/অগাস্ট মাস থেকেই রান্নার গ্যাসে নতুন নিয়ম, আসছে বিরাট বদল, জেনে নিন ৭ পয়েন্টে

LPG Rules Change: উজ্জ্বলা গ্রাহকরা প্রতি বছর প্রথম ৪টি সিলিন্ডার রিফিলের ক্ষেত্রে সিলিন্ডার পিছু ৩০০ টাকা করে ভর্তুকি পাবেন
রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার নেওয়ার ক্ষেত্রে বদলে যাচ্ছে একাধিক নিয়ম। আগামী মাসের ১ তারিখ থেকেই বদল যেতে পারে এলপিজি বুকিংয়ের বহু নিয়ম। ভারত গ্যাস, ইন্ডেন, এইচপির বুকিংয়ের ক্ষেত্র লাগু হবে ওইসবই নিয়ম।
তেল কোম্পানিগুলি আগামী ১ আগস্ট থেকে এলপিজি গ্যাসের দাম পর্যালোচনা করে সংশোধন করবে। মনে করা হচ্ছে দামের ক্ষেত্রে বড় বদল আসবে। ইন্ডিয়ান অয়েল, এইচপি এবং বিপিসিএল (BPCL) প্রতি মাসের ১ তারিখে ৫ কেজি, ১০ কেজি, ১৪.২ কেজি এবং ১৯ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম সংশোধন করে থাকে। এই দাম বৃদ্ধি করা হবে, কমানো হবে নাকি অপরিবর্তিত রাখা হবে—তা সেদিনই জানা যাবে।
প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বল যোজনার এলপিজি (LPG) ভর্তুকি পেতে কোনো বাধা যাতে না থাকে, সেজন্য তেল বিপণন সংস্থা (OMC) ও সরকার আধার-ভিত্তিক 'ই-কেওয়াইসি' (eKYC) সম্পূর্ণ করার ওপর জোর দিয়েছে। মন্ত্রক স্পষ্ট করেছে যে, বায়োমেট্রিক ই-কেওয়াইসির এই নিয়ম কেবল সেইসব গ্রাহকদের জন্যই প্রযোজ্য, যাঁরা এতদিন পর্যন্ত ই-কেওয়াইসি করাননি। আপনি যদি 'উজ্জ্বল যোজনা'র বাইরের গ্রাহক হন এবং আগে থেকেই ই-কেওয়াইসি করিয়ে থাকেন, তবে আপনার জন্য পুনরায় আধারের বায়োমেট্রিক যাচাইকরণের প্রয়োজন নেই।
২০২৬ সালের আগস্ট মাসেও এলপিজি (LPG) ভর্তুকির এই নিয়ম চালু থাকছে, যেখানে বছরে ৪টি সিলিন্ডার রিফিলেই কেবল ভর্তুকি পাওয়া যাবে। সম্প্রতি সরকার 'উজ্জ্বলা যোজনা'র সুবিধাভোগীদের জন্য বছরে ৯টি সিলিন্ডারের জায়গায় ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডারের সংখ্যা কমিয়ে ৪টি করেছে। এই নিয়ম অনুযায়ী, উজ্জ্বলা গ্রাহকরা প্রতি বছর প্রথম ৪টি সিলিন্ডার রিফিলের ক্ষেত্রে সিলিন্ডার পিছু ৩০০ টাকা করে ভর্তুকি পাবেন—অর্থাৎ বছরে মোট ১,২০০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সুবিধা দেওয়া হবে।
আপনার এলাকায় যদি পাইপড গ্যাস বা 'পিএনজি' (PNG)-র পরিকাঠামো বা সুবিধা থাকে, তবে এলপিজি ছেড়ে পিএনজি-তে রূপান্তর করার নিয়মটি ২০২৬ সালের আগস্ট মাসেও বহাল থাকছে। সরকার এটিকে বাধ্যতামূলক করেছে যে, একটি পরিবারে রান্নার জন্য কেবল একটিই গ্যাস সংযোগ রাখা যাবে—হয় এলপিজি (LPG), না হয় পিএনজি (PNG)। তবে যেখানে পিএনজি-র সুবিধা উপলব্ধ রয়েছে, সেখানে পরিবারগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে পিএনজি-তেই পরিবর্তন করতে হবে।
এলপিজি (LPG) সংযোগ সারেন্ডারের সাধারণ নিয়মাবলী ছাড়াও এবার আরও কড়া সিদ্ধান্ত নিল সরকার। কোনো পরিবার সম্পূর্ণভাবে পাইপড প্রাকৃতিক গ্যাস বা 'পিএনজি' (PNG)-তে স্থানান্তরিত হলে, পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে ইন্ডিয়ান (Indane), এইচপি (HP) কিংবা ভারত গ্যাসের (Bharat Gas) মতো এলপিজি সংযোগ বাধ্যতামূলকভাবে বিচ্ছিন্ন বা বাতিল করতে হবে।
তবে গ্রাহকদের জন্য একটি সুবিধাও রাখা হয়েছে—ভবিষ্যতে কেউ যদি এমন কোনো এলাকায় চলে যান যেখানে পিএনজি সুবিধা নেই, তবে তাঁরা স্থানান্তর ভাউচার (Transfer Voucher) দেখিয়ে পুনরায় পুরনো এলপিজি সিলিন্ডার সংযোগ চালু করতে পারবেন।
২০২৬ সালের জুলাই মাসে একটি নতুন পরিবর্তন এসেছে, যার মাধ্যমে দ্রুত ডেলিভারি দেওয়া অ্যাপগুলির সাহায্যে ছোট সাইজের এলপিজি (LPG) সিলিন্ডার অর্ডার করা সম্ভব হচ্ছে। অর্থাৎ, এখন ইনস্টামার্টের (Instamart) মতো বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে আপনি চাইলেই ৫ কেজি ও ১০ কেজির এলপিজি সিলিন্ডার সরাসরি বাড়িতে ডেলিভারি পেতে পারেন।
গ্যাস বুকিং ও রিফিল সম্পর্কিত অন্যান্য নিয়মগুলো আগের মতোই বজায় থাকছে। এলপিজি পরিবেশকদের (ডিস্ট্রিবিউটর) অফিসে গিয়ে লাইনে দাঁড়ানোর বদলে সরকার ডিজিটাল পদ্ধতিতে গ্যাস বুকিং করার নির্দেশ দিয়েছে। আপনাকে শুধু অনলাইনে বুক করতে হবে এবং ডেলিভারি কর্মীরা আপনার বাড়িতে সিলিন্ডার পৌঁছে দেবেন।
তাছাড়া, সিলিন্ডার ডেলিভারির সময় গ্রাহকের মোবাইল নম্বরে একটি ওটিপি বা ডিকোড নম্বর আসবে, যা ডেলিভারি সম্পন্ন করার জন্য কর্মীকে দিতে হবে। আপনার কাছে ওটিপি না থাকলে সিলিন্ডার ফেরত চলে যাবে। আসল গ্রাহকরাই যাতে গ্যাস পান, তা নিশ্চিত করতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সবশেষে, সিলিন্ডার বুকিংয়ের সময়সীমা (লক-ইন পিরিয়ড) আগের মতোই শহরের গ্রাহকদের জন্য ২৫ দিন এবং গ্রামীণ এলাকার গ্রাহকদের জন্য ৪৫ দিন থাকছে।