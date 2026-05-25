Ebola Advisory: লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্ত-মৃত: ২১ দিন মাস্ট... ইবোলার মারণ থাবা থেকে বাঁচতে কড়া গাইডলাইন জারি সরকারের, কী করবেন, কী করবেন না?

Published: May 25, 2026, 01:32 PM IST|Updated: May 25, 2026, 02:03 PM IST

India Government Issues Travel Ebola Advisory: এখনও বুন্ডিবুগিও প্রজাতির ইবোলার বিরুদ্ধে কোনও অনুমোদিত টিকা বা সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়নি। আর তাই  জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষার স্বার্থে বেশ কিছু গাইডলাইন মেনে চলা এখনই আবশ্যিক হয়ে উঠেছে।

 

 

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চোখ রাঙাচ্ছে ভয়ংকর ইবোলা। ক্রমশ চওড়া হচ্ছে ইবোলার থাবা। আর তাই এবার ইবোলা নিয়ে গাইডলাইন জারি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের।

বুন্ডিবুগিও প্রজাতির ইবোলায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১৬। মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৬৮। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) মধ্য আফ্রিকায় ইবোলার সংক্রমণকে 'জনস্বাস্থ্যে বিশ্বজনীন জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করেছে।

আর তারপরই ইবোলা নিয়ে বড়সড় গাইডলাইন জারি করল ভারত সরকারও। শনিবারই এই গাইডলাইন জারি করা হয়েছে। কী বলা হয়েছে গাইডলাইনে? 

গাইডলাইনে স্পষ্ট উল্লেখ, আফ্রিকায় ইবোলা সংক্রমণের প্রেক্ষিতে এই মুহূর্তে কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (ডিআরসি), উগান্ডা এবং দক্ষিণ সুদানে অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

বিশেষ করে ডিআরসিতে ঝুঁকির মাত্রা “অত্যন্ত বেশি”। এদিকে এখনও বুন্ডিবুগিও প্রজাতির ইবোলার বিরুদ্ধে কোনও অনুমোদিত টিকা বা সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়নি। 

ফলে জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষার স্বার্থে বেশ কিছু গাইডলাইন মেনে চলা এখনই আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। যাতে ভয়ংকর ইবোলা ভাইরাসের সংক্রমণ বেশি না ছড়িয়ে পড়ে। 

দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-সহ দেশের সব বিমানবন্দরে প্রধান আন্তর্জাতিক প্রবেশপথে কড়া স্ক্রিনিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। যাতে সম্ভাব্য সংক্রামিতদের দ্রুত শনাক্ত করা যায়।

ডিআরসি, উগান্ডা ও দক্ষিণ সুদানের দেশ থেকে আগত যাত্রীদের উপর বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। ওই রুটের বিমানে বাধ্যতামূলক সমস্ত যাত্রীদের দেওয়া হবে সেল্ফ ডিক্লারেশন (SDF) ফর্ম।

যাত্রীদের মধ্যে কারও যদি কোনও উপসর্গ দেখা যায় বা সেই যাত্রী যদি ইবোলা আক্রান্ত সন্দেহভাজনের শরীর নিঃসৃত তরলের সংস্পর্শে এসে থাকেন, তবে তাঁদের ইমিগ্রেশন পার হওয়ার আগে বিমানবন্দরের স্বাস্থ্য আধিকারিক (APHO) বা স্বাস্থ্য ডেস্কে রিপোর্ট করতে হবে।

প্রতিটি বিমানবন্দরের ইন্টারন্যাশনাল টার্মিনালে জ্বর বা অসুস্থতার লক্ষণ শনাক্তকরণে ২৪ ঘণ্টা থার্মাল স্ক্রিনিং শুরু হয়েছে। বিমানবন্দরগুলিতে আলাদা আইসোলেশন বেড এবং রোগীর দ্রুত স্থানান্তরের জন্য অ্যাম্বুল্যান্সও রাখা হচ্ছে। 

স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, হাই-রিস্ক জোন থেকে আগত সব যাত্রীকে নিয়ম মেনে ২১ দিন আইসোলেশনে থাকতে হবে। এই সময়ের মধ্যে কোনও উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে ও সেইসঙ্গে নিজেদের ট্রাভেল ডিটেইলস জানাতে হবে।

