/ঈশান-বুমরার আগুনে পুড়ে ছারখার রাবণের দেশ, ঐতিহাসিক সোনার ফাইনালে ভারত-পাক! ফুটছে আটারি-ওয়াগা...

ঈশানের আগুনে রাবণের দেশ পুড়ে ছারখার হয়ে গেল, এশিয়ান গেমসের ঐতিহাসিক সোনার ফাইনালে শনিবার মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। তাকিয়ে আটারি-ওয়াগা।
সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে গুঁড়িয়ে টিম ইন্ডিয়া চলে গেল এশিয়ান গেমসের ফাইনালে। আগামী শনিবার ৩ অক্টোবর চিরপ্রতিদ্ধন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গোল্ড মেডেল ম্য়াচে নামবে ভারত। এই প্রথমবার সোনার লড়াই ঐতিহাসিক ভারত-পাক মহারণ হবে।
এশিয়াডের প্রথম সেমিফাইনালে, সাহিবজাদা ফারহানের পাকিস্তান ৬ উইকেটে লিটন দাসের বাংলাদেশকে হারিয়ে ভারতের সঙ্গে ফাইনালের ডুয়েল নিশ্চিত করেছে। শ্রেয়স আইয়ারদের বিরুদ্ধে সাহিবজাদাদের লড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকবে আটারি ও ওয়াগা।
বৃহস্পতিবার ১ অক্টোবর, নিশিনের কোরোগি স্পোর্টস পার্কে সহন আরাচ্চিগে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন শ্রেয়সদের। বৈভব সূর্যবংশী (২১ বলে ৩৮) ও ঈশান কিষানের (৪৬ বলে অপরাজিত ৮০) ব্য়াটে ভিভিএস লক্ষ্মণের শিষ্য়রা ৭ উইকেটে ১৬৯ রান তুলেছিল।
ভারতের রান তাড়া করতে নেমে শ্রীলঙ্কা অসহায় আত্মসমর্পণ করে। পাওয়ারপ্লে-তেই লঙ্কাবাহিনীর ৬ উইকেট চলে গিয়েছিল! ৯.৫ ওভারে ৪৫ রানেই তাদের গল্প শেষ হয়ে যায়। জসপ্রীত বুমরা, অক্ষর প্য়াটেল ও অভিষেক শর্মা ২ উইকেট করে নিয়েছেন। এক উইকেট ওয়াশিংটন সুন্দরের।
শ্রীলঙ্কাকে ৯ রানে হারিয়ে হরমনপ্রীত কৌররা মেয়েদের এশিয়ান গেমসে নিজেদের স্বর্ণপদক ধরে রেখেছে। সোনা গলায় ঝুলিয়েই দেশে ফিরেছেন স্মৃতি মন্ধানারা।
শ্রেয়স আইয়ারের টিমও মেয়েদের পথেই হাঁটতে বদ্ধপরিকর। ২০২৩ সালের এশিয়াডে ভারতের ছেলেরাও সোনা জিতেছিল। এবার সেটাই ধরে রাখার পাল