/৭ বছর পর মুখোমুখি মোদী-জিনপিং! ব্রিকসের মঞ্চে কি গলল ভারত-চিন বরফ? বড় ইঙ্গিত

India-China relations: সীমান্তে শান্তি বজায় রাখা এবং বিরোধ যেন সংঘাতে না জড়ায়, সে বিষয়ে উভয় নেতা একমত হয়েছেন। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ঘাটতি কমানো এবং সরবরাহ-ব্যবস্থা জোরদার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সংঘাতের পথ এড়িয়ে দুই দেশ এখন পারস্পরিক সহযোগিতার দিকে এগোতে চাইছে।
রাজীব চক্রবর্তী: ব্রিকস সম্মেলনের পর ভারত-চিন সম্পর্কে বদলের ইঙ্গিত। ১৮ তম ব্রিকস সম্মেলনকে ঘিরে ভারত-চিন সম্পর্ক ফের আলোচনার কেন্দ্রে।
৭ বছর পর ভারতে এলেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। হল দ্বিপাক্ষিক বৈঠক।
মোদী-জিনপিং বৈঠকে বরফ গলার ইঙ্গিত মিলেছে। ব্রিকসের ফাঁকে প্রায় ৫০ মিনিটের বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মতপার্থক্য যেন সংঘাতে না গড়ায়, দু’পক্ষই সেই বিষয়ে জোর দিয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্পষ্ট করেছেন, প্রকৃত শান্তি ও স্থিতিশীলতা ছাড়া ভারত-চিন সম্পর্কের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। পারস্পরিক সম্মান, সংবেদনশীলতা ও উভয় দেশের স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান।
একে অপরের বাজারে প্রবেশ, বাণিজ্য-ঘাটতি, সরবরাহ-শৃঙ্খল, ব্যবসা ও যোগাযোগ বাড়ানো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ২০২৫ সালে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১৫৫.৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছলেও ভারতের ঘাটতি বেশ বড়।
সংঘাত থেকে প্রতিযোগিতামূলক সহাবস্থানের দিকে এগোনোর চেষ্টা স্পষ্ট। ব্রিকসের ঐক্য মজবুত করতেও ভারত-চিন সমঝোতা গুরুত্বপূর্ণ।