SSC Case Update: বিরাট আপডেট... SSC জট কি কাটবে না? বিচারপতি অমৃতা সিনহার কড়া প্রশ্নের মুখে কমিশন!
SSC Case in High Court: ২০২৫ সালের শিক্ষক নিয়োগে স্কুল সার্ভিস কমিশন (SSC) যে নতুন বিধি এনেছে, তা নিয়েই তীব্র বিতর্ক। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বঞ্চিত প্রার্থীদের একাংশের অভিযোগ—এই বিধি সম্পূর্ণ 'বৈষম্যমূলক'। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) মামলার শুনানিতে সেই অভিযোগই জোরাল হয়ে উঠল। বিচারপতি অমৃতা সিনহা (Justice Amrita Sinha) প্রশ্ন তুললেন, 'কে যোগ্য, কে অযোগ্য—এসএসসি কী ভাবে তা চিহ্নিত করল'? (Eligibility Criteria)
প্রথম দফায় শুনানিতে প্রশ্নের মুখে কমিশন। অযোগ্য বলে চিহ্নিতরা পরীক্ষায় বসার অনুমতি পাচ্ছে। কিন্তু বয়সের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম অনুযায়ী বাদ পড়ে যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে কি করবে কমিশন? - আদালত কড়া প্রশ্ন করে কমিশনের উদ্দেশ্যে। ২০২৫ যে নিময়, তাতে অনেকেই পরীক্ষায় সিলেকশন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারছে না। তাদের অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে কি করণীয়? - এমনও জিজ্ঞাসা করে আদালত।
