SIR in Bengal BIG BREAKING: সুপ্রিম রায়ের পরই কমিশনের বড় আপডেট! চূড়ান্ত ভোটার তালিকার নতুন তারিখ, নাম বাদ গেলে কী হবে-- সব খবর...

West Bengal Assembly Election 2026: চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ২১ ফেব্রুয়ারির আগে প্রকাশিত হচ্ছে না। চেষ্টা করা হবে ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করার।  

| Feb 09, 2026, 07:48 PM IST
রাজ্য যে ৮৫০৫ জন গ্রুপ-বি অফিসারের নাম দিয়েছে, তাঁরা আগামিকাল জয়েন করবেন। তারপর দু'দিন ট্রেনিং হবে। তার ৫-৭ দিনের মধ্যে লগ-ইন পাবেন নতুন মাইক্রো অবজ়ার্ভাররা।  

হিয়ারিং শেষ ১ কোটি ৩৯ লক্ষের। ডকুমেন্ট আপলোড হয়েছে ১ কোটি ৬ লক্ষের।   

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরেও চলবে ভোটার তালিকা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া, এমনটাই খবর কমিশন সূত্রে।   

যেহেতু আদালতের নির্দেশে যাচাইয়ের প্রক্রিয়া ১৪ তারিখ থেকে বাড়িয়ে আরও সাত দিন করা হয়েছে।   

সেই জায়গা থেকে রাজ্য যে ৮ হাজার ৫০৫ জন গ্রুপ-বি অফিসারের নাম দিয়েছে, তাঁরা আগামিকাল জয়েন করবেন।   

তারপর দু'দিন ট্রেনিং হবে। তার ৫-৭ দিনের মধ্যে লগ-ইন পাবেন নতুন মাইক্রো অবজ়ার্ভাররা। ফলত তারা কাজই শুরু করবেন জয়েন করার এক সপ্তাহ পর থেকে।   

সেই জায়গা থেকেই কমিশন সূত্রে খবর, চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করার পরেও, ভোটার লিস্ট যাচাইয়ের কাজ চলবে।   

যেহেতু সামনে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে, সে কথা মাথায় রেখেই চলতি মাসের ২৮ তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করার টার্গেট নিয়েছে কমিশন।   

না হলে নির্দিষ্ট সময় বিধানসভা নির্বাচনের কাজ শুরু করা সম্ভব হবে না।   

কমিশন সূত্রে আরও খবর, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরেও ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে, কোনও ভোটার DEO-র কাছে ৫ দিনের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

DEO যদি আবেদনের নিষ্পত্তি না করেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট ভোটার রাজ্যের CEO-র কাছে পরের ৫ দিনের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

