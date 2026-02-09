SIR in Bengal BIG BREAKING: সুপ্রিম রায়ের পরই কমিশনের বড় আপডেট! চূড়ান্ত ভোটার তালিকার নতুন তারিখ, নাম বাদ গেলে কী হবে-- সব খবর...

SIR in Bengal BIG BREAKING: সুপ্রিম রায়ের পরই কমিশনের বড় আপডেট! চূড়ান্ত ভোটার তালিকার নতুন তারিখ, নাম বাদ গেলে কী হবে-- সব খবর...
West Bengal Assembly Election 2026: চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ২১ ফেব্রুয়ারির আগে প্রকাশিত হচ্ছে না। চেষ্টা করা হবে ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করার।
1/11
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তথ্য
2/11
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তথ্য
photos
TRENDING NOW
3/11
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তথ্য
4/11
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তথ্য
5/11
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তথ্য
6/11
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তথ্য
7/11
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তথ্য
8/11
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তথ্য
9/11
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তথ্য
10/11
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তথ্য
11/11
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তথ্য
photos