Indian Cricketer Dies: প্রিয় গিল আর নেই, আইপিএলের মাঝেই বুক ভাঙা খবর, ভেঙে পড়লেন কোহলি-যুবরাজরা, ভারতীয় ক্রিকেটে শোকের ছায়া

Indian Cricketer Dies: প্রিয় গিল আর নেই, আইপিএলের মাঝেই বুক ভাঙা খবর, ভেঙে পড়লেন কোহলি-যুবরাজরা, ভারতীয় ক্রিকেটে শোকের ছায়া
Indian Cricketer Dies: বিরাট কোহলি ও যুবরাজ সিংয়ের প্রিয় গিল আর নেই। আইপিএলের মাঝেই এল আচমকাই বুক ভাঙা খবর। ভারতীয় খবরে শোকের ছায়া...
অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ে বিরাট কোহলির সতীর্থ ছিলেন গিল। খেলেছেন যুবরাজ সিংয়ের সঙ্গেও। ২০০৬ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে পঞ্জাবের হয়ে ছ'টি প্রথম-শ্রেণির ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি। ১১ উইকেট নিয়েছিলেন গিল। আইপিএলের উদ্বোধনী আসরে প্রীতি জিন্টার কিংস ইলেভেন পঞ্জাবেও (অধুনা কিংস ইলেভেন পঞ্জাব) ছিলেন। পরে পঞ্জাবের সিনিয়র নির্বাচক কমিটির সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
পঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পঞ্জাবের প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং পঞ্জাব সিনিয়র নির্বাচন কমিটির সদস্য অমনপ্রীত সিং গিলের অকাল প্রয়াণে গভীর শোকস্তব্ধ। গিল পূর্ণ নিষ্ঠা ও আবেগের সঙ্গে পঞ্জাব ক্রিকেটের সেবা করেছে। ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দল, কিংস ইলেভেন পঞ্জাব ও পাঞ্জাবের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছে। শোকসন্তপ্ত পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা রইল। ওয়াহেগুরু তার আত্মাকে চিরশান্তি দিক। এই কঠিন সময়ে পরিবারকে শোক সহ্য করার শক্তি দিক।
গিল ৬টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলার পাশাপাশি ২০০৭ সালে ভারতের হয়ে বেশ কয়েকটি যুব একদিনের ম্যাচ এবং একটি তিন দিনের যুব টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন গিল। এই সময়ের মধ্যে দলের সঙ্গে ইংল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও শ্রীলঙ্কা সফরেও গিয়েছিলেন। তবে কোহলির নেতৃত্বে যে ভারতীয় দল ২০০৮ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জিতেছিল, সেই দলে গিল জায়গা করে নিতে পারেননি।
