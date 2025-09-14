Income Tax News Updates: নতুন অর্থবর্ষে করের ক্ষেত্রে নীরবে ঘটে গিয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বদল! জেনে নিন, নতুন এগজেম্পশন-ডিডাকশন রেট...

Income Tax News Updates: নতুন অর্থবর্ষে করের ক্ষেত্রে নীরবে ঘটে গিয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বদল! জেনে নিন, নতুন এগজেম্পশন-ডিডাকশন রেট...
Income Tax News Updates: কয়েকমাস আগে আয়কর দফতর (Income Tax Department) একটি খুব কার্যকরী ব্রোশিওর প্রকাশ করেছিল, যাতে সিনিয়র (senior citizens) ও সুপার সিনিয়র সিটিজেনদের (super senior citizens) রেলেভ্যান্ট ট্যাক্স প্রভিশনের (relevant tax provisions) বিশদ বিবরণ ছিল।
1/8
লেটেস্ট স্ল্যাব
2/8
সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য
photos
TRENDING NOW
3/8
এক্সেম্পশন-ডিডাকশন
4/8
সিনিয়র সিটিজেন, সুপার সিনিয়র সিটিজেন
5/8
নতুন কর ব্যবস্থায়
নতুন কর ব্যবস্থায় (New Tax Regime) প্রবীণ নাগরিকদের (senior citizens) জন্য করের হার এবং স্ল্যাবগুলি অন্যান্যদের মতোই। পুরনো কর ব্যবস্থার মতো প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কর ব্যবস্থায় আলাদা কোনো ysMf ছাড়ের সীমা নেই। অর্থবর্ষ 2024-25 (Assessment Year 2025-26) এবং অর্থবর্ষ 2025-26 (Assessment Year 2026-27)-এর জন্য নতুন কর ব্যবস্থার অধীনে করের হার দেওয়া হল এখানে।
6/8
স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন এবং
FY 2024-25 (AY 2025-26) আয়ের পরিমাণ (₹) করের হার (%) ₹ 3,00,000 পর্যন্ত Nil ₹ 3,00,001 থেকে ₹ 7,00,000 পর্যন্ত 5% ₹ 7,00,001 থেকে ₹ 10,00,000 পর্যন্ত 10% ₹ 10,00,001 থেকে ₹ 12,00,000 পর্যন্ত 15% ₹ 12,00,001 থেকে ₹ 15,00,000 পর্যন্ত 20% ₹ 15,00,001 এর উপরে 30% দ্রষ্টব্য: নতুন কর ব্যবস্থায় ₹ ৭ লক্ষ পর্যন্ত মোট আয়ের উপর কোনো কর দিতে হয় না, কারণ ধারা 87A-এর অধীনে সম্পূর্ণ কর ছাড় পাওয়া যায়। ₹ ৫০,০০০ টাকার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন (standard deduction) নতুন এবং পুরনো উভয় কর ব্যবস্থাতেই পাওয়া যায়।
7/8
কর-টেবিল
FY 2025-26 (AY 2026-27) আয়ের পরিমাণ (₹) করের হার (%) ₹ 4,00,000 পর্যন্ত Nil ₹ 4,00,001 থেকে ₹ 8,00,000 পর্যন্ত 5% ₹ 8,00,001 থেকে ₹ 12,00,000 পর্যন্ত 10% ₹ 12,00,001 থেকে ₹ 16,00,000 পর্যন্ত 15% ₹ 16,00,001 থেকে ₹ 20,00,000 পর্যন্ত 20% ₹ 20,00,001 থেকে ₹ 24,00,000 পর্যন্ত 25% ₹ 24,00,001 এর উপরে 30%
8/8
বেসিক এগজেম্পশন লিমিট
photos