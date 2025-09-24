English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
India’s largest International Cruise Terminal: ৩৪২০০ কোটির প্রজেক্ট! ৪১৫০০ স্কোয়ার ফুট লম্বা, ১০ লক্ষ যাত্রীকে নিয়েই এবার...

India’s largest International Cruise Terminal: ৩৪২০০ কোটির প্রজেক্ট! ৪১৫০০ স্কোয়ার ফুট লম্বা, ১০ লক্ষ যাত্রী বহনে সক্ষম, আরব সাগরের তীরেই গড়ে উঠল ভারতের  বৃহত্তম আন্তর্জাতিক ক্রুজ টার্মিনাল!  

| Sep 24, 2025, 08:31 PM IST
1/6

মুম্বই আন্তর্জাতিক ক্রুজ টার্মিনাল

Mumbai International Cruise Terminal

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'সমুদ্র থেকে সমৃদ্ধি' কর্মসূচিতে ৩৪ হাজার ২০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন গত শনিবার। এবং একই সঙ্গে 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন মোদী।

2/6

মুম্বই আন্তর্জাতিক ক্রুজ টার্মিনাল

Mumbai International Cruise Terminal

সমুদ্র ক্ষেত্রে মোদী সরকার ৭৮৭০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের প্রকল্পের উদ্বোধন করেছে। এই উদ্যোগগুলি ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলিতে পরিকাঠামোগত উন্নয়নকে মাথায় রেখেই। আর সেদিনই মোদী ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেছেন ইন্দিরা ডকের অত্যাধুনিক মুম্বই আন্তর্জাতিক ক্রুজ টার্মিনাল (এমআইসিটি)  

3/6

মুম্বই আন্তর্জাতিক ক্রুজ টার্মিনাল

Mumbai International Cruise Terminal

মুম্বই আন্তর্জাতিক ক্রুজ টার্মিনালই ভারতের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক ক্রুজ টার্মিনাল। ৪১৫,০০০ বর্গফুট জুড়ে বিস্তৃত এই টার্মিনালে এক সঙ্গে ৫টি ক্রুজ লাইনার নোংর করতে পারে। টার্মিনাল ভবনটি প্রতি বছর ১০ লক্ষ যাত্রী এবং ২০০টি ক্রুজ জাহাজ পরিচালনা করার জন্য তৈরি!  

4/6

মুম্বই আন্তর্জাতিক ক্রুজ টার্মিনাল

Mumbai International Cruise Terminal

এমআইসিটি-তে ৭২টি চেক-ইন এবং ইমিগ্রেশন কাউন্টার রয়েছে। ৩০০-র বেশি গাড়ির পার্কিংয়ের সুবিধা রয়েছে। টার্মিনালটিতে একটি ঢেউ খেলানো সিলিং রয়েছে যা এর সমুদ্রতীরবর্তী অবস্থানের সামুদ্রিক পরিচয়ের অনুকরণে। অভ্যন্তরের সাজ ভীষণ কার্যকরী এবং খুবই ছিমছাম।  

5/6

মুম্বই আন্তর্জাতিক ক্রুজ টার্মিনাল

Mumbai International Cruise Terminal

ক্রুজ জাহাজগুলি ৪৫০০০ যাত্রী বহন করে এবং এগুলি দিনের প্রায় একই সময়ে আসে এবং ছেড়ে চলে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ক্যারিবিয়ান ক্রুজ টার্মিনালে কীভাবে কাজ করে তা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এখানেও তেমন আয়োজনই রয়েছে।  

6/6

মুম্বই আন্তর্জাতিক ক্রুজ টার্মিনাল

Mumbai International Cruise Terminal

এমআইসিটির উন্নয়ন 'ক্রুজ ভারত মিশন'-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যার লক্ষ্য ভারতকে এক শীর্ষস্থানীয় বিশ্বব্যাপী ক্রুজ গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এমআইসিটি তাক লাগিয়ে দিল।

