India's 1st Nature-Themed Airport Terminal: ১৪০ মেট্রিক টন বাঁশ, ১ লাখেরও বেশি গাছ, বিরল কোপু অর্কিড, গন্ডার... গুয়াহাটি বিমানবন্দরের নয়া টার্মিনাল 'আকাশেই বন'...

Lokapriya Gopinath Bordoloi International Airport in Guwahati India's 1st Nature-Themed Airport Terminal: নয়া এই বিমানবন্দরের স্থাপত্যশৈলী থেকে সাজসজ্জায় উত্তর-পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য প্রতিফলিত হচ্ছে।   

| Dec 20, 2025, 02:28 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতে প্রথম প্রকৃতি-থিমের বিমানবন্দর টার্মিনাল। নকশা থেকে সাজসজ্জায় তাক লাগাচ্ছে অসমের গুয়াহাটির ভারতের প্রথম প্রকৃতি-থিমযুক্ত বিমানবন্দর টার্মিনাল। 

৪,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত গুয়াহাটির লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদোলোই আন্তর্জাতিক (এলজিবিআই) বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনালটি উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃহত্তম বিমানবন্দর টার্মিনাল হতে চলেছে। উদ্বোধন মোদীর হাত ধরে।

কোপু ফুল নামে পরিচিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিরল অর্কিড ও স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা উত্তর-পূর্বের ১৪০ মেট্রিক টন বাঁশ দিয়ে তৈরি নয়া এই বিমানবন্দরের স্থাপত্যশৈলী থেকে সাজসজ্জায় উত্তর-পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য প্রতিফলিত হচ্ছে। 

টার্মিনালটির সজ্জায় ২০০০ রও বেশি প্রজাতির উদ্ভিদ ব্যবহার করা রয়েছে। সেইসঙ্গে টার্মিনালের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর বাঁশের তৈরি ভল্ট। যা টার্মিনালটিকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। 

অসমের বিখ্যাত কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানের অনুকরণে সবুজ ল্যান্ডস্কেপ, জাপি মোটিফ, আইকনিক গণ্ডারের প্রতীক, বহ্মপুত্রের মাজুলি দ্বীপের প্রতীক নিদর্শন নয়া মাত্রা যোগ করেছে বিমানবন্দরের টার্মিনালের অন্দরসজ্জায়।  

ওদিকে রয়েছে কোপা অর্কিডের ৫৭টি স্তম্ভও। সবমিলিয়ে প্রায় এক লক্ষ আদিবাসী প্রজাতির উদ্ভিদের সমন্বয়ে তৈরি এই টার্মিনাল যেন "স্কাই ফরেস্ট"! বিমানবন্দরে আগত যাত্রীদের বনের অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। 

নতুন টার্মিনালটি বর্তমান টার্মিনালের চেয়ে ৭ গুণ বড়। নতুন টার্মিনালটি সম্পূর্ণরূপে চালুর পর, ২০৩২ সালের মধ্যে টার্মিনালটি প্রতি বছর ১.৩১ কোটি যাত্রী পরিবহন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রতি ঘন্টায় ৩৪টি বিমান চলাচল পরিচালনা করতে পারবে।

সেইসঙ্গে যাত্রীদের চলাচল সুগম করতে ৪টি ডিজিযাত্রা গেট সহ মোট ১৪টি প্রবেশপথ রয়েছে। AI পরিচালিত এই নয়া বিমানবন্দরে টার্মিনালে থাকছে স্বয়ংক্রিয় ব্যাগেজ হ্যান্ডলিং, দ্রুত-ট্র্যাক ইমিগ্রেশনও। 

