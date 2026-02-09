Mamata Banerjee Vs ECI Big Update in Supreme Court: 'বিগ বিগ ব্রেকিং! সুপ্রিম কোর্টে মমতার SIR মামলার শুনানিতে বিস্ফোরক বিচারপতি... কমিশনের হিয়ারিঙের পদ্ধতিই ভুল? কড়া থাপ্পড় আদালতের...

Mamata Banerjee Vs ECI Big Update in Supreme Court: 'বিগ বিগ ব্রেকিং! সুপ্রিম কোর্টে মমতার SIR মামলার শুনানিতে বিস্ফোরক বিচারপতি... কমিশনের হিয়ারিঙের পদ্ধতিই ভুল? কড়া থাপ্পড় আদালতের...
SIR in Bengal: সুপ্রিম কোর্টে সোমবার SIR মামলার শুরুতেই মমতা আইনজীবী শ্যাম ধিবান একটি নোট আদালতের হাতে তুলে দিয়েছেন। মমতা যে বিষয়গুলি বলতে চেয়েছিলেন, সেটা নোট আকারে তুলে ধরা হয়েছে
1/14
সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা
2/14
সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা
photos
TRENDING NOW
3/14
সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা
5/14
সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা
7/14
সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা
8/14
সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা
9/14
সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা
10/14
সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা
11/14
সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা
12/14
সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা
13/14
সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা
14/14
সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা
photos