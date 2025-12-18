English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SSC BIG UPDATE: বছর শেষেই স্বস্তি! ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বহাল সুপ্রিম কোর্টে! যোগ্যদের মেয়াদ বাড়িয়ে বড় সিদ্ধান্ত...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্কুল সার্ভিস কমিশন (SSC) নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ‘যোগ্য’ তকমা পাওয়া শিক্ষকদের জন্য বড়সড় স্বস্তির খবর শোনাল দেশের শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, কর্মরত ‘যোগ্য’ শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ এবং সামগ্রিক নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে আগামী ৩১ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত শিক্ষকরা চাকরিতে বহাল থাকতে পারবেন এবং নিয়মিত বেতনও পাবেন।

| Dec 18, 2025, 02:29 PM IST
মেয়াদ বাড়ানোর মূল কারণ

প্রাথমিকভাবে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং মেয়াদের সময়সীমা ছিল ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। তবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং এসএসসির পক্ষ থেকে আদালতে আবেদন জানানো হয়েছিল যে, নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে নথিপত্র যাচাই, পুলিশ ভেরিফিকেশন এবং মেডিকেল টেস্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পন্ন করতে আরও সময়ের প্রয়োজন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ শেষ করা প্রায় অসম্ভব। পর্ষদের সেই আবেদনে সাড়া দিয়েই সুপ্রিম কোর্ট সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

চাকরির মেয়াদ:

যারা বর্তমানে কর্মরত এবং ‘যোগ্য’ হিসেবে বিবেচিত, তারা ২০২৬ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত নিজেদের পদে বহাল থাকবেন।

বেতন কাঠামো:

এই বর্ধিত সময়সীমা পর্যন্ত কর্মরত শিক্ষকরা তাদের প্রাপ্য বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময়সীমা:

নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশে সামগ্রিক নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বর থেকে বাড়িয়ে ৩১ আগস্ট করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সময়সীমা ২০২৬-এর শেষ পর্যন্তও কার্যকরী হতে পারে।

আদালত কক্ষে বাদানুবাদ: ‘অতৃপ্ত আত্মা’ বিতর্ক

এদিনের শুনানিতে আদালত কক্ষে তীব্র বাদানুবাদে জড়ান এসএসসির আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। 

আদালত কক্ষে বাদানুবাদ: ‘অতৃপ্ত আত্মা’ বিতর্ক

বিকাশ ভট্টাচার্যদের উদ্দেশ্য করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, 'বাংলায় একটা শব্দ আছে— অতৃপ্ত আত্মা। কিছু অসফল ব্যক্তি প্রতিদিন একটি করে নতুন আবেদন নিয়ে চলে আসছেন।'

আদালত কক্ষে বাদানুবাদ: ‘অতৃপ্ত আত্মা’ বিতর্ক

এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি পালটা প্রশ্ন তোলেন, 'কীসের অসফল! এটি একটি বিশাল দুর্নীতির মামলা।' এমনকি বিচারপতিরাও বাংলা এই বিশেষ শব্দটি (অতৃপ্ত আত্মা) সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করেন এবং শব্দটির উচ্চারণ ও অর্থ জানতে চান।

স্কুল সার্ভিস কমিশন

সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের ফলে রাজ্য সরকার এবং স্কুল সার্ভিস কমিশন বড়সড় আইনি স্বস্তি পেল। নিয়োগের প্রশাসনিক কাজগুলো গুছিয়ে নেওয়ার জন্য যেমন কমিশন বাড়তি সময় পাচ্ছে, তেমনই কয়েক হাজার ‘যোগ্য’ শিক্ষকের কর্মসংস্থান ও বেতন আপাতত নিশ্চিত হলো।

