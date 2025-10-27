India ODI Schedule Till 2027 World Cup: ২০২৭ বিশ্বকাপের আগে ভারতের ২১ ODI-র ঠাসা সূচি, কবে কখন কোথায় দেখবেন রো-কো জুটিকে

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
India ODI Schedule Till 2027 World Cup: ২০২৭ বিশ্বকাপের আগে ভারতের ২১ ওডিআইয়ের ঠাসা সূচি, কবে কখন কোথায় দেখবেন রো-কো জুটিকে? রইল পুরো সূচি

| Oct 27, 2025, 09:31 PM IST
বিশ্বকাপের আগে ভারতের ২১টি ওডিআই

গত বছর বা তারও বেশি সময় ধরে ভারতীয় দল খুব কম সংখ্যক ওডিআই ম্যাচ খেলেছে, বিসিসিআই ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের আগে আগামী দু'বছরের জন্য এক বৃহত্তর পরিকল্পনা তৈরি করেছে। শুভমন গিল এবং তাঁর টিম সাতাশের কাপযুদ্ধের আগে ২১টি ওডিআই খেলবে হোম ও অ্যাওয়ে মিলিয়ে।  

বিশ্বকাপের আগে ভারতের ২১টি ওডিআই

২০২৭ ক্রিকেট বিশ্বকাপ একসঙ্গে আফ্রিকার তিন দেশ (দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়া) আয়োজন করছে। কাপযুদ্ধে নামার আগে ভারত হাফ ডজন (দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউ জিল্যান্ড,  আফগানিস্তান, ইংল্যান্ড,  ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও  শ্রীলঙ্কা) প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ৮ সিরিজে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে পারছে।  

ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে

তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলতে ভারত সফরে আসছে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ঘরের মাটিতে খেলে বিশ্বকাপের আগে ভারত বিভিন্ন সমন্বয় এবং কৌশল পরীক্ষার সুযোগ পাবে। সিরিজে প্রথম ওডিআই ৩০ নভেম্বর রাঁচিতে, দ্বিতীয় ওডিআই ৩ ডিসেম্বর রায়পুরে ও সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ওডিআই ৬ ডিসেম্বর বিশাখাপত্তনমে  

ঘরের মাঠে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে

নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ দিয়ে বর্ষবরণ ভারতের। সাম্প্রতিক আইসিসি ইভেন্টে কিউইরা রীতিমতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে ভারতের কাছে এই সিরিজটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সিরিজে প্রথম ওডিআই ১১ জানুয়ারি বদোদরায়, দ্বিতীয় ওডিআই ১৪ জানুয়ারি রাজকোটে ও সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ওডিআই ১৮ জানুয়ারি ইন্দোরে।  

ঘরের মাঠে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে জুনে রয়েছে ভারতের তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ। উপমহাদেশের পরিস্থিতিতে ভারতের পর সবচেয়ে শক্তিশালী এই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ। রশদি খানদের বিরুদ্ধে খেলার আলাদাই চ্যালেঞ্জ। সিরিজের সূচি এখনও ঘোষিত হয়নি।  

ইংল্যান্ডের মাটিতে তাদেরই বিরুদ্ধে

তিন ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ ওডিআই সিরিজ খেলতে ভারত যাবে ইংল্যান্ডে। সুইং-বান্ধব পিচে ইংলিশ কন্ডিশনে খেলা ভারতীয় ব্যাটিং লাইনআপের কাছে দুর্দান্ত পরীক্ষা হবে। সিরিজে প্রথম ওডিআই ১৪ জুলাই বার্মিংহ্যামে, দ্বিতীয় ওডিআই ১৬ জুলাই কার্ডিফে ও সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ওডিআই ১৯ জুলাই লর্ডসে।  

ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে

২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ভারত ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলবে। মেরুন জার্সিধারীরা আগের মতো শক্তিশালী নয় ঠিকই, তবে ক্যারিবিয়ান সাইডের পাওয়ার হিটাররা চ্যালেঞ্জে ফেলে দিতে পারেন ভারতীয় বোলারদের। সিরিজের সূচি এখনও ঘোষিত হয়নি।  

ঘরের মাঠে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে

ফের ঘরের মাঠে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারত ওডিআই সিরিজ খেলবে আগামী বছর শেষের দিকে। ২০২৭ বিশ্বকাপের আগে উভয় দলের কাছেই তাদের দলকে আরও পরিমার্জন করার আরেকটি সুযোগ থাকবে। সিরিজের সূচি এখনও ঘোষিত হয়নি।  

ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে

আগামী বছর ডিসেম্বরে, বিশ্বকাপের ঠিক আগেই, ভারত ঘরের মাঠে স্বাগত জানাবে শ্রীলঙ্কাকে। রয়েছে ওডিআই সিরিজ। যদিও সূচি এখনও ঘোষিত হয়নি। উপমহাদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্বদাই তীব্র ক্রিকেটকে সামনে এনে দেয়, যা কৌশলগত পরিবর্তনের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ করে তুলবে।  

