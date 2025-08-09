Bank New Rule: ভয়ংকর খবর! এবার দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংকে রাখতেই হবে ৫০ হাজার, আপনার অ্যাকাউন্ট নেই তো?

Bank New Rule: ভয়ংকর খবর! এবার দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংকে রাখতেই হবে ৫০ হাজার, আপনার অ্যাকাউন্ট নেই তো?
Bank Raises Minimum Balance: এবার ব্যাংকে প্রতি মাসে মিনিমাম ব্যালেন্স রাখতে হবে ৫০ হাজার। ১লা আগস্ট থেকে কার্যকর হয়েছে এই নিয়ম। আপনার অ্যাকাউন্ট নেই তো এই ব্যাংকে?
1/8
বাড়ল ব্যাংকের মিনিমাম ব্যালেন্স
2/8
বাড়ল ব্যাংকের মিনিমাম ব্যালেন্স
photos
TRENDING NOW
3/8
বাড়ল ব্যাংকের মিনিমাম ব্যালেন্স
4/8
বাড়ল ব্যাংকের মিনিমাম ব্যালেন্স
5/8
বাড়ল ব্যাংকের মিনিমাম ব্যালেন্স
6/8
বাড়ল ব্যাংকের মিনিমাম ব্যালেন্স
7/8
বাড়ল ব্যাংকের মিনিমাম ব্যালেন্স
8/8
বাড়ল ব্যাংকের মিনিমাম ব্যালেন্স
অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় একটি বড় বেসরকারি ব্যাংকের ন্যূনতম গড় ব্যালেন্স বাড়িয়ে দেওয়াটা ভিন্ন। দেশের বৃহত্তম ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (SBI), ২০২০ সালেই ন্যূনতম ব্যালেন্স রাখার নিয়মটি বাতিল করে দিয়েছিল। বেশিরভাগ অন্যান্য ব্যাংকগুলির ন্যূনতম ব্যালেন্সের সীমা অনেক কম, সাধারণত ২,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকার মধ্যে।
photos