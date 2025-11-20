SSC case update: SSC নিয়ে এল বড় আপডেট! ১০ নম্বর কখন দেওয়া হবে? মামলা জটে ক্ষুব্ধ বিচারপতি জানিয়ে দিলেন...

SSC case update: SSC নিয়ে এল বড় আপডেট! ১০ নম্বর কখন দেওয়া হবে? মামলা জটে ক্ষুব্ধ বিচারপতি জানিয়ে দিলেন...
SSC candidates: এসএসসি ২০১৬ সালের শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে এই অভিযোগ করে প্রতিবাদে মস্তক মুণ্ডন করিয়েছিলেন এক মহিলা চাকরিপ্রার্থী। তাঁর মাথা মোড়ানো নিয়ে সে সময় সংবাদমাধ্যমে বিস্তর আলোচনা হয়েছিল। একাদশ দ্বাদশের শিক্ষকতার জন্য চলতি বছরে তিনি ফের পরীক্ষা দিয়েছেন কিন্তু ইন্টারভিউ তালিকায় তার নাম ওঠেনি। তাই তিনি এখনও চাকরিহারা। অপেক্ষমাণ চাকরিপ্রার্থীরা জানাচ্ছেন, গত পাঁচ বছর ধরে এসএসসি-র দুর্নীতি নিয়ে সব চেয়ে বেশি সরব ছিলেন তাঁরাই। ১৩০০ দিনেরও বেশি সময় ধরে ময়দানে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ-অবস্থান করেছেন। তাঁদের সেই আন্দোলন ঘিরে এক সময়ে উত্তাল হয়েছিল রাজ্য র
