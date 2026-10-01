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ঈশান-বুমরার আগুনে পুড়ে ছারখার রাবণের দেশ, ঐতিহাসিক সোনার ফাইনালে ভারত-পাক! ফুটছে আটারি-ওয়াগা...

Written BySubhapam Saha
Published: Oct 01, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 02:11 PM IST

ঈশানের আগুনে রাবণের দেশ পুড়ে ছারখার হয়ে গেল, এশিয়ান গেমসের ঐতিহাসিক সোনার ফাইনালে শনিবার মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। তাকিয়ে আটারি-ওয়াগা। 

 

India vs Sri Lanka, 2nd Semi-Final 1/6

ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা, দ্বিতীয় সেমিফাইনাল

সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে গুঁড়িয়ে টিম ইন্ডিয়া চলে গেল এশিয়ান গেমসের ফাইনালে। আগামী শনিবার ৩ অক্টোবর চিরপ্রতিদ্ধন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গোল্ড মেডেল ম্য়াচে নামবে ভারত। এই প্রথমবার সোনার লড়াই ঐতিহাসিক ভারত-পাক মহারণ হবে। 

Bangladesh vs Pakistan, 1st Semi-Final2/6

বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান, প্রথম সেমিফাইনাল

এশিয়াডের প্রথম সেমিফাইনালে, সাহিবজাদা ফারহানের পাকিস্তান ৬ উইকেটে লিটন দাসের বাংলাদেশকে হারিয়ে ভারতের সঙ্গে ফাইনালের ডুয়েল নিশ্চিত করেছে। শ্রেয়স আইয়ারদের বিরুদ্ধে সাহিবজাদাদের লড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকবে আটারি ও ওয়াগা। 

 

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ভারতের ইনিংস

বৃহস্পতিবার ১ অক্টোবর, নিশিনের কোরোগি স্পোর্টস পার্কে সহন আরাচ্চিগে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন শ্রেয়সদের। বৈভব সূর্যবংশী (২১ বলে ৩৮) ও ঈশান কিষানের (৪৬ বলে অপরাজিত ৮০) ব্য়াটে ভিভিএস লক্ষ্মণের শিষ্য়রা ৭ উইকেটে ১৬৯ রান তুলেছিল। 

 

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শ্রীলঙ্কা ইনিংস

ভারতের রান তাড়া করতে নেমে শ্রীলঙ্কা অসহায় আত্মসমর্পণ করে। পাওয়ারপ্লে-তেই লঙ্কাবাহিনীর ৬ উইকেট চলে গিয়েছিল! ৯.৫ ওভারে ৪৫ রানেই তাদের গল্প শেষ হয়ে যায়। জসপ্রীত বুমরা, অক্ষর প্য়াটেল ও অভিষেক শর্মা ২ উইকেট করে নিয়েছেন। এক উইকেট ওয়াশিংটন সুন্দরের। 

 

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মেয়েদের এশিয়া কাপ

শ্রীলঙ্কাকে ৯ রানে হারিয়ে হরমনপ্রীত কৌররা মেয়েদের এশিয়ান গেমসে নিজেদের স্বর্ণপদক ধরে রেখেছে। সোনা গলায় ঝুলিয়েই দেশে ফিরেছেন স্মৃতি মন্ধানারা। 

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এশিয়া কাপ ২০২৩

শ্রেয়স আইয়ারের টিমও মেয়েদের পথেই হাঁটতে বদ্ধপরিকর। ২০২৩ সালের এশিয়াডে ভারতের ছেলেরাও সোনা জিতেছিল। এবার সেটাই ধরে রাখার পাল

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