Kolkata New Metro Route Innaguration: মোদীর হাতে শুক্রে খুলবে মেট্রোর তিন রুট, ভারতের গভীরতম স্টেশনও আছে এখানেই! মাটির ১০৮ ফুট নীচে আপনি...
Kolkata Metro Railways: শুক্রবার ইয়েলো লাইনে নোয়াপাড়া-জয়হিন্দ বিমানবন্দরের পাশাপাশি শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেড এবং ইএম বাইপাসে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা মেট্রো স্টেশনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এবার শহরের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যাতায়াত আরও সহজ হবে, বাঁচবে সময় ৷ পুজোর মুখে কলকাতা তথা রাজ্যবাসীর জন্য বড় উপহার কলকাতা মেট্রোর ৷ ৪টি ভূ-গর্ভস্থ স্তর
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশে প্রথম রেল চলার ইতিহাস কলকাতায় ৷ দেশের প্রথম মেট্রা রেলও এই তিলোত্তমায় ৷ তারপর নদীর নীচ দিয়ে দেশের প্রথম মেট্রো রেল ছুটেছে এই কলকাতাতেই ৷ এবার আরেকটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের অপেক্ষায় মহানগর ৷ আগামী 22 অগস্ট অর্থাৎ শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশন উদ্বোধন করবেন ৷ মেট্রো কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, জয়হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশনে ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড হল দেশের বৃহত্তম ৷