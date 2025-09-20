Asia Cup 2025: মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ইন্ডিয়ার, গুরুতর চোটে মহারণে অনিশ্চিত বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডার...

Asia Cup 2025: মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ইন্ডিয়ার, গুরুতর চোটে মহারণে অনিশ্চিত বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডার...
India vs Pakistan Match: অক্ষরের অবস্থা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত আসেনি। তবে তাঁর অনুপস্থিতি ভারতীয় দলের ভারসাম্যে বড় ধাক্কা হতে পারে। আপডেটের জন্য ভারতীয় বোর্ডের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বা ফিটনেস রিপোর্টের অপেক্ষা করতে হবে।
1/7
2/7
photos
TRENDING NOW
3/7
কবে চোট পান অক্ষর?
4/7
কীভাবে চোট পান অক্ষর?
5/7
ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের বক্তব্য:
6/7
অক্ষর খেলতে না পারলে কী হবে?
7/7
সম্ভাব্য বিকল্প
photos