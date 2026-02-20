Sir in Bengal: বিধানসভা ভোট নিয়ে বড় আপডেট! সুপ্রিম কোর্টে চূড়ান্ত সওয়ালের পরই সামনে এল ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন... নির্বাচন কি তার পরেই?

Sir in Bengal: বিধানসভা ভোট নিয়ে বড় আপডেট! সুপ্রিম কোর্টে চূড়ান্ত সওয়ালের পরই সামনে এল ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন... নির্বাচন কি তার পরেই?
SIR case Verdict in Supreme Court: সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলার শুনানিতে চূড়ান্ত নাটকীয় মোড়। রাজ্য-নির্বাচন কমিশনের নজিরবিহীন সংঘাত আরও একবার সামনে এল। সেইসঙ্গে কবে ভোট, কবেই বা ভোটার তালিকার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হবে তাও স্পষ্ট করল সুপ্রিম কোর্ট।
রাজীব চক্রবর্তী ও অর্ণবাংশু নিয়োগী: পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সংঘাতের আবহে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি বিপুল এম. পাঞ্চোলির বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে যে, এসআইআর প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে শেষ করতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারকসহ বিচার বিভাগীয় অফিসারদের ময়দানে নামাতে হবে। আদালত স্পষ্ট ভাষায় জানায়, রাজ্য ও কমিশনের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার চরম অভাব রয়েছে। ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং রাজনৈতিক টানাপড়েন থেকে এই প্রক্রিয়াকে মুক্ত রাখতেই বিচার বিভাগীয় নজরদারির এই কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।