ পাশাপাশি কীর্তন-অনুষ্ঠানও। গ্রামের প্রায় ১১০০ জন মানুষকে নিমন্ত্রণ করা হয় সেই বিশেষ অনুষ্ঠানে।
photos
TRENDING NOW
3/6
জীবিত অবস্থাতেই নিজেরই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন
4/6
জীবিত অবস্থাতেই নিজেরই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন
5/6
জীবিত অবস্থাতেই নিজেরই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন
6/6
জীবিত অবস্থাতেই নিজেরই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন
photos