Bank New Rule: ভয়ংকর খবর! এবার দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংকে রাখতেই হবে ৫০ হাজার, আপনার অ্যাকাউন্ট নেই তো?

Bank Raises Minimum Balance: এবার ব্যাংকে প্রতি মাসে মিনিমাম ব্যালেন্স রাখতে হবে ৫০ হাজার।  ১লা আগস্ট থেকে কার্যকর হয়েছে এই নিয়ম। আপনার অ্যাকাউন্ট নেই তো এই ব্যাংকে?

| Aug 09, 2025, 06:22 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্যাংকিয়ের দুনিয়ায় বড় খবর। এবার ব্যাংকে প্রতি মাসে মিনিমাম ব্যালেন্স রাখতে হবে ৫০ হাজার।  ১লা আগস্ট থেকে কার্যকর হয়েছে এই নিয়ম। এই নিয়ম বলবত্‍ করে বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংক।  

ব্যাংকের ওয়েবসাইটে দেওয়া নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, যেসব গ্রাহক ১লা আগস্ট বা তার পরে মেট্রো এবং শহরাঞ্চলে সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলেছেন, জরিমানা এড়াতে তাদের প্রতি মাসে ৫০,০০০ টাকা ন্যূনতম গড় ব্যালেন্স রাখতে হবে। পুরনো গ্রাহকদের জন্য ন্যূনতম গড় ব্যালেন্সের সীমা ১০,০০০ টাকাই থাকছে।  

অন্যদিকে, নতুন গ্রাহকদের জন্য, যারা মফঃস্বলে অ্যাকাউন্ট খুলেছেন, তাদের ২৫,০০০ টাকা এবং গ্রামীণ এলাকার গ্রাহকদের ১০,০০০ টাকা ন্যূনতম গড় ব্যালেন্স রাখতে হবে। পুরনো গ্রাহকদের জন্য গ্রামীণ এবং আধা-শহরাঞ্চলে এই সীমা মাসিক ৫,০০০ টাকা।  

যদি কোনও গ্রাহক এই ন্যূনতম গড় ব্যালেন্স না রাখেন, তবে তাদের ব্যালেন্স ঘাটতির ৬ শতাংশ অথবা ৫০০ টাকা, এই দুটির মধ্যে যেটি কম হবে, সেটি জরিমানা হিসাবে নেওয়া হবে। এই নিয়ম জারি করেছে আইসিআইসিআই ব্যাংক (ICICI)।   

ব্যাংক এখন সেভিংস অ্যাকাউন্টে মাসে তিনটি বিনামূল্যে নগদ টাকা জমা দেওয়ার সুবিধা দিচ্ছে, এরপর থেকে প্রতি লেনদেনের জন্য ১৫০ টাকা করে দিতে হবে। মাসিক মোট জমার পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।  

২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে, আইসিআইসিআই ব্যাংক তাদের সেভিংস অ্যাকাউন্টের সুদের হার ০.২৫ শতাংশ কমিয়েছিল, যার ফলে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জমা থাকা সেভিংস অ্যাকাউন্টে এখন ২.৭৫ শতাংশ সুদ পাওয়া যাবে।  

প্রতি মাসে বিনামূল্যে নগদ তোলার লেনদেনের সংখ্যাও তিনটিই থাকছে। তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে নগদ জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সব সেভিংস অ্যাকাউন্টের জন্য লেনদেন প্রতি ২৫,০০০ টাকা প্রযোজ্য।  

অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় একটি বড় বেসরকারি ব্যাংকের ন্যূনতম গড় ব্যালেন্স বাড়িয়ে দেওয়াটা ভিন্ন। দেশের বৃহত্তম ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (SBI), ২০২০ সালেই ন্যূনতম ব্যালেন্স রাখার নিয়মটি বাতিল করে দিয়েছিল। বেশিরভাগ অন্যান্য ব্যাংকগুলির ন্যূনতম ব্যালেন্সের সীমা অনেক কম, সাধারণত ২,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকার মধ্যে।

