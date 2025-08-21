English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kolkata New Metro Route Innaguration: মোদীর হাতে শুক্রে খুলবে মেট্রোর তিন রুট, ভারতের গভীরতম স্টেশনও আছে এখানেই! মাটির ১০৮ ফুট নীচে আপনি...

Kolkata Metro Railways: শুক্রবার ইয়েলো লাইনে নোয়াপাড়া-জয়হিন্দ বিমানবন্দরের পাশাপাশি শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেড এবং ইএম বাইপাসে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা মেট্রো স্টেশনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এবার শহরের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যাতায়াত আরও সহজ হবে, বাঁচবে সময় ৷ পুজোর মুখে কলকাতা তথা রাজ্যবাসীর জন্য বড় উপহার কলকাতা মেট্রোর ৷ ৪টি ভূ-গর্ভস্থ স্তর

| Aug 21, 2025, 02:15 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশে প্রথম রেল চলার ইতিহাস কলকাতায় ৷ দেশের প্রথম মেট্রা রেলও এই তিলোত্তমায় ৷ তারপর নদীর নীচ দিয়ে দেশের প্রথম মেট্রো রেল ছুটেছে এই কলকাতাতেই ৷ এবার আরেকটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের অপেক্ষায় মহানগর ৷ আগামী 22 অগস্ট অর্থাৎ শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশন উদ্বোধন করবেন ৷ মেট্রো কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, জয়হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশনে ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড হল দেশের বৃহত্তম ৷

এই মেট্রো রুটগুলি কলকাতার কিছু ব্যস্ততম এলাকাকে সংযুক্ত করবে, যাতায়াতের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে এবং বহু মানুষের সুবিধার জন্য মাল্টিমোডাল কানেক্টিভিটি বাড়াবে।

শিয়ালদহ-এসপ্ল্যানেড মেট্রো পরিষেবা এই দুই স্থানের মধ্যে ভ্রমণের সময় প্রায় ৪০ মিনিট থেকে কমিয়ে মাত্র ১১ মিনিটে নামিয়ে আনবে।   

বেলেঘাটা-হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মেট্রো বিভাগটি আইটি হাবের সঙ্গে সংযোগ বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। 

নোয়াপাড়া-জয় হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো পরিষেবা বিমানবন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটাবে।   

প্রধানমন্ত্রী এই মেট্রো বিভাগগুলি এবং হাওড়া মেট্রো স্টেশনে একটি নবনির্মিত সাবওয়ের উদ্বোধন করবেন। 

প্রধানমন্ত্রী যশোর রোড থেকে নোয়াপাড়া-জয় হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো পরিষেবার সূচনা করবেন। এছাড়াও তিনি শিয়ালদহ-এসপ্ল্যানেড মেট্রো পরিষেবা এবং বেলেঘাটা-হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মেট্রো পরিষেবারও সূচনা করবেন।

তিনি ১৩.৬১ কিলোমিটার দীর্ঘ নবনির্মিত মেট্রো নেটওয়ার্ক এবং এর পরিষেবাগুলির শুভ সূচনা করবেন। 

১৪ হাজার ৬৪৫ বর্গমিটার এলাকাজুড়ে তৈরি এই স্টেশনটি মাটির প্রায় ১৪ মিটার নীচে অবস্থিত ৷ এই বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশনে যাত্রীদের সংখ্যা ও কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগের বিষয়টি মাথায় রেখে পাঁচটি ট্র্যাকের প্ল্যাটফর্ম রয়েছে ৷ দু'টি ইয়েলো লাইনের এবং তিনটি প্ল্যাটফর্ম অরেঞ্জ লাইনের জন্য ৷ অর্থাৎ এই স্টেশনের সঙ্গে ইয়েলো ও অরেঞ্জ লাইনের স্টেশনগুলি যুক্ত হচ্ছে ৷ বিমানবন্দর স্টেশনে ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড তৈরি হয়েছে, যা প্রায় ৪৮ মিটার দীর্ঘ ৷ এটিই ভারতের সর্ববৃহৎ ইয়ার্ড বলে জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ৷

কলকাতা বিমানন্দর এলাকায় জয়হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশনটির পরিকল্পনা প্রায় ১৪ বছর আগের ৷ ২০১০-১১ সালের রেল বাজেটে এই প্রকল্পের জন্য বিপুল অর্থ বরাদ্দ করা হয় এবং ছ'বছরের লক্ষ্যমাত্রাও রাখা হয়। প্রাথমিক নকশায় এই স্টেশনটি মাটির উপরে হওয়ার কথা থাকলেও পরে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে ৷

