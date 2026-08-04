Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /ইন্ডিয়া পোস্টে নিয়োগে মাসে ৬৩ হাজার টাকা বেতন! কারা পাবেন আবেদনের সুযোগ? জেনে নিন

ইন্ডিয়া পোস্টে নিয়োগে মাসে ৬৩ হাজার টাকা বেতন! কারা পাবেন আবেদনের সুযোগ? জেনে নিন

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 04, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:09 PM IST

India Post Recruitment 2026: ডাক বিভাগে বিশাল চাকরির সুযোগ! বেতন মাসে ৬৩ হাজার টাকা পর্যন্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা মাত্র মাধ্যমিক পাশ। তবে খবরটা শোনামাত্রই সবাই কি আবেদন করতে পারবেন? নাকি নেপথ্যে রয়েছে বিশেষ কোনও শর্ত? কারা পাবেন এই লোভনীয় সরকারি সুযোগ, আর কাদের জন্য শুরুতেই বন্ধ হয়ে গেল দরজা? জেনে নিন 

আবেদনের শেষ তারিখ অনুযায়ী প্রার্থীর সর্বোচ্চ বয়স হতে পারবে ৫৬ বছর। ‘এমপ্লয়মেন্ট নিউজ’-এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অফলাইনে আবেদন জমা দিতে হবে।

India Post Staff Car Driver Recruitment 20261/6

ইন্ডিয়া পোস্টে নিয়োগ ২০২৬!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সরকারি সংস্থায় পদে বড় সুযোগ! ভারতীয় ডাক বিভাগে স্টাফ কার ড্রাইভার পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মেল মোটর সার্ভিস-এর অধীনে শূন্যপদ পূরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আকর্ষণীয় বেতনের পাশাপাশি রয়েছে সরকারি সুযোগ-সুবিধা।

India Post Staff Car Driver Recruitment 20262/6

কতগুলো শূন্যপদ ও বেতন কত?

মোট ১১টি শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে। এর মধ্যে ১০টি বেঙ্গালুরু এবং ১টি মহীশূর ডেপোর জন্য। ৭ম বেতন কমিশন অনুযায়ী (Pay Level-2) মূল বেতন মাসে ১৯,৯০০ টাকা থেকে ৬৩,২০০ টাকা পর্যন্ত, সঙ্গে অন্যান্য সরকারি ভাতাও পাওয়া যাবে।

India Post Staff Car Driver Recruitment 20263/6

কারা আবেদন করতে পারবেন?

কেবল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুযোগ! এই নিয়োগ কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মরত কর্মচারীদের জন্য। ডাক বিভাগের নিজস্ব কর্মী যেমন— ডেসপ্যাচ রাইডার ও এমটিএস-দের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এ ছাড়া এক বছরের মধ্যে অবসর নিতে চলা সশস্ত্র বাহিনীর জওয়ানেরাও আবেদন করতে পারবেন।

India Post Staff Car Driver Recruitment 20264/6

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও লাইসেন্স

মাধ্যমিক পাশ ও বৈধ লাইসেন্স বাধ্যতামূলক! আবেদনকারীকে যেকোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। এর পাশাপাশি হালকা (LMV) এবং ভারী (HMV)— উভয় প্রকার যানবাহন চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকা আবশ্যক।

India Post Staff Car Driver Recruitment 20265/6

প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা

আবেদনকারীর ন্যূনতম ৩ বছরের ড্রাইভিংয়ের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। একই সঙ্গে গাড়ি চলাকালীন ছোটখাটো যান্ত্রিক ত্রুটি মেটানোর মতো প্রাথমিক মেরামতের জ্ঞান থাকা দরকার। 

 

India Post Staff Car Driver Recruitment 20266/6

কীভাবে ও কোথায় আবেদন করবেন?

অফলাইনে পাঠান জরুরি নথি! নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদনপত্র পূরণ করে শিক্ষাগত যোগ্যতা, ড্রাইভিং লাইসেন্স, বয়সের প্রমাণপত্র ও অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের Self-attested কপি পোস্টের মাধ্যমে পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়: Manager, Mail Motor Service, Bengaluru - 560001

TAGS:
India Post Vacancy 2026

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
টালা প্রত্যয়ের পুজো কি এবার হবে না? ফাঁকা মাঠ, চারদিক শুনশান! অগাস্টের শুরুতে এ কী
2
3
4
5