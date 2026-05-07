English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Indian Cricketer Dies: প্রিয় গিল আর নেই, আইপিএলের মাঝেই বুক ভাঙা খবর, ভেঙে পড়লেন কোহলি-যুবরাজরা, ভারতীয় ক্রিকেটে শোকের ছায়া

Indian Cricketer Dies: প্রিয় গিল আর নেই, আইপিএলের মাঝেই বুক ভাঙা খবর, ভেঙে পড়লেন কোহলি-যুবরাজরা, ভারতীয় ক্রিকেটে শোকের ছায়া

Indian Cricketer Dies: বিরাট কোহলি ও যুবরাজ সিংয়ের প্রিয় গিল আর নেই। আইপিএলের মাঝেই এল আচমকাই বুক ভাঙা খবর। ভারতীয় খবরে শোকের ছায়া...

| May 07, 2026, 03:12 PM IST
1/7

আইপিএল ২০২৬

IPL 2026

রমরমিয়ে চলছে উনিশতম আইপিএল। ৭৪ ম্যাচের মধ্যে ৪৯ ম্যাচই খেলা হয়ে গিয়েছে। অর্ধেকেরই বেশি। ২৬ মে থেকে শুরু হয়ে যাবে প্লেঅফ। আর তার আগেই ভারতীয় ক্রিকেটে আচমকাই শোকের ছায়া  

2/7

Amanpreet Singh Gill Death

Amanpreet Singh Gill Death

আইপিএলের মাঝেই এল বুক ভাঙা খবর। আচমকাই প্রয়াত প্রাক্তন অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটার অমনপ্রীত সিং গিল। ৩৬ বছর বয়সে আচমকাই প্রয়াত হয়েছেন পঞ্জাবের মিডিয়াম পেসার। যদিও অমনপ্রীতের মৃত্যুর কারণ এখনও অজানা।   

3/7

বিরাট কোহলির প্রাক্তন সতীর্থ অমনপ্রীত

Virat Kohli's team-mate Amanpreet Singh Gill

অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ে বিরাট কোহলির সতীর্থ ছিলেন গিল। খেলেছেন যুবরাজ সিংয়ের সঙ্গেও। ২০০৬ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে পঞ্জাবের হয়ে ছ'টি প্রথম-শ্রেণির ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি। ১১ উইকেট নিয়েছিলেন গিল। আইপিএলের উদ্বোধনী আসরে প্রীতি জিন্টার কিংস ইলেভেন পঞ্জাবেও (অধুনা কিংস ইলেভেন পঞ্জাব) ছিলেন। পরে পঞ্জাবের সিনিয়র নির্বাচক কমিটির সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।  

4/7

বিরাট কোহলি শোকাহত অমনপ্রীতের প্রয়াণে

Virat Kohli Mourns Amanpreet Singh Death

গিলের প্রয়াণে ভেঙে পড়েছেন কোহলি। এক্সে তিনি লিখেছেন, 'অমনপ্রীত সিং গিলের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে আমি গভীর মর্মাহত ও শোকাহত। ওর পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি আমার প্রার্থনা ও সমবেদনা রইল। রেস্ট ইন পিস। ওম শান্তি।'  

5/7

যুবরাজ সিংও মানতে পারছেন না এই খবর

Yuvraj Singh Mourns Amanpreet Singh Death

যুবি এক্সে লিখেছেন, 'অমনপ্রীত সিং গিলের মৃত্যুতে গভীর মর্মাহত। কেরিয়ারের শুরুর দিনগুলোয় আমরা একই ড্রেসিংরুম শেয়ার করেছিলাম। ও ছিল শান্ত প্রকৃতির ও কঠোর পরিশ্রমী ক্রিকেটার। যে খেলাটা মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। ওর পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি রইল আমার গভীর সমবেদনা। রেস্ট ইন পিস। ওম শান্তি।'  

6/7

পঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনও মর্মাহত

Punjab Cricket Association Mourns Amanpreet Singh Death

পঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পঞ্জাবের প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং পঞ্জাব সিনিয়র নির্বাচন কমিটির সদস্য অমনপ্রীত সিং গিলের অকাল প্রয়াণে গভীর শোকস্তব্ধ। গিল পূর্ণ নিষ্ঠা ও আবেগের সঙ্গে পঞ্জাব ক্রিকেটের সেবা করেছে। ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দল, কিংস ইলেভেন পঞ্জাব ও পাঞ্জাবের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছে। শোকসন্তপ্ত পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা রইল। ওয়াহেগুরু তার আত্মাকে চিরশান্তি দিক। এই কঠিন সময়ে পরিবারকে শোক সহ্য করার শক্তি দিক। 

7/7

অমনপ্রীত সিংয়ের কেরিয়ার

Amanpreet Singh Career Stats

গিল ৬টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলার পাশাপাশি ২০০৭ সালে ভারতের হয়ে বেশ কয়েকটি যুব একদিনের ম্যাচ এবং একটি তিন দিনের যুব টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন গিল। এই সময়ের মধ্যে দলের সঙ্গে ইংল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও শ্রীলঙ্কা সফরেও গিয়েছিলেন। তবে কোহলির নেতৃত্বে যে ভারতীয় দল ২০০৮ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জিতেছিল, সেই দলে গিল জায়গা করে নিতে পারেননি।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Horoscope Today: কাছের মানুষের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারে কর্কট, বড় আর্থিক ক্ষতি বৃশ্চিকের

পরবর্তী অ্যালবাম

Horoscope Today: কাছের মানুষের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারে কর্কট, বড় আর্থিক ক্ষতি বৃশ্চিকের

Horoscope Today: কাছের মানুষের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারে কর্কট, বড় আর্থিক ক্ষতি বৃশ্চিকের

Horoscope Today: কাছের মানুষের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারে কর্কট, বড় আর্থিক ক্ষতি বৃশ্চিকের 12
Vaibhav Sooryavanshi In Massive Trouble: বৈভব সূর্যবংশীর IPL শেষ? মাঠে নামলেই FIR, &#039;শিশু শ্রমিক&#039; খেলানোয় চরম বিপাকে RR, জল গড়াচ্ছে কোর্টে

Vaibhav Sooryavanshi In Massive Trouble: বৈভব সূর্যবংশীর IPL শেষ? মাঠে নামলেই FIR, 'শিশু শ্রমিক' খেলানোয় চরম বিপাকে RR, জল গড়াচ্ছে কোর্টে

Vaibhav Sooryavanshi In Massive Trouble: বৈভব সূর্যবংশীর IPL শেষ? মাঠে নামলেই FIR, 'শিশু শ্রমিক' খেলানোয় চরম বিপাকে RR, জল গড়াচ্ছে কোর্টে 7
Suvendu Adhikari: টিএমসি&#039;র &#039;নম্বর ২&#039; থেকে বিজেপি&#039;র &#039;নম্বর ১&#039; শুভেন্দু? যাত্রাপথের কাঁটা ও মুকুট, শুভেন্দুর মোট সম্পত্তি

Suvendu Adhikari: টিএমসি'র 'নম্বর ২' থেকে বিজেপি'র 'নম্বর ১' শুভেন্দু? যাত্রাপথের কাঁটা ও মুকুট, শুভেন্দুর মোট সম্পত্তি

Suvendu Adhikari: টিএমসি'র 'নম্বর ২' থেকে বিজেপি'র 'নম্বর ১' শুভেন্দু? যাত্রাপথের কাঁটা ও মুকুট, শুভেন্দুর মোট সম্পত্তি 15
BJP Win Celebration: বিজেপির জয়ে &#039;বুকের রক্ত দিয়ে&#039; হনুমানজিকে পুজো মহিলাদের

BJP Win Celebration: বিজেপির জয়ে 'বুকের রক্ত দিয়ে' হনুমানজিকে পুজো মহিলাদের

BJP Win Celebration: বিজেপির জয়ে 'বুকের রক্ত দিয়ে' হনুমানজিকে পুজো মহিলাদের 5