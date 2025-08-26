English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Trump's Tarrifs on India: ভারতকে শুল্কগুঁতো মেরেই চলেছেন ট্রাম্প! আরও ২৫%-এর জেরে বুধবার থেকে কোন কোন জিনিস হবে দামি?

US Tarrifs on India:  একাধিক ভারতীয় পণ্যে ৫০% পর্যন্ত সুদ চাপিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump)। আগামিকাল ২৭ অগাস্ট, বুধবার থেকে এই নয়া ট্যারিফ লাগু হচ্ছে। এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যদিও গোটা বিষয়টি নিয়ে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন। তবে এরপরেও অনেকের কাছে পুরো বিষয়টি স্পষ্ট নয়। ঠিক কোন কোন ক্ষেত্রে ট্রাম্প সুদ চড়িয়েছেন? প্রধানমন্ত্রীর 'আমরা প্রস্তুত', আশ্বাসবাণীর তাৎপর্যই বা কী? 

1/11

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবার থেকে ভারত থেকে আমদানি করা পণ্যে অতিরিক্ত ২৫% শুল্ক আরোপ করবে। আগের ২৫% এর সঙ্গে এটা যোগ হয়ে মোট ট্যারিফের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৫০%।

2/11

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এক্সিকিউটিভ অর্ডার- এর মাধ্যমে এই ঘোষণা করেন। রাশিয়ার থেকে তেল কেনার 'শাস্তি' হিসাবেই তিনি এই কর চাপাচ্ছেন বলে দাবি করেন। যদিও চিন রুশ তেলের বৃহত্তম ক্রেতা হলেও, সেই বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন ট্রাম্প।

3/11

পোশাক, টেক্সটাইল আগে ছিল ২৫% আর এখন ৫০% শুল্ক

4/11

গয়না, চামড়া, জুতো আগে ছিল ২৫% (জুতোর ক্ষেত্রে ২০–২৯%) আর এখন ৫০% (- জুতা: ৪৬–৫৫%) শুল্ক

5/11

মেরিন প্রোডাক্টসে আগে ছিল ৩৩.২৬% আর এখন ৫৮.২৬% শুল্ক

6/11

অটোমোবাইল ও যন্ত্রাংশে আগে ছিল ২৫% আর এখন ৫০% শুল্ক

7/11

কৃষি ও ডেয়ারি প্রোডাক্টসে আগে ছিল ২৫% আর এখন ৫০% শুল্ক

8/11

উল্লেখ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস, সেমিকন্ডাক্টর, এনার্জি এবং ইমপরট্যান্ট মিনারেলসের মতো সেক্টরগুলিতে নতুন করে কোনও ট্যারিফ চাপানো হয়নি। সেগুলি এখনও শুল্কমুক্তই আছে।

9/11

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

সোমবার গুজরাতের সভা থেকেই এই ট্যারিফের প্রসঙ্গে আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বলেন, 'আমরা সবকিছুর মুখোমুখি হতে প্রস্তুত। কৃষকের, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের, গবাদিপশু পালকদের স্বার্থই আমার কাছে সবার আগে। তাঁদের লাভের বিষয়টি আমি কখনই ভুলব না। যতই চাপ আসুক না কেন, তাতে আমাদের শক্তি বাড়বে বই কমবে না।' 

10/11

২৭ অগাস্টের আগেই বহু রফতানিকারক বিপুল পরিমাণে টেক্সটাইল, গয়না, মেরিন প্রোডাক্টস অ্যাডভান্সের রফতানি করে রেখেছেন। যত দ্রুত সম্ভব আগামী কয়েক মাসের অর্ডার মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তাঁরা। 

11/11

তবে, এক সময় এই পণ্যগুলি বর্ধিত ট্যারিফেই রফতানি করতে বাধ্য হবেন তাঁরা। সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতিতে এর প্রভাব কী হতে পারে তা সময়ই বলবে। 

