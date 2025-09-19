India Hits Gold Jackpot: ভারতের হাতে 'সোনার জ্যাকপট'! বৃহত্তম ও 'প্রথম' স্বর্ণখনি থেকেই মিলবে এবার টন টন সোনা...
India's First Private Gold Mine: তেলের পরে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সোনা আমদানিকারক দেশ। কিন্তু এবার ছবিটা বদলাবে...
1/7
ভারতের প্রথম বেসরকারি সোনার খনি
2/7
ভারতের প্রথম বেসরকারি সোনার খনি
photos
TRENDING NOW
3/7
ভারতের প্রথম বেসরকারি সোনার খনি
4/7
ভারতের প্রথম বেসরকারি সোনার খনি
5/7
ভারতের প্রথম বেসরকারি সোনার খনি
6/7
ভারতের প্রথম বেসরকারি সোনার খনি
7/7
ভারতের প্রথম বেসরকারি সোনার খনি
photos