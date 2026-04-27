School Summer vaccation big update: তীব্র দাবদাহে অসুস্থ একের পর এক বাচ্চা: সারা ভারত জুড়েই বন্ধ হচ্ছে স্কুল, গরমের আগাম ছুটিতে চালু অনলাইন ক্লাস

Scorching Heat Forces Early School Closures: পুরো দেশ বর্তমানে এক নজিরবিহীন জলবায়ু সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সাধারণত মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে যে চরম গরম পড়ে, ২০২৬ সালে তা এপ্রিলের শুরুতেই দেশবাসীকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রার র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী, বিশ্বের ১০০টি উষ্ণতম শহরের মধ্যে ৯৫টিই বর্তমানে ভারতে। এই চরম আবহাওয়া সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করছে স্কুলপড়ুয়া শিশুদের। ফলে ওড়িশা, ছত্তিশগড়, পশ্চিমবঙ্গ-সহ অন্তত ১০টি রাজ্য তাদের নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই স্কুলে গরমের ছুটি ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে।  

| Apr 27, 2026, 10:24 AM IST
ওড়িশা ও ছত্তিশগড়ে আগাম ছুটি

ওড়িশা সরকার রাজ্যের চরম তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি বিবেচনা করে ২৭ এপ্রিল থেকে সমস্ত সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি স্কুলে গরমের ছুটি ঘোষণা করেছে।   

মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যা নির্ধারিত সূচীর প্রায় এক সপ্তাহ আগে কার্যকর হয়েছে। 

মূলত মে মাসের ৬ তারিখ থেকে ছুটি শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ভুবনেশ্বর ও কটক-সহ ২৪টি শহরে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাওয়ায় শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।   

ঝাড়সুগুদা ও তালচের মতো এলাকায় পারদ ৪৪ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে।

একইভাবে ছত্তিশগড় সরকার গত ২০ এপ্রিল থেকেই রাজ্যে গরমের ছুটি কার্যকর করেছে, যা চলবে ১৫ জুন পর্যন্ত। এটি গত তিন বছরে তৃতীয়বার যেখানে রাজ্যটিকে এপ্রিল মাসেই ছুটি ঘোষণা করতে হল।  

পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যের চিত্র

পশ্চিমবঙ্গেও গত ২২ এপ্রিল থেকে (দার্জিলিং বাদে) গরমের ছুটি শুরু হয়েছে। তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে জনজীবন ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ায় রাজ্য সরকার এই আগাম ছুটির সিদ্ধান্ত নেয়

ত্রিপুরা সরকারও ২৪ এপ্রিল থেকে ১ মে পর্যন্ত স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। ঝাড়খণ্ডে আবহাওয়া পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে জেলাভিত্তিক স্কুল বন্ধের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।  

দিল্লি ও উত্তর ভারতে পরিবর্তিত সময়সূচী

দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে স্কুলগুলো পুরোপুরি বন্ধ না হলেও ক্লাসের সময়সূচীতে আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে।  

উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ

এই রাজ্যগুলোতে সকাল ৭:৩০ থেকে দুপুর ১২:৩০ পর্যন্ত স্কুল চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।  

রাজস্থান (আজমীর ও কোটা)

২৭ এপ্রিল থেকে প্রাক-প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস সকাল ৭:৩০ থেকে দুপুর ১২:০০ পর্যন্ত নির্ধারিত হয়েছে।

বিহার (পাটনা):

ছোটদের জন্য স্কুল কেবল সকাল ১১:৩০ পর্যন্ত চালু রাখা হয়েছে।  

দিল্লি ও উত্তরাখণ্ড:

এখানে 'ওয়াটার বেল' বা জল পানের বিরতি পদ্ধতি চালু করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা হাইড্রেটেড থাকে। বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে কোনো আউটডোর অ্যাক্টিভিটি বা খেলাধুলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।  

শিক্ষাব্যবস্থায় চ্যালেঞ্জ ও 'ক্লাইমেট-রেসপনসিভ' ক্যালেন্ডার

বারবার এপ্রিল মাসে ছুটি এগিয়ে আনার ফলে শিক্ষাবর্ষের নির্ধারিত ২৫০ দিনের কর্মদিবস পূর্ণ করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

শিক্ষাবিদদের মতে, প্রতি বছর এভাবে অ্যাড-হক ভিত্তিতে ছুটি না বাড়িয়ে ভারতের স্কুল ক্যালেন্ডার নতুন করে সাজানো প্রয়োজন। 

ওড়িশা সরকার অবশ্য এই ছুটির ক্ষতি পুষিয়ে নিতে 'সামার লার্নিং প্রোগ্রাম' চালু করেছে। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অডিও-ভিজ্যুয়াল কন্টেন্ট এবং ওয়ার্কশিট পাঠিয়ে পাঠদান জারি রাখা হচ্ছে।  

স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও অভিভাবক মহলের উদ্বেগ

চিকিৎসকরা সতর্ক করেছেন যে, এপ্রিলের এই তীব্র রোদে শিশুদের হিটস্ট্রোক, ডিহাইড্রেশন এবং পেটের সমস্যা হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি।

অভিভাবকরাও সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত। অনেক অভিভাবকের মতে, মে-জুন মাসের চেয়ে এপ্রিলের এই আকস্মিক তাপপ্রবাহ বেশি বিপজ্জনক।  

এপ্রিল মাসের এই চরম দাবদাহ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি বড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। কেবল সাময়িক ছুটি বা সময় পরিবর্তন নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখে স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়ন (যেমন ভেন্টিলেশন ও শীতলীকরণ ব্যবস্থা) দরকার।   

শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে শিক্ষাবর্ষ প্রণয়ন এখন সময়ের দাবি। ভারত যদি এই চরম আবহাওয়ার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে না পারে, তবে ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা—উভয়ই বড় ধরণের ঝুঁকির মুখে পড়বে।

