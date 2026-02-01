Defence Budget 2026: ৭৮০০০০০০০০০০০ টাকা! পাকিস্তানের পুরো বাজেটের ১.৫ গুণ শুধু ভারতের ডিফেন্স বাজেটই, শত্রুদেশ তো ঝাঁজেই মরে যাবে...

Defence Budget 2026: ৭৮০০০০০০০০০০০ টাকা! পাকিস্তানের পুরো বাজেটের ১.৫ গুণ শুধু ভারতের ডিফেন্স বাজেটই, শত্রুদেশ তো ঝাঁজেই মরে যাবে...
Indian Defence Budget 2026: শিরোনাম পড়েই বুঝে গিয়েছেন যে পাকিস্তান কেন থরথরিয়ে কাঁপবে এবার! শত্রুদেশের পুরো বাজেটের ১.৫ গুণ শুধু ভারত প্রতিরক্ষা খাতেই খরচা করবে! শত্রুদেশ তো এবার ঝাঁজেই মরে যাবে...
1/10
কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬
2/10
সবদিক ভেবেই!
photos
TRENDING NOW
3/10
সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ
4/10
ভারতের প্রতিরক্ষা বাজেট
5/10
প্রতিরক্ষায় মূলধন বাজেট
6/10
২০২৫ সালের প্রতিরক্ষা বাজেট
7/10
২০২৪ সালের প্রতিরক্ষা বাজেট
8/10
বাকি দেশের প্রতিরক্ষা বাজেট কী?
9/10
পাকিস্তানের সম্পূর্ণ ফেডারেল বাজেট
10/10
ভারত বনাম পাকিস্তান
photos