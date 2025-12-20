India's 1st Nature-Themed Airport Terminal: ১৪০ মেট্রিক টন বাঁশ, ১ লাখেরও বেশি গাছ, বিরল কোপু অর্কিড, গন্ডার... গুয়াহাটি বিমানবন্দরের নয়া টার্মিনাল 'আকাশেই বন'...

India's 1st Nature-Themed Airport Terminal: ১৪০ মেট্রিক টন বাঁশ, ১ লাখেরও বেশি গাছ, বিরল কোপু অর্কিড, গন্ডার... গুয়াহাটি বিমানবন্দরের নয়া টার্মিনাল 'আকাশেই বন'...
Lokapriya Gopinath Bordoloi International Airport in Guwahati India's 1st Nature-Themed Airport Terminal: নয়া এই বিমানবন্দরের স্থাপত্যশৈলী থেকে সাজসজ্জায় উত্তর-পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য প্রতিফলিত হচ্ছে।
1/8
গুয়াহাটিতে ভারতের প্রথম প্রকৃতি-থিমের বিমানবন্দর টার্মিনাল
2/8
গুয়াহাটিতে ভারতের প্রথম প্রকৃতি-থিমের বিমানবন্দর টার্মিনাল
photos
TRENDING NOW
3/8
গুয়াহাটিতে ভারতের প্রথম প্রকৃতি-থিমের বিমানবন্দর টার্মিনাল
4/8
গুয়াহাটিতে ভারতের প্রথম প্রকৃতি-থিমের বিমানবন্দর টার্মিনাল
5/8
গুয়াহাটিতে ভারতের প্রথম প্রকৃতি-থিমের বিমানবন্দর টার্মিনাল
6/8
গুয়াহাটিতে ভারতের প্রথম প্রকৃতি-থিমের বিমানবন্দর টার্মিনাল
7/8
গুয়াহাটিতে ভারতের প্রথম প্রকৃতি-থিমের বিমানবন্দর টার্মিনাল
8/8
গুয়াহাটিতে ভারতের প্রথম প্রকৃতি-থিমের বিমানবন্দর টার্মিনাল
photos