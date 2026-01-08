SSC Case Update: শুধু অযোগ্য বললেই হবে না! কেন তাঁরা দাগি, কোন অনিয়মের অভিযোগ? SSC-কে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলল কোর্ট...
SSC Tainted List HighCourt Verdict: কারা ঠিক কোন কারণে ‘অযোগ্য’—এই প্রশ্নে আর কোনও ধোঁয়াশা রাখতে নারাজ আদালত। স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রকাশিত তালিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে এবার স্পষ্ট নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। এসএসসি-কে জানাতে হবে, কোন প্রার্থী ঠিক কোন ক্যাটাগরিতে ‘টেন্টেড’, কোথায় কাজ করছেন এবং কী ধরনের অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে—সব তথ্যই প্রকাশ্যে আনতে হবে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে।
