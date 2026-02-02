English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • West Bengal DA Hike in Budget 2026: তিনদিন পরেই রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে মেগা DA বৃদ্ধির ঘোষণা? থাকছে কোন কোন চমক? বিগ আপডেট...

DA Hike for state govt employee:  পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আগামী বাজেটে সরকারি কর্মীদের জন্য কি কোনও সুখবর অপেক্ষা করছে? রাজ্যজুড়ে সরকারি মহলে এখন এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে। বিভিন্ন সূত্র ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আসন্ন বিধানসভা ভোটের আবহে রাজ্য সরকার মহার্ঘ্য ভাতা বা ডিএ (DA) নিয়ে কোনও বড় ঘোষণা করতে পারে।   

| Feb 02, 2026, 03:23 PM IST
রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে মেগা DA বৃদ্ধির ঘোষণা?

দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ এবং বকেয়া মেটানোর দাবিতে সরব রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা। এই পরিস্থিতিতে ফেব্রুয়ারির শুরুর দিকেই অর্থমন্ত্রকের ঝুলি থেকে বড় খবর বেরিয়ে আসার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে মেগা DA বৃদ্ধির ঘোষণা?

ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ তারিখ রাজ্য বাজেট পেশ হওয়ার কথা রয়েছে। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা, এই দিনটিতেই ডিএ নিয়ে বড়সড় ঘোষণা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।   

রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে মেগা DA বৃদ্ধির ঘোষণা?

অতীতের পরিসংখ্যান ঘাঁটলে দেখা যায়, রাজ্য সরকার বাজেটের সময়েই সাধারণত ডিএ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করে থাকে।  

রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে মেগা DA বৃদ্ধির ঘোষণা?

২০২৩ সাল: রাজ্য বাজেটে ৩ শতাংশ ডিএ বাড়ানো হয়েছিল।  

রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে মেগা DA বৃদ্ধির ঘোষণা?

২০২৪ ও ২০২৫ প্রেক্ষিত: গত কয়েক বছরে বাজেটে ৪ শতাংশ করে ডিএ বৃদ্ধির নজির রয়েছে।  

রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে মেগা DA বৃদ্ধির ঘোষণা?

এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে, আসন্ন বাজেটে মহার্ঘ্য ভাতা বৃদ্ধির হার কত হবে, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। তবে সরকার ঠিক কতটা ডিএ বাড়াবে, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও আভাস মেলেনি।  

কেন্দ্র বনাম রাজ্য: ডিএ-র ফারাক কতটা?

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মীদের প্রাপ্ত ডিএ-র মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে, যা নিয়ে কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। নিচের সারণীতে বর্তমান পরিস্থিতির একটি তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হল:  

কেন্দ্র বনাম রাজ্য: ডিএ-র ফারাক কতটা?

কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে অষ্টম পে কমিশনের দিকে এগোচ্ছে এবং কর্মীরা ৫৮% হারে ডিএ পাচ্ছেন, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখনও ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আওতাতেই সীমাবদ্ধ। এছাড়াও পঞ্চম বেতন কমিশনের বকেয়া টাকা নিয়েও কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে।  

রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে মেগা DA বৃদ্ধির ঘোষণা?

বাজেট অধিবেশনের ঠিক আগেই নিজেদের দাবি আদায়ে ফের রাস্তায় নেমেছে ‘সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ’। মঙ্গলবার শহিদ মিনারে একটি সমাবেশের ডাক দিয়েছে এই সংগঠন। তাদের মূল দাবিগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট:  

রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে মেগা DA বৃদ্ধির ঘোষণা?

AICPI অনুযায়ী বেতন: সর্বভারতীয় মূল্যসূচক বা AICPI মেনে মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান করতে হবে।  

রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে মেগা DA বৃদ্ধির ঘোষণা?

কেন্দ্রীয় হারে ডিএ: রাজ্যের কর্মীদের কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের সমতুল্য হারে ডিএ দিতে হবে।  

রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে মেগা DA বৃদ্ধির ঘোষণা?

বকেয়া প্রদান: পুরনো সমস্ত বকেয়া ডিএ এবং পঞ্চম পে কমিশনের বকেয়া অর্থ অবিলম্বে মিটিয়ে দিতে হবে।

রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে মেগা DA বৃদ্ধির ঘোষণা?

স্থায়ী আদেশনামা: ডিএ সংক্রান্ত বিষয়ে একটি স্থায়ী সরকারি নির্দেশিকা জারি করতে হবে।

রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে মেগা DA বৃদ্ধির ঘোষণা?

বাজেটের মাত্র কয়েকদিন আগে এই আন্দোলন সরকারের ওপর কতটা চাপ সৃষ্টি করতে পারে এবং সরকার শেষমেশ কর্মীদের মুখে হাসি ফোটাতে পারে কিনা, সেটাই এখন দেখার বিষয়।  

