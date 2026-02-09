English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Mamata Banerjee Vs ECI Big Update in Supreme Court: বিগ বিগ ব্রেকিং! সুপ্রিম কোর্টে মমতার SIR মামলার শুনানিতে বিস্ফোরক বিচারপতি... কমিশনের হিয়ারিঙের পদ্ধতিই ভুল? কড়া থাপ্পড় আদালতের...

SIR in Bengal: সুপ্রিম কোর্টে সোমবার SIR মামলার শুরুতেই মমতা আইনজীবী শ্যাম ধিবান একটি নোট আদালতের হাতে তুলে দিয়েছেন। মমতা যে বিষয়গুলি বলতে চেয়েছিলেন, সেটা নোট আকারে তুলে ধরা হয়েছে  

| Feb 09, 2026, 04:46 PM IST
1/14

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা

গ্রুপ বি অফিসারদের তালিকা দিলেও নাম দেয়নি রাজ্য। বলা হয়েছে, জেলা ভিত্তিক কতজন অফিসার দেওয়া যেতে পারে তার তালিকা দেওয়া হয়েছে। - শ্যাম দিবান ও অভিষেক মনু সিংভি।  

2/14

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা

যারা কাজ করছেন তাদের ১০ দিন ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। তারা সেই মত কাজ করছেন। - কমিশন  

3/14

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা

মাইক্রো অবজার্ভার তারা শুনানির সময় থাকছে। তারা তথ্য দেখে এডভাইস করছে - কমিশন  

4/14

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা

SDM এবং SDRO এই ধরনের অফিসার চাওয়া চয়েছিল - কমিশন  

5/14

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা

৮৫০৫ জনকে কাল জয়েন করতে দিন। তারপর দেখুন - আদালত এখন এলে এদের ট্রেনিং দিতে হবে। ১০ দিন ট্রেনিং দিতে হবে - কমিশন  

6/14

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা

তপন কুমার রায় একজনের নাম কুমার নেই বলে নোটিস পাঠানো হচ্ছে। - আদালত  

7/14

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা

একজনের পাঁচ ছয়জন সন্তান আছে।।তাদের নোটিস পাঠাচ্ছেন ! - জয়মাল্য বাগচী  

8/14

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা

১৯ জানুয়ারি আদালত মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড গ্রহণযোগ্য বলে নির্দেশ দিলেও কমিশন শুনানির জন্য আধিকারিকদের যে গাইডলাইন পাঠিয়েছে, তাতে দৃঢ়ভাবে আধার, অ্যাডমিট ইত্যাদি খারিজ করার কথা বলা হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে গণ হারে নাম বাদ দিতে চাইছে কমিশন।

9/14

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা

মমতার আইনজীবী - মাইক্রো অবজারভার নিয়োগের রুলবুকে তাদের নির্বাচনের দিন কাজে লাগানোর কথা বলা হয়েছে।  

10/14

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা

আমরা বিহারের ক্ষেত্রে দেখেছি। আপনারা যেটা বলছেন সেটা নিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে - মমতার আইনজীবী উদ্দেশ্যে বেঞ্চ  

11/14

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা

ওরা কাল রিপোর্ট করুক কাল। আমরা স্ক্রুটিনি করে দেখি। স্টর্ট ড্রাফ করে জানাচ্ছি। কাদের কাজে লাগানো যাবে - কমিশন  

12/14

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা

কমিশন - তারা কাল আসুন। সমস্ত বিষয় বোঝানো হোক। ৪৮ ঘন্টা পর আমরা আদালতকে জানাব।

13/14

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা

আমার এদের বাইরে রাখতে চাইছি না। লিস্ট দিক। আগে আমরা স্ক্রুতিনি করে দেখতে হবে। তারপর আমরা কাজে লাগাতে পারব - কমিশন  

14/14

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলা

কমিশন - অভিযোগ দায়ের করলেও এফআইআর করা হচ্ছে না।  কয়েকজন এইআরও কথা শুনছেন না।

