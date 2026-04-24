  • INDIAS MASSIVE CRISIS BIG BREAKING: দেশের অর্ধেকের বেশি বাড়িতে আর চড়বে না হাঁড়ি, চরম সংকটে তৈরি মহাবিপর্যয়ে বন্ধ হবে একের পর এক দোকানপাট

INDIA'S MASSIVE CRISIS BIG BREAKING: দেশের অর্ধেকের বেশি বাড়িতে আর চড়বে না হাঁড়ি, চরম সংকটে তৈরি মহাবিপর্যয়ে বন্ধ হবে একের পর এক দোকানপাট

Palm Oil Crisis: আমেরিকা-ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধের জেরে ভারত বিরাট ধাক্কা খেয়েছে। কিন্তু তা শেষ হয়নি। এবার ভারতের কোমর ভেঙে যাচ্ছে! বিরাট সংকটের মেগা আপডেট চলে এল।

Apr 24, 2026, 03:19 PM IST
1/8

ভারতের এলপিজি সংকট

India’s LPG Crisis

আমেরিকা-ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধের জেরে ভারত গভীর জ্বালানি সংকটের মুখে পড়েছিল। পরিস্থিতি এখন স্থিতিশীল। পেট্রল-ডিজেল-এলপিজি-র সে অর্থে এখন আর তীব্র ঘাটতি নেই! তবে ক্ষত পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়ার আগেই ভারতের বুকে ফের এক আঘাত!  

2/8

পাম তেলের সংকট

Palm Oil crisis

পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতায় দেশ এবার বিরাট তেল সংকটের সামনে। তবে তা পেট্রল বা ডিজেল নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। বর্তমানে আরেকটি সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, তা হল পাম তেলের সংকট।  

3/8

ভারতের সীমাবদ্ধতা

India's Limitations

ভারতই সারা বিশ্বে সর্বাধিক পাম তেল আমদানি করে। ভারতের প্রতি বছর আনুমানিক ৯৫ লক্ষ টন পাম তেল লাগে। ভারতে ৪ লক্ষ টনেরও কম পাম তেল উৎপাদন হয়। বাকি তেলের পুরোটাই বিদেশ থেকে।   

4/8

পাম গাছ

Palm Trees

যে পাম গাছগুলি থেকে পাম তেল উৎপাদিত হয়, সেগুলির জন্য অবিরাম বৃষ্টিপাত এবং প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিপুল সংখ্যক পামগাছ রয়েছে। পাম তেল তৈরির উদ্দেশ্যে এই গাছগুলি থেকে তেল নিষ্কাশন করা হয়।  

5/8

দেশে ব্যবহৃত মোট ভোজ্য তেল

Edible oil used in India

তেল নিষ্কাশনের পর বিশ্বজুড়ে তা রফতানি করা হয়। ভারতও সেভাবেই পাম তেল আমদানি করে। মূলত ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া থেকে ভারতের পামতেল আসে। ভারতে ব্যবহৃত মোট ভোজ্য তেলের ৪০ শতাংশই পাম তেল।    

6/8

অর্ধেকের বেশি বাড়িতেই

Half of All Households

অন্যান্য ভোজ্য তেলের তুলনায় পাম তেল সস্তা এবং দীর্ঘ সময় নষ্ট হয় না। দেশের বহু পরিবারই রান্নায় সাশ্রয়ী পাম তেল ব্যবহার করে। ধারণা করা হয়, দেশের মোট পরিবারের অর্ধেকই রান্নার জন্য পাম তেল—কিংবা পাম তেল মিশ্রিত তেল ব্যবহার করে থাকে।  

7/8

যাবতীয় ডিপ ফ্রায়েড খাবার

All the Deep-Fried

বাজারে যেসব চিপস, ভাজাভুজি, সিঙাড়া, বড়া, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, ডোনাট এবং অন্যান্য ভাজাভুজি খাবার বিক্রি হয়—সেগুলির সবই পাম তেল দিয়ে তৈরি হয়। যেহেতু উচ্চ তাপমাত্রাতেও এই তেল স্থিতিশীল থাকে, তাই এই তেলে খাবার দীর্ঘ সময় ধরে মচমচে থাকে।   

8/8

সবেতেই পাম তেল!

Palm Oil these days

বিস্কুট, কুকিজ, কেক, পেস্ট্রি এবং বেকারিজাত অন্যান্য সব খাবারই পাম তেল দিয়ে তৈরি হয়। আজকাল ইনস্ট্যান্ট নুডলস, চকলেট এবং আইসক্রিম, সবকিছুতেই পাম তেল ব্যবহার করা হয়। এমনকী সাবান ও শ্যাম্পুতেও পাম তেল লাগে।

West Bengal Election Exit Poll Explained: ৯২% রেকর্ড ভোটিংয়ে জিতছে কে? BJP না মমতা? কী বলছে বাংলার এক্সিট পোলের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ

West Bengal Election Exit Poll Explained: ৯২% রেকর্ড ভোটিংয়ে জিতছে কে? BJP না মমতা? কী বলছে বাংলার এক্সিট পোলের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ

West Bengal Election Exit Poll Explained: ৯২% রেকর্ড ভোটিংয়ে জিতছে কে? BJP না মমতা? কী বলছে বাংলার এক্সিট পোলের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ 16
Horoscope Today: মিথুনের ভ্রমণ, কর্কটের নতুন কাজ শুরু, কন্যার উন্নতি; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Horoscope Today: মিথুনের ভ্রমণ, কর্কটের নতুন কাজ শুরু, কন্যার উন্নতি; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে 12
West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশের ভোটে কে জিতবে বাংলা? আমেরিকার পলিমার্কেট বেটিং বলছে বিজেপি ৫২% আর তৃণমূল ৪৭%, মানে কী?

West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশের ভোটে কে জিতবে বাংলা? আমেরিকার পলিমার্কেট বেটিং বলছে বিজেপি ৫২% আর তৃণমূল ৪৭%, মানে কী? 14
Arijit Singh: প্রথম দফার দিনেই কোনও মেসেজ দিলে লোকে ভাববে আমি নেতা: ভোট দিতে এসে মশকরা অরিজিতের

Arijit Singh: প্রথম দফার দিনেই কোনও মেসেজ দিলে লোকে ভাববে আমি নেতা: ভোট দিতে এসে মশকরা অরিজিতের 8