  • Defence Budget 2026: ৭৮০০০০০০০০০০০ টাকা! পাকিস্তানের পুরো বাজেটের ১.৫ গুণ শুধু ভারতের ডিফেন্স বাজেটই, শত্রুদেশ তো ঝাঁজেই মরে যাবে...

Indian Defence Budget 2026: শিরোনাম পড়েই বুঝে গিয়েছেন যে পাকিস্তান কেন থরথরিয়ে কাঁপবে এবার! শত্রুদেশের পুরো বাজেটের ১.৫ গুণ শুধু ভারত প্রতিরক্ষা খাতেই খরচা করবে! শত্রুদেশ তো এবার ঝাঁজেই মরে যাবে...  

| Feb 01, 2026, 04:57 PM IST
1/10

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬

Union Budget 2026

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা নির্মলা সীতারমন, রবিবার, ১ ফেব্রুয়ারি লোকসভায় কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬ পেশ করলেন।   

2/10

সবদিক ভেবেই!

Union Budget 2026

বাজেটে কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন খাতের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা রয়েছে।   

3/10

সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ

Modernization of the military

বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতেও উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণ ছিল এই বাজেটের ফোকাসে  

4/10

ভারতের প্রতিরক্ষা বাজেট

India's Defence Budget

২০২৬-২৭ আর্থিক বছরের জন্য প্রতিরক্ষা খাতে ৭.৮ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ হয়েছে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর আধুনিকীকরণের উপরেই ফোকাস করে বাজেট।   

5/10

প্রতিরক্ষায় মূলধন বাজেট

Defense capital budget

সরকার সামরিক আধুনিকীকরণের জন্য ২.১৯ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। প্রতিরক্ষা খাতের মূলধন বাজেটেও উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। গতবছর ছিল ১.৮০ লক্ষ কোটি টাকা। বেড়ে হল ২.১৯ লক্ষ কোটি টাকা। এটি প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি এবং আধুনিক সরঞ্জাম সংগ্রহকে শক্তিশালী করবে।

6/10

২০২৫ সালের প্রতিরক্ষা বাজেট

India's defense budget in 2025

২০২৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রতিরক্ষায় মোট ৬.৮ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে।  

7/10

২০২৪ সালের প্রতিরক্ষা বাজেট

India's defense budget in 2024

২০২৪ সালের জন্য ভারতের প্রতিরক্ষা বাজেট ছিল ৬.২১ লক্ষ কোটি টাকা। যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় ৪.৭৯ শতাংশ বেশি। ওই অর্থবছরে মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ৫.৯৪ লক্ষ কোটি টাকা।    

8/10

বাকি দেশের প্রতিরক্ষা বাজেট কী?

What is the defense budget of other countries?

চিন ২০২৫-২৬ সালের জন্য বিশাল প্রতিরক্ষা বাজেট ঘোষণা করেছিল। চিনের মোট প্রতিরক্ষা বাজেট ছিল ২৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটি আগের বছরের তুলনায় ৭.২ শতাংশ বৃদ্ধি। বিশ্বের বৃহত্তম প্রতিরক্ষা বাজেট রয়েছে আমেরিকার। গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ারের মতে ট্রাম্পের দেশের প্রতিরক্ষা বাজেট ৮৯৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

9/10

পাকিস্তানের সম্পূর্ণ ফেডারেল বাজেট

Pakistan's entire federal budget

শত্রুদেশ পাকিস্তানের পুরো ফেডারেল বাজেট প্রায় ৬২ বিলিয়ন ডলার। সেখানে ভারতের প্রতিরক্ষা বাজেট ৯৩.৫ বিলিয়ন ডলার।   

10/10

ভারত বনাম পাকিস্তান

INDIA vs PAKSITAN

প্রতিরক্ষার জন্য ভারতের নির্দিষ্ট বরাদ্দ (৯৩.৫ বিলিয়ন ডলার) এখন, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-পরিকাঠামো-সহ পাকিস্তানের পুরো দেশের জন্য বরাদ্দ মোট ব্যয়ের (৬২ বিলিয়ন ডলার) প্রায় দেড় গুণেরও বেশি।

