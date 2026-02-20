English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sir in Bengal: বিধানসভা ভোট নিয়ে বড় আপডেট! সুপ্রিম কোর্টে চূড়ান্ত সওয়ালের পরই সামনে এল ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন... নির্বাচন কি তার পরেই?

SIR case Verdict in Supreme Court: সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলার শুনানিতে চূড়ান্ত নাটকীয় মোড়। রাজ্য-নির্বাচন কমিশনের নজিরবিহীন সংঘাত আরও একবার সামনে এল। সেইসঙ্গে কবে ভোট, কবেই বা ভোটার তালিকার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হবে তাও স্পষ্ট করল সুপ্রিম কোর্ট।

| Feb 20, 2026, 04:27 PM IST

রাজীব চক্রবর্তী ও অর্ণবাংশু নিয়োগী: পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সংঘাতের আবহে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি বিপুল এম. পাঞ্চোলির বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে যে, এসআইআর প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে শেষ করতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারকসহ বিচার বিভাগীয় অফিসারদের ময়দানে নামাতে হবে। আদালত স্পষ্ট ভাষায় জানায়, রাজ্য ও কমিশনের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার চরম অভাব রয়েছে। ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং রাজনৈতিক টানাপড়েন থেকে এই প্রক্রিয়াকে মুক্ত রাখতেই বিচার বিভাগীয় নজরদারির এই কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

1/16

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলার শুনানি

কোর্ট - আমরা হতাশ হচ্ছি। কেন রাজ্য সরকার অফিসার দিতে পারছে না।  

2/16

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলার শুনানি

রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গে ৬৯ জন এসডিও আছেন। এর বেশি দেওয়া সম্ভব নয়। বিডিও হিসেবে ৫ বছর কাজ করার পর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হন।  

3/16

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলার শুনানি

কোর্ট - গ্রুপ এ অফিসার কেন দিচ্ছেন না রাজ্য - গ্রুপ এ অফিসার দেওয়া হয়েছে কমিশন - আমরা যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব দিয়ে থাকি। এখানে সেটা সম্ভব হচ্ছে না।

4/16

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলার শুনানি

মামলাকারীদের আইনজীবী - ৯ ফেব্রুয়ারি আদালতের নির্দেশের পরেও কমিশন স্পেশাল রোল অবজারভার নামে নতুন অফিসার এনেছে।  

5/16

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলার শুনানি

পশ্চিমবঙ্গকে যে রাজস্থান মডেলই অনুসরণ করতে হবে, এমন নয়। আসল সমস্যা হল, যদি আপনার কাছে পর্যাপ্ত গ্রুপ–এ কর্মকর্তা না থাকে… তাহলে সরাসরি বলতে পারেন, আপনারা নিজেদের কর্মকর্তাই নিয়ে আসুন - হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি  

6/16

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলার শুনানি

উভয় পক্ষেরই বিষয়টির সংবেদনশীলতা উপলব্ধি করা উচিত - CJI 

7/16

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলার শুনানি

যদি ERO কোনো আদেশ দিয়ে থাকেন, তাহলে তা আলাদা বিষয়। প্রশ্ন হল, কোনো নথি নিয়ে যদি তাদের সন্দেহ থাকে, তাতে সমস্যাটা কোথায়? ERO তো সব সময়ই বলতে পারেন—আমি এই নথিটি দেখেছি - মমতার আইনজীবীর উদ্দেশ্যে প্রধান বিচারপতি  

8/16

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলার শুনানি

অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বাতিলের সংখ্যা কম - কমিশন। অন্যান্য রাজ্যে রিজেকশন অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও সমস্যা তৈরি করা হচ্ছে। জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগ করতে চলেছে শীর্ষ আদালত। অফিসার নিয়োগ নিয়ে জটিলতা কাটাতে

9/16

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলার শুনানি

রাজ্যের ডিজি হলফনামা জমা দিয়েছে - রাজ্য প্ররোচণামূলক ভাষণ দেওয়া হচ্ছে। ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না

10/16

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলার শুনানি

কমিশনের অভিযোগ যে, বাংলায় প্রত্যাখ্যানের হার খুবই কম—৭.৬%… তবুও তারা অভিযোগ করছে। অন্য রাজ্যগুলিতে এই হার বেশি… সেখানে তো কেউ অভিযোগ করেনি 

11/16

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলার শুনানি

আমাদের কাছে একটাই অপশন আছে - হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে একজন জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগ করার।  

12/16

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলার শুনানি

অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক পদ মর্যাদার কেউ পুরো বিষয়টি দেখবেন। তাঁকে সহযোগিতা করবেন ইআরও।  

13/16

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলার শুনানি

এক্সট্রা অর্ডিনারি সিচুয়েশন। আগামী ১০ দিনে সমগ্র প্রক্রিয়া শেষ হওয়া উচিত।

14/16

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলার শুনানি

বাকি প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে শেষ করতে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপাররা সবরকম সহযোগিতা করবেন।  

15/16

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলার শুনানি

হাইকোর্টে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, মুখ্যসচিব, ডিজি, অ্যাডভোকেট জেনারেল, অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল আগামীকাল বৈঠক করবেন। কীভাবে এই নির্দেশ কার্যকর করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করবেন।  

16/16

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলার শুনানি

আদালত - আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি তালিকা প্রকাশ করা হবে। তারপর সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করা যাবে।  

