Laxmi Bhandar controversy: ভোটের রাজনীতির জন্যই বন্ধ লক্ষ্মীর ভান্ডার! মামলার জেরে বিস্ফোরক হাইকোর্ট...
High Court Verdict on Laxmi Bhandar: মহিলা ভোট টানতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাস্টারস্ট্রোক বলা হয় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পকে। ২০২১ সালে বাংলার মেয়েদের জন্য লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষজ্ঞরা অনেকেই মনে করেন, এই প্রকল্পই মহিলা ভোটারদের চুম্বক টানে টেনেছে ঘাসফুলের দিকে। অথচ সেই প্রকল্পের সুবিধা নাকি পাচ্ছেন না বহু মহিলা। আর তা রাজনৈতিক কারণে!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্তমানে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের অধীনে সাধারণ শ্রেণীর মহিলারা প্রতি মাসে ১ হাজার টাকা এবং তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতির শ্রেণীর মহিলারা প্রতি মাসে বারোশো টাকা করে আর্থিক সহায়তা পান। এই প্রকল্পের আওতায় তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মহিলারা মাসে ১২০০ এবং সাধারণ সম্প্রদায় অর্থাৎ জেনারেল ক্যাটাগরির মহিলারা ১০০০ টাকা করে পান। প্রতি মাসেই প্রথমের দিকে উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায়। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।