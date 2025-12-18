SSC BIG UPDATE: বছর শেষেই স্বস্তি! ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বহাল সুপ্রিম কোর্টে! যোগ্যদের মেয়াদ বাড়িয়ে বড় সিদ্ধান্ত...

SSC BIG UPDATE: বছর শেষেই স্বস্তি! ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বহাল সুপ্রিম কোর্টে! যোগ্যদের মেয়াদ বাড়িয়ে বড় সিদ্ধান্ত...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্কুল সার্ভিস কমিশন (SSC) নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ‘যোগ্য’ তকমা পাওয়া শিক্ষকদের জন্য বড়সড় স্বস্তির খবর শোনাল দেশের শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, কর্মরত ‘যোগ্য’ শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ এবং সামগ্রিক নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে আগামী ৩১ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত শিক্ষকরা চাকরিতে বহাল থাকতে পারবেন এবং নিয়মিত বেতনও পাবেন।
মেয়াদ বাড়ানোর মূল কারণ
প্রাথমিকভাবে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং মেয়াদের সময়সীমা ছিল ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। তবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং এসএসসির পক্ষ থেকে আদালতে আবেদন জানানো হয়েছিল যে, নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে নথিপত্র যাচাই, পুলিশ ভেরিফিকেশন এবং মেডিকেল টেস্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পন্ন করতে আরও সময়ের প্রয়োজন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ শেষ করা প্রায় অসম্ভব। পর্ষদের সেই আবেদনে সাড়া দিয়েই সুপ্রিম কোর্ট সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
চাকরির মেয়াদ:
বেতন কাঠামো:
নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময়সীমা:
আদালত কক্ষে বাদানুবাদ: ‘অতৃপ্ত আত্মা’ বিতর্ক
স্কুল সার্ভিস কমিশন
