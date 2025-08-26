Trump's Tarrifs on India: ভারতকে শুল্কগুঁতো মেরেই চলেছেন ট্রাম্প! আরও ২৫%-এর জেরে বুধবার থেকে কোন কোন জিনিস হবে দামি?
US Tarrifs on India: একাধিক ভারতীয় পণ্যে ৫০% পর্যন্ত সুদ চাপিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump)। আগামিকাল ২৭ অগাস্ট, বুধবার থেকে এই নয়া ট্যারিফ লাগু হচ্ছে। এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যদিও গোটা বিষয়টি নিয়ে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন। তবে এরপরেও অনেকের কাছে পুরো বিষয়টি স্পষ্ট নয়। ঠিক কোন কোন ক্ষেত্রে ট্রাম্প সুদ চড়িয়েছেন? প্রধানমন্ত্রীর 'আমরা প্রস্তুত', আশ্বাসবাণীর তাৎপর্যই বা কী?
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী
সোমবার গুজরাতের সভা থেকেই এই ট্যারিফের প্রসঙ্গে আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বলেন, 'আমরা সবকিছুর মুখোমুখি হতে প্রস্তুত। কৃষকের, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের, গবাদিপশু পালকদের স্বার্থই আমার কাছে সবার আগে। তাঁদের লাভের বিষয়টি আমি কখনই ভুলব না। যতই চাপ আসুক না কেন, তাতে আমাদের শক্তি বাড়বে বই কমবে না।'
