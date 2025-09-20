English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Asia Cup 2025: মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ইন্ডিয়ার, গুরুতর চোটে মহারণে অনিশ্চিত বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডার...

India vs Pakistan Match: অক্ষরের অবস্থা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত আসেনি। তবে তাঁর অনুপস্থিতি ভারতীয় দলের ভারসাম্যে বড় ধাক্কা হতে পারে। আপডেটের জন্য ভারতীয় বোর্ডের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বা ফিটনেস রিপোর্টের অপেক্ষা করতে হবে।

| Sep 20, 2025, 01:10 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এশিয়া কাপে সুপার ফোরে রবিবার দুবাইয়ে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত ও পাকিস্তান। তার আগে বড়সড় ধাক্কা ভারতীয় দলে।

ভারতের তারকা অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল মাথায় গুরুতর চোট পেয়েছেন। যার জেরে পাকিস্তানের বিপক্ষে তিনি খেলতে পারবেন কিনা তা এখনও অনিশ্চিত।

কবে চোট পান অক্ষর?

জানা গিয়েছে, আবু ধাবিতে ওমানের বিপক্ষে গ্রুপ এ-এর ম্যাচে ফ্লিডিং করার সময় মাথায় চোট পান অক্ষর।

কীভাবে চোট পান অক্ষর?

ওমানের ইনিংসের ১৫তম ওভারের প্রথম বলেই ব্যাটার হাম্মাদ মির্জা একটি শট ভুল টাইম করে মারেন। বলটি অক্ষরের দিকে গেলে তিনি ক্যাচ নেওয়ার চেষ্টা করেন, তবে সেটি হাতছাড়া করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং মাথায় আঘাত পান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অস্বস্তি বোধ করে মাঠ ছেড়ে চলে যান।

ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের বক্তব্য:

ভারতের ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ ম্যাচের পরে বলেন, 'অক্ষর এখন ঠিক আছেন।' যদিও, পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের আগে হাতে সময় মাত্র ৪৮ ঘণ্টারও কম, ফলে চোট থেকে পুরোপুরি সেরে ওঠা বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে।

অক্ষর খেলতে না পারলে কী হবে?

অক্ষরের বিকল্প পাওয়া একটু মুশকিল। তবে ভারত হয়তো তাঁর বিকল্প হিসাবে দুই স্পিনার কুলদীপ যাদব ও বরুণ চক্রবর্তীকে নিয়ে খেলতে বাধ্য হবে। 

সম্ভাব্য বিকল্প

এর পাশাপাশি ভারতের স্ট্যান্ডবাই তালিকায় থাকা রিয়ান পরাগ ও ওয়াশিংটন সুন্দর হতে পারেন "like-for-like" বিকল্প, যারা স্পিন ও ব্যাটিং – দুই ক্ষেত্রেই প্যাটেলের ঘাটতি কিছুটা পূরণ করতে সক্ষম।

