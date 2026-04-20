INDIAN ARMY BREAKING UPDATE: সুখোইয়ের ডানায় জুড়ছে বিশ্ব কাঁপানো ভয়াল মিসাইল, এবার ভোটের আবহে যে কোনও মুহূর্তে অপারেশন সিঁদুর ২.০?

India to Arm Sukhoi Su-30 With R-37M Missile: সুখোই সু-৩০ এমকেআই যুদ্ধবিমানে জুড়ছে আর-৩৭ এম মিসাইল! পাকিস্তান এবার বুঝবে কাকে বলে অ্যাটাক। চোখের পলক ফেলার আগে গুঁড়িয়ে যাবে তাদের এডব্লিউএসিএস , ট্যাংকার, ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার প্ল্যাটফর্ম! বিশদে জানুন

| Apr 20, 2026, 09:28 PM IST
সুখোই সু-৩০

Sukhoi Su-30MKI

সুখোই সু-৩০ এমকেআই হল ভারতের বায়ুসেনার অন্যতম প্রধান যুদ্ধবিমান। একটি ভারী, টুইন-ইঞ্জিন, সুপার ম্যানুভারেবল মাল্টিরোল ফাইটার, যা আকাশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে স্ট্রাইক মিশন, সব কিছুতেই দক্ষ। সুখোই সু-৩০ শুধুই একটি ফাইটার জেট নয়, এটি ভারতের 'এয়ার ডমিনেশন প্ল্যাটফর্ম'ও। এতেই জুড়ছে আর-৩৭ এম মিসাইল  

আর-৩৭ এম মিসাইল

R-37M Missiles

আর-৩৭ এম বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘ-পাল্লার এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল, যা বিশেষ ভাবে তৈরি করা হয়েছে দূর থেকে উচ্চ-মূল্যের টার্গেট ধ্বংস করার জন্য। শত্রুপক্ষের চোখ ও স্নায়ুতন্ত্র ধ্বংস করে পুরো এয়ার অপারেশনকেই দুর্বল করে দেয়।  

৩০০–৪০০ কিমি আঘাতের পরিসর

300–400 km Strike Envelope

আর-৩৭এম-এর সবচেয়ে বড় শক্তি তার বিশাল পাল্লা। প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ কিলোমিটার পর্যন্ত। সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের প্রেক্ষাপটে এর সংযোজনের অর্থই হল, পাকিস্তানের যুদ্ধবিমান বা নজরদারি বিমান (যেমন এডব্লিউএসিএস) নিজেদের আক্রমণের সীমায় পৌঁছনোর অনেক আগেই ভারতীয় জেট তাদের লক্ষ্য করে আঘাত হানতে সক্ষম হবে।  

স্নাইপার মিসাইল

The Sniper Missile

আর-৩৭এম যেন আকাশে ভাসমান এক নির্ভুল স্নাইপার। ম্যাক ৫–৬ গতির কাছাকাছি পৌঁছে এটি কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিশাল দূরত্ব পেরিয়ে যায়, ফলে শত্রুপক্ষের প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য সময়টুকুও পায় না।   

ম্যাক ৫–৬

Mach 5–6

ম্যাক ৫–৬  হল শব্দের গতির ৫ থেকে ৬ গুণ। যা হাইপারসনিক গতি হিসেবেও পরিচিত। সাধারণত সমুদ্রপৃষ্ঠে ম্যাক ৫ প্রায় ৬১২৫ কিমি/ঘণ্টা এবং ম্যাক ৬ প্রায় ৭৩৫৫-৭৫০০+ কিমি/ঘণ্টার বেশি হয়ে থাকে। উচ্চতা ও তাপমাত্রা ভেদে এই গতি পরিবর্তিত হয়।     

আসল গেম-চেঞ্জার

Targeting the Backbone

আর-৩৭এম-এর প্রকৃত শক্তি তার ধ্বংসেই। এই রুশ মিসাইল বিশেষভাবে টার্গেট করে এডব্লিউএসিএস (এয়ারবর্ন আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেমস) মাঝ-আকাশে জ্বালানি ভরার ট্যাংকার এবং ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার বিমানকে। এডব্লিউএসিএস ধ্বংস হয়ে গেলে শত্রুপক্ষ কার্যত ‘অন্ধ’ হয়ে পড়ে। রাডারের সামগ্রিক ছবিই হারিয়ে ফেলে। সমন্বয় ভেঙে যায় এবং বিয়ন্ড ভিজুয়াল রেঞ্জ লড়াইয়ে তাদের বড় সুবিধাটাও নষ্ট হয়। এক আঘাতেই ভারতের পক্ষে পাকিস্তানের যুদ্ধবিমানগুলিকে বিচ্ছিন্ন ও অকার্যকর করে দেওয়া সম্ভব হবে

সুখোই সু-৩০ এমকেআই + আর-৩৭এম

Su-30MKI + R-37M

সুখোই সু-৩০ এমকেআই + আর-৩৭এমের যুগলবন্দি আকাশযুদ্ধে ভয়ংকর শক্তিতে পরিণত হয়। সুখোই সু-৩০ এমকেআই নিজেই একটি সুপার ম্যানুভারেবল, দীর্ঘ পাল্লার মাল্টিরোল ফাইটার—যার শক্তিশালী রাডার ও বড় অস্ত্রবহন ক্ষমতা আছে। আর-৩৭এম জুড়ে গেলে এই প্ল্যাটফর্মটি দূরপাল্লার 'হান্টার-কিলার' হবে।   

ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যৎ

India’s Indigenous Future

যদিও আর-৩৭এম তাৎক্ষণিক সক্ষমতা প্রদান করে, তবুও ভারত ইতিমধ্যেই অ্যাস্ট্রা এমকে-৩ (গাণ্ডীব) ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে তার দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের ভিত্তি গড়ে তুলছে। যার লক্ষ্যমাত্রা হল ৩৫০ কিলোমিটারেরও অধিক পাল্লা। সুতরাং আর-৩৭এম একটি সেতু হিসেবে কাজ করলেও, বিমান বাহিনীর জন্য অ্যাস্ট্রা এমকে-৩ হবে চূড়ান্ত গন্তব্য

পাকিস্তানের প্রতি কৌশলগত বার্তা

Strategic Message to Pakistan

আর-৩৭এমের অন্তর্ভুক্তিই ভারতের সাফ বার্তা। আকাশযুদ্ধে আর কোনও সেফ জোন নেই। নিরাপদ দূরত্ব ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে। ইউক্রেন যুদ্ধ এবং সাম্প্রতিক পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতগুলি দেখিয়ে দিয়েছে, আগে যেসব সাপোর্ট এয়ারক্রাফ্ট (এডব্লিউএসিএস , ট্যাংকার, ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার প্ল্যাটফর্ম) তুলনামূলক ভাবে নিরাপদ মনে করা হত, এখন সেগুলিও সরাসরি টার্গেটে পরিণত হচ্ছে।  

