English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SSC Case Update: বিরাট আপডেট... SSC জট কি কাটবে না? বিচারপতি অমৃতা সিনহার কড়া প্রশ্নের মুখে কমিশন!

SSC Case in High Court: ২০২৫ সালের শিক্ষক নিয়োগে স্কুল সার্ভিস কমিশন (SSC) যে নতুন বিধি এনেছে, তা নিয়েই তীব্র বিতর্ক। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বঞ্চিত প্রার্থীদের একাংশের অভিযোগ—এই বিধি সম্পূর্ণ 'বৈষম্যমূলক'। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) মামলার শুনানিতে সেই অভিযোগই জোরাল হয়ে উঠল। বিচারপতি অমৃতা সিনহা (Justice Amrita Sinha) প্রশ্ন তুললেন, 'কে যোগ্য, কে অযোগ্য—এসএসসি কী ভাবে তা চিহ্নিত করল'? (Eligibility Criteria)  

| Nov 28, 2025, 06:34 PM IST
1/14

এসএসসি শুনানি

প্রথম দফায় শুনানিতে প্রশ্নের মুখে কমিশন। অযোগ্য বলে চিহ্নিতরা পরীক্ষায় বসার অনুমতি পাচ্ছে। কিন্তু বয়সের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম অনুযায়ী বাদ পড়ে যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে কি করবে কমিশন? - আদালত কড়া প্রশ্ন করে কমিশনের উদ্দেশ্যে। ২০২৫ যে নিময়, তাতে অনেকেই পরীক্ষায় সিলেকশন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারছে না। তাদের অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে কি করণীয়? - এমনও জিজ্ঞাসা করে আদালত। 

2/14

এসএসসি শুনানি

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এসএসসি (School Service Commission) সংক্রান্ত সমস্ত মামলার শুনানি বর্তমানে হাইকোর্টেই চলছে। 

3/14

এসএসসি শুনানি

আদালতে উপস্থিত মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও ফিরদৌস শামিম দাবি করেন, 'এসএসসি নতুন বিজ্ঞপ্তিতে এমন সব নিয়ম এনেছে যা আগে কখনও ছিল না। তার ফলে বহু যোগ্য প্রার্থী বঞ্চিত হয়েছেন। নিজেদের সুবিধামতো বিধি বানিয়েছে কমিশন।'

4/14

এসএসসি শুনানি

শুক্রবার ছিল ২০২৫ সালের নিয়োগবিধি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অতিরিক্ত ১০ নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করা মামলার শুনানি। 

5/14

এসএসসি শুনানি

মামলাকারীদের বক্তব্য, ২০১৬ সালের নিয়োগ দুর্নীতিতে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশেরই অভিজ্ঞতার সুযোগ হয়নি।

6/14

এসএসসি শুনানি

 অথচ ২০২৫ সালের নিয়মে পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অতিরিক্ত নম্বর দেওয়ার বিধান থাকায় বাস্তবে সুবিধা পাচ্ছেন সেই প্রার্থীরাই, যাঁদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ ছিল।

7/14

এসএসসি শুনানি

তাঁদের কথায়, 'দাগি অযোগ্যরা অতিরিক্ত নম্বরের সুবিধা পাচ্ছেন, অথচ প্রকৃত যোগ্যরা বাদ পড়ছেন। ফলে এসএসসির নয়া বিধিই বৈষম্য তৈরি করেছে।'

8/14

এসএসসি শুনানি

এক্ষেত্রে মামলাকারীরা উল্লেখ করেন সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ, যাঁদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ আছে ('দাগি অযোগ্য'), তাঁরা কোনও অবস্থাতেই নতুন নিয়োগপ্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না। এমনকি প্রতিবন্ধী প্রার্থীর ক্ষেত্রেও ছাড় নেই। 

9/14

এসএসসি শুনানি

 কিন্তু মামলাকারীদের অভিযোগ, এসএসসি সেই নির্দেশ মানেনি। যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকাও প্রকাশ না করায় পুরো প্রক্রিয়া নিয়ে স্বচ্ছতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

10/14

এসএসসি শুনানি

রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত হাইকোর্টে জানান, 'মামলাকারীরা নিজেদের মতো করে ২০২৫ সালের নিয়ম ব্যাখ্যা করছেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ীই নতুন বিধি তৈরি হয়েছে।' 

11/14

এসএসসি শুনানি

তবে রাজ্য ও এসএসসির ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়নি আদালত। তিনি সরাসরি মন্তব্য করেন, 'নতুন নিয়মে বহু প্রার্থী বঞ্চিত হয়েছেন। বয়সে ছাড় দেওয়া হবে কারা? যোগ্য বলে কাকে ধরা হল? সব কিছু স্পষ্ট করে বলতে হবে।'

12/14

এসএসসি শুনানি

মামলাকারীদের আবেদন, ২৯ ও ৩০ মে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি খারিজ করে নতুন করে নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরু করা হোক এবং প্রকাশ করা হোক 'যোগ্য' ও 'দাগি অযোগ্য' প্রার্থীর পূর্ণাঙ্গ তালিকা।

13/14

এসএসসি শুনানি

অভিযোগ, ওএমআর মূল্যায়নও আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী কোনও বাইরের সংস্থা দিয়ে করানো হয়নি।

14/14

এসএসসি শুনানি

তবে আদালত শুক্রবার কোনও নির্দেশ দেয়নি। আগামী সোমবার রাজ্য ও এসএসসি নিজেদের অবস্থান বিস্তারিতভাবে জানাবে। তখনই স্পষ্ট হবে—২০২৫ নিয়োগবিধির ভবিষ্যৎ কোন পথে এগোবে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Cyclone Ditwah: ল্যান্ডফলের আগেই ভয়ংকর তাণ্ডব! 'দিতোয়া' কাড়ল ৫৬ প্রাণ! বন্ধ স্কুল-কলেজ, স্তব্ধ জীবন... ভারতেও রেড অ্যালার্ট...

পরবর্তী অ্যালবাম

Cyclone Ditwah: ল্যান্ডফলের আগেই ভয়ংকর তাণ্ডব! &#039;দিতোয়া&#039; কাড়ল ৫৬ প্রাণ! বন্ধ স্কুল-কলেজ, স্তব্ধ জীবন... ভারতেও রেড অ্যালার্ট...

Cyclone Ditwah: ল্যান্ডফলের আগেই ভয়ংকর তাণ্ডব! 'দিতোয়া' কাড়ল ৫৬ প্রাণ! বন্ধ স্কুল-কলেজ, স্তব্ধ জীবন... ভারতেও রেড অ্যালার্ট...

Cyclone Ditwah: ল্যান্ডফলের আগেই ভয়ংকর তাণ্ডব! 'দিতোয়া' কাড়ল ৫৬ প্রাণ! বন্ধ স্কুল-কলেজ, স্তব্ধ জীবন... ভারতেও রেড অ্যালার্ট... 9
Pashkura School incident: পরীক্ষায় সেকেন্ড হওয়ার ভয়! ঈর্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রীর বোতলে বিষ মিশিয়ে দিল স্কুলের &#039;ফার্স্ট বয়&#039;...বিভীষিকা...

Pashkura School incident: পরীক্ষায় সেকেন্ড হওয়ার ভয়! ঈর্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রীর বোতলে বিষ মিশিয়ে দিল স্কুলের 'ফার্স্ট বয়'...বিভীষিকা...

Pashkura School incident: পরীক্ষায় সেকেন্ড হওয়ার ভয়! ঈর্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রীর বোতলে বিষ মিশিয়ে দিল স্কুলের 'ফার্স্ট বয়'...বিভীষিকা... 9
Smriti Mandhana Wedding: &#039;দুজনেই কষ্ট পাচ্ছে, খুব শিগগির-ই বিয়ে&#039;, নীরবতা ভেঙে স্মৃতির বিয়ে নিয়ে বড় আপডেট দিলেন পলাশের মা...

Smriti Mandhana Wedding: 'দুজনেই কষ্ট পাচ্ছে, খুব শিগগির-ই বিয়ে', নীরবতা ভেঙে স্মৃতির বিয়ে নিয়ে বড় আপডেট দিলেন পলাশের মা...

Smriti Mandhana Wedding: 'দুজনেই কষ্ট পাচ্ছে, খুব শিগগির-ই বিয়ে', নীরবতা ভেঙে স্মৃতির বিয়ে নিয়ে বড় আপডেট দিলেন পলাশের মা... 11
Shirin Paul: জল্পনার অবসান! দিতিপ্রিয়ার পরিবর্তে এবার জীতুর সঙ্গে জুটিতে শিরিন...

Shirin Paul: জল্পনার অবসান! দিতিপ্রিয়ার পরিবর্তে এবার জীতুর সঙ্গে জুটিতে শিরিন...

Shirin Paul: জল্পনার অবসান! দিতিপ্রিয়ার পরিবর্তে এবার জীতুর সঙ্গে জুটিতে শিরিন... 6