School Summer Vaccations: তাপমাত্রা ছাড়িয়েছে ৪৫ ডিগ্রি: ভয়ংকর গরম থেকে বাচ্চাদের বাঁচাতে রাজ্যে বাড়ল সামার ভেকেসন, বড় বদল মে মাসে বাড়ল ছুটির লিস্টেও

| Apr 30, 2026, 06:28 PM IST

School closed due to heatwave: ক্যালেন্ডারের পাতায় মে মাস পড়ার আগেই ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে সূর্যের প্রখর তেজ জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। বিশেষ করে উত্তর, পশ্চিম এবং পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করেছে। 

 

তীব্র দাবদাহে বন্ধ স্কুল

এই চরম আবহাওয়া ও তাপপ্রবাহ (Heatwave) থেকে পড়ুয়াদের রক্ষা করতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকার মে মাসের স্কুল ছুটির তালিকায় বড়সড় পরিবর্তন এনেছে। অনেক রাজ্যে গরমের ছুটি (Summer Vacation) এগিয়ে আনা হয়েছে, আবার কোথাও স্কুলের সময়সূচিতে বদল ঘটানো হয়েছে।  

তীব্র দাবদাহে বন্ধ স্কুল

পূর্ব ভারতের এই রাজ্যে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকেই তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

তীব্র দাবদাহে বন্ধ স্কুল

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে গরমের ছুটি এগিয়ে নিয়ে এসেছে।   

তীব্র দাবদাহে বন্ধ স্কুল

মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই অধিকাংশ স্কুলে ছুটি শুরু হয়ে যাচ্ছে, যা জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলার কথা। 

তীব্র দাবদাহে বন্ধ স্কুল

বেসরকারি স্কুলগুলোকেও আবহাওয়া বুঝে অনলাইন ক্লাস নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।  

তীব্র দাবদাহে বন্ধ স্কুল

দেশের রাজধানীতে মে মাসের মাঝামাঝি থেকে গরমের ছুটি শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, তীব্র দাবদাহের কারণে দিল্লি সরকার ১১ মে থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে।   

তীব্র দাবদাহে বন্ধ স্কুল

তীব্র লু-হাওয়ার প্রকোপ থেকে শিশুদের বাঁচাতে এই আগাম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।  

তীব্র দাবদাহে বন্ধ স্কুল

উত্তর ভারতের এই দুই রাজ্যে তাপমাত্রার পারদ ৪৬ ডিগ্রি ছুঁইছুঁই। বিহার সরকার মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার ঘোষণা করেছে।

তীব্র দাবদাহে বন্ধ স্কুল

উত্তরপ্রদেশে জেলাভিত্তিক পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে স্কুল ছুটির সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, তবে প্রাথমিক স্কুলগুলো মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে।  

তীব্র দাবদাহে বন্ধ স্কুল

তীব্র গরমের কারণে ওড়িশা সরকার ইতিমধ্যেই 'মর্নিং স্কুল' বা সকালের শিফটে ক্লাস নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল।

তীব্র দাবদাহে বন্ধ স্কুল

তবে পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই সেখানে গ্রীষ্মকালীন ছুটি শুরু হয়ে যাচ্ছে।  

কেন এই আগাম ছুটি?

মেডিকেল বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, অতিরিক্ত গরমে শিশুদের শরীরে পানিশূন্যতা (Dehydration) এবং হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি থাকে।   

কেন এই আগাম ছুটি?

বিশেষ করে দুপুরের কড়া রোদে স্কুল থেকে ফেরার সময় ছাত্রছাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়ার একাধিক খবর পাওয়া গেছে। এই শারীরিক ঝুঁকি এড়াতেই রাজ্যগুলো কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রভাব ও বিকল্প পদ্ধতি

দীর্ঘ ছুটির ফলে সিলেবাস শেষ করা নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে কিছুটা উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তবে অনেক নামী স্কুল এই ছুটির সময়ে 'অনলাইন লার্নিং' বা প্রজেক্ট-ভিত্তিক কাজের ওপর জোর দিচ্ছে।   

শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রভাব ও বিকল্প পদ্ধতি

বিশেষ করে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য অতিরিক্ত অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে পড়াশোনায় বড় কোনও ঘাটতি না থাকে।  

তীব্র গরমের জন্য বিশেষ ছুটি ছাড়াও, মে ২০২৬-এ বেশ কিছু ক্যালেন্ডারভুক্ত ছুটি রয়েছে যা পড়ুয়ারা উপভোগ করবে

১ মে: মে দিবস (শ্রমিক দিবস) - অধিকাংশ রাজ্যে ছুটি। ৭ মে: রবীন্দ্র জয়ন্তী (মূলত পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ ছুটি)। ৩০ মে: বুদ্ধ পূর্ণিমা।

তীব্র দাবদাহে বন্ধ স্কুল

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক এবং আবহাওয়া দপ্তর (IMD) নিয়মিত সমন্বয় রক্ষা করছে।

তীব্র দাবদাহে বন্ধ স্কুল

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যদি কোনও স্কুলে ক্লাস চলতেই থাকে, তবে সেখানে পর্যাপ্ত পানীয় জল, ওআরএস (ORS) এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক।   

তীব্র দাবদাহে বন্ধ স্কুল

ক্লাস চলাকালীন আউটডোর গেম বা রোদে কোনো শারীরিক কসরত করানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

তীব্র দাবদাহে বন্ধ স্কুল

প্রকৃতির এই রুদ্র রূপ শিক্ষা বর্ষের স্বাভাবিক ছন্দকে কিছুটা ব্যাহত করলেও, পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাই এখন প্রশাসনের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

তীব্র দাবদাহে বন্ধ স্কুল

 মে মাসের এই দীর্ঘ ছুটি মূলত দুর্যোগ মোকাবিলা হিসেবেই দেখা হচ্ছে।   

তীব্র দাবদাহে বন্ধ স্কুল

অভিভাবকদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যাতে এই ছুটির সময়ে শিশুরা ঘরের ভেতরে থাকে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে তরল খাবার গ্রহণ করে।   

তীব্র দাবদাহে বন্ধ স্কুল

আবহাওয়ার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত স্কুল খোলার বিষয়ে কোনো তাড়াহুড়ো না করার ইঙ্গিত দিয়েছে শিক্ষা দপ্তরগুলো।  

