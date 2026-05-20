India Security Categories Explained: ভারতে VIP সুরক্ষায় ৬ ক্যাটেগরি, কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হয় X-Y-Z, নিরাপত্তাবলয়ে ঠিক কী ফারাক?

Written BySubhapam SahaUpdated bySubhapam Saha
Published: May 20, 2026, 07:55 PM IST|Updated: May 20, 2026, 07:55 PM IST

India Security Categories Explained: এই প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে জেনে নিন যে, কিসের ভিত্তিতে দেশে ভিআইপিদের সুরক্ষায় ক্যাটেগরি কীভাবে ভাগ করা হয়। আর নিরাপত্তাবলয়ে দেওয়া সুরক্ষায় ঠিক কী কী ফারাক থাকে?

ভারতের নিরাপত্তার ভাগ

ভারতে ভিআইপি এবং ভিভিআইপিদের সুরক্ষা দেয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর দেওয়া হুমকি-সংক্রান্ত তথ্যের মূল্যায়নের ভিত্তিতেই তা নির্ধারিত হয়। দেশের হেভিওয়েটদের সুরক্ষায় এখন ৬টি ক্যাটেগরি রয়েছে। 

এসপিজি (স্পেশ্যাল প্রোটেকশন গ্রুপ)

দেশের সর্বোচ্চ এলিট ফোর্স শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তারই দায়িত্বে। প্রায় ৩০০০ কম্যান্ডোর এলিট ফোর্স ২৪ ঘণ্টা মোদীর নিরাপত্তায় অতন্দ্র প্রহরী। এসপিজি ছাড়াও এনএসজি, আধা-সামরিক বাহিনী এবং স্থানীয় পুলিস থাকে মোদীকে সুরক্ষিত রাখার মহাযজ্ঞে। অত্যাধুনিক অস্ত্র, বর্মাবৃত গাড়ি এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, যার জন্য বছরে কেন্দ্র শয়ে শয়ে কোটি টাকা খরচ করে। মোদীর অত্যাধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শুধু দেশেই নয়, বিদেশ ভ্রমণেও বজায় রাখা হয়। প্রধানমন্ত্রী যখন রাজ্য সফরে যান, তখন এসপিজির পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশ সমন্বয় করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। ১৯৮৮ সালের এসপিজি আইন অনুযায়ী আগে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের এসপিজি নিরাপত্তা দেওয়া হত। কিন্তু ২০১৯ সালের এসপিজি আইন সংশোধনীর পর এখন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীরা আর এসপিজি-সুরক্ষা পান না। তার বদলে তাঁদের দেওয়া হয় সিআরপিএফের জে প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা।

 

জেড প্লাস ক্যাটেগরি

দ্বিতীয় ক্যাটেগরিতে জেড প্লাস ক্যাটেগরি। ৫৫ নিরাপত্তারক্ষী থাকেন এই সুরক্ষাবলয়ে। ১০+ এলিট এনএসজি কমান্ডো বা সিআরপিএফ কমান্ডো মোতায়েন থাকেন। বুলেটপ্রুফ গাড়ি একাধিক ও এসকর্ট ভ্যান থাকে। 

 

জেড ক্যাটেগরি

তৃতীয় ক্যাটেগরি-জেড ক্যাটেগরি। ২২ নিরাপত্তারক্ষীর সুরক্ষাবলয় থাকে। স্থানীয় পুলিস এবং একটি এসকর্ট গাড়ি-সহ ৪ থেকে ৬ জন কমান্ডো অন্তর্ভুক্ত থাকে। 

ওয়াই প্লাস ক্যাটেগরি

চতুর্থ ক্যাটেগরি-ওয়াই প্লাস ক্যাটেগরি। ১১ নিরাপত্তারক্ষীর সুরক্ষাবলয় থাকে। মোবাইল সিকিউরিটির জন্য ২ থেকে ৪ জন কমান্ডো এবং দু'জন ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী (পিএসও) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

 

ওয়াই ক্যাটেগরি

পাঁচে রয়েছে ওয়াই ক্যাটেগরি। ৮ থেকে ১১ নিরাপত্তারক্ষীর সুরক্ষাবলয় থাকে।  ১ বা ২ জন কমান্ডো থাকে। সুরক্ষিত ব্যক্তির বাসভবনে মোতায়েন থাকেন প্রহরী।

 

এক্স ক্যাটেগরি

সব শেষে রয়েছে এক্স ক্যাটেগরি। ২ নিরাপত্তারক্ষীর সুরক্ষাবলয় থাকে। সবচেয়ে প্রাথমিক স্তর এটা। এতে কোনও কমান্ডো ছাড়াই শিফট-ভিত্তিক দায়িত্বে নিয়োজিত দু'জন সশস্ত্র পুলিস কর্তা বা পিএসও থাকেন।

 

কৌশলগত লজিস্টিকস

শুধুমাত্র শীর্ষ স্তরের (জেড এবং জেড প্লাস) ব্যক্তিরাই বিশেষ এসকর্ট যান, পাইলট কার, উন্নত কমিউনিকেশন গিয়ার এবং বুলেটপ্রুফ গাড়ির সুবিধা পেয়ে থাকেন। এছাড়া জেড প্লাস স্তরে 'অ্যাডভান্সড সিকিউরিটি লিয়াজোঁ' (এএসএল) দলও অন্তর্ভুক্ত থাকে, যাঁরা ভিআইপি-রা কোনও স্থানে পা রাখার আগেই সেখানকার নিরাপত্তা পরিস্থিতি যাচাই ও তল্লাশি করে নেয়।

 

কিসের ভিত্তিতে ক্যাটেগরি ধার্য হয়?

কেন্দ্র ভিআইপিদের ঝুঁকি বা হুমকির মাত্রা অনুযায়ী—সামান্য বা নিম্ন ঝুঁকি (এক্স ক্যাটেগরি) থেকে শুরু করে গুরুতর ও আসন্ন প্রাণহানি পর্যন্ত, বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত করে (জেড প্লাস ক্যাটেগরি)।

 

