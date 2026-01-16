English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  SSC Case Update: বিগ ব্রেকিং! ২৬ হাজারের চাকরি বাতিলে বিরাট ষড়যন্ত্র! নন্দীগ্রামের দাগি প্রার্থীর দায়ের করা মামলাতেই বিপাকে শিক্ষকরা...

SSC Case Update: বিগ ব্রেকিং! ২৬ হাজারের চাকরি বাতিলে বিরাট 'ষড়যন্ত্র'! নন্দীগ্রামের 'দাগি' প্রার্থীর দায়ের করা মামলাতেই বিপাকে শিক্ষকরা...

SLST 2026 Panel Controversy: ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের (SSC) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় হওয়া অনিয়ম ও তার পরবর্তী আইনি লড়াই এক নজিরবিহীন মোড় নিয়েছে। সম্প্রতি এসএসসির (SSC Tainted List) প্রকাশিত ‘দাগি’ প্রার্থীদের নতুন তালিকাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতি ও চাকরিহারা শিক্ষক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই নতুন তথ্যের ভিত্তিতে মামলার নৈতিকতা এবং এর পেছনের উদ্দেশ্য নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন।  

| Jan 16, 2026, 02:01 PM IST
এসএসসি নিয়োগ মামলা: ‘দাগি’ তালিকা ঘিরে দানা বাঁধছে নতুন বিতর্ক

 গত বছর এপ্রিল মাসে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ২০১৬ সালের সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল হওয়ায় প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী তাঁদের চাকরি হারিয়েছিলেন।

 আদালতের এই কঠোর সিদ্ধান্তের মূলে ছিল নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ

তবে বুধবার রাতে এসএসসির প্রকাশিত ওয়েটিং লিস্টের ‘দাগি’ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ্যে আসতেই মামলার গতিপ্রকৃতি নিয়ে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।  

সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্যটি হলো, যাঁদের মামলার ওপর ভিত্তি করে এই বিশাল প্যানেল বাতিল হয়েছিল, তাঁদের অনেকের নামই এখন সিবিআই-এর দেওয়া ‘অযোগ্য’ বা ‘দাগি’ তালিকায় দেখা যাচ্ছে।   

বিশেষ করে লক্ষ্মী টুঙ্গু নামের এক প্রার্থীর নাম এই তালিকায় উঠে আসায় শোরগোল পড়ে গেছে।  

 অভিযোগ উঠেছে যে, যিনি নিজে অযোগ্য তালিকায় রয়েছেন, তাঁর করা মামলার ভিত্তিতে কীভাবে হাজার হাজার যোগ্য প্রার্থীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হল।  

চাকরিহারা ‘যোগ্য’ শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই তালিকা দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন।   

‘যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ’-এর নেতা মেহবুব মণ্ডলের মতে, এটি শুরু থেকেই একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল।   

তিনি দাবি করেন, রাজ্য সরকারের দুর্নীতি যেমন দায়ী, ঠিক তেমনই রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত কিছু আইনজীবীর ভূমিকাও সন্দেহজনক।   

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতেই নির্দোষ ও যোগ্য প্রার্থীদের প্যানেল বাতিল করানো হয়েছে বলে তাঁদের অভিযোগ।

রাজনৈতিক তরজা ও ‘রাম-বাম’ সেটিং-এর অভিযোগ

তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিষয়টিকে ‘গভীর চক্রান্ত’ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। 

লক্ষ্মী টুঙ্গুর ঠিকানা নন্দীগ্রামে হওয়ায় প্রশ্ন উঠছে, বিজেপি কি নন্দীগ্রাম থেকে অযোগ্য প্রার্থীদের এনে বামেদের হাতে তুলে দিচ্ছে?

অশুভ আঁতাত:

 সিপিএম ও বিজেপি কি হাত মিলিয়ে এই মামলার নকশা তৈরি করেছিল?  

আইনি প্রশ্ন:

একজন দাগি প্রার্থীর পিটিশনকে হাতিয়ার করে বিকাশ ভট্টাচার্যের মতো আইনজীবীরা কীভাবে এত বড় ক্ষতি করলেন?  

তিনি এই বিষয়ে সবিস্তার তদন্তের দাবি জানান এবং আদালতকে পুরো বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানান।

প্যানেল বাতিলের পর থেকে কয়েক হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী চরম আর্থিক ও মানসিক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।       

অনেকেরই দাবি, যদি দুর্নীতির দায়ে নির্দিষ্ট কিছু প্রার্থীকে বাদ দেওয়া হতো, তবে তা মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু পুরো প্যানেল বাতিল করে যোগ্যদের শাস্তি দেওয়া কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।  

বর্তমানে এই নতুন তালিকা প্রকাশের পর আইনি ও নৈতিক লড়াই কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেটাই দেখার।   

যোগ্য প্রার্থীরা এখন বিচারব্যবস্থার দিকে তাকিয়ে আছেন এই আশায় যে, প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হবে এবং তাঁরা তাঁদের হারানো সম্মান ও রুটিরুজি ফিরে পাবেন।  

