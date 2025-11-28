English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Pashkura School incident: পরীক্ষায় সেকেন্ড হওয়ার ভয়! ঈর্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রীর বোতলে বিষ মিশিয়ে দিল স্কুলের 'ফার্স্ট বয়'...বিভীষিকা...

Pashkura school shocking incident: পশ্চিম মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার একটি স্কুলে ভয়ংকর ঘটনা। কোয়েড স্কুল কুমোরপুর হটেশ্বর হাইস্কুলে ছাত্রীর জলের বোতলে বিষ মেশাল স্কুলেরই অপর এক ছাত্র। কারণও সাংঘাতিক। 

| Nov 28, 2025, 03:47 PM IST
1/9

পাঁশকুড়া স্কুলকাণ্ড

পাঁশকুড়া ব্লকের একটি সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীর জলের বোতলে কীটনাশক মেশানোর ঘটনা ঘটে।

2/9

পাঁশকুড়া স্কুলকাণ্ড

মঙ্গলবার মিড-ডে মিলের পর জল খেতে গিয়ে ছাত্রীটি তেতো স্বাদ পেয়ে সন্দেহ করে এবং শিক্ষককে জানায়।

3/9

পাঁশকুড়া স্কুলকাণ্ড

বোতল থেকে বিষের গন্ধ পাওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষ তদন্ত শুরু করে।

4/9

পাঁশকুড়া স্কুলকাণ্ড

উঠছে ষষ্ঠ শ্রেণীর দুই ছাত্রছাত্রীর প্রেমের সম্পর্কও। তবে দুজনেই তা অস্বীকার করেছে। 

5/9

পাঁশকুড়া স্কুলকাণ্ড

জিজ্ঞাসাবাদে একই ক্লাসের ‘ফার্স্ট বয়’ স্বীকার করে যে, এক অজ্ঞাত যুবকের নির্দেশে এবং মারধরের ভয়ে সে ওই বোতলে কীটনাশক মিশিয়েছিল। 

6/9

পাঁশকুড়া স্কুলকাণ্ড

যদিও স্কুলের এক শিক্ষক অনুমান করছেন— ফলাফলে পিছিয়ে পড়ার ভয় বা ঈর্ষাই এর কারণ হতে পারে। 

7/9

পাঁশকুড়া স্কুলকাণ্ড

ভুলবশত অন্য এক ছাত্রীর বোতলে ওই জল থাকায় সে জল খেয়েছিল, তবে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

8/9

পাঁশকুড়া স্কুলকাণ্ড

প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য এটা সর্বৈব সামাজিক অবক্ষয়। স্কুলে এমনটা হওয়া খুবই খারাপ। কড়া ব্যাবস্থা নেওয়া হবে। 

9/9

পাঁশকুড়া স্কুলকাণ্ড

বুধবার স্কুলের প্রধান শিক্ষক পাঁশকুড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তদন্তের পরই প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

