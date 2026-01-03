English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • গ্যালারি
India Squad For New Zealand ODI Series 2026: নিউ জিল‍্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করে দিল ভারত। শর্তসাপেক্ষে দলে এলেন শ্রেয়স আইয়ার, এবারও মহম্মদ শামি উপেক্ষিত।   

| Jan 03, 2026, 06:06 PM IST
1/9

নিউ জিল‍্যান্ডের বিরুদ্ধে দল ঘোষণা ভারতের

India Squad For New Zealand ODI Series

অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচক কমিটি শনিবার, ৩ জানুয়ারি নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের জন্য ১৫ সদস্যের ভারতীয় দল বেছে নিল। দলে একাধিক চমক। শর্তসাপেক্ষে ফিরলেন শ্রেয়স আইয়ার। রাখা হল না হার্দিক পাণ্ডিয়াকে! আর এবারও উপেক্ষিত মহম্মদ শামি!  

2/9

ঋষভ পন্থ ফিরলেন

Rishabh Pant In

জোর গুঞ্জন ছিল যে, ঋষভ পন্থ ওডিআই সিরিজ থেকে ছিটকে যাবেন। কিন্তু সেই সব খবর মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কারণ পন্থ এবং রাহুলকে এই সিরিজে উইকেটরক্ষক হিসেবে দলে রাখা হয়েছে। ২০২৪ সালের ৭ অগস্ট ঋষভ শেষবার দেশের জার্সিতে কলম্বোতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওডিআই খেলেছিলেন। 

3/9

মহম্মদ সিরাজ ফিরলেন

Mohammed Siraj Returns

তিন মাস পর সাদা বলের ক্রিকেটে ফেরানো হল মহম্মদ সিরাজকে। ২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য ছিলেন সিরাজ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি আসন্ন  টি-২০ বিশ্বকাপের দলে জায়গা করে নিতে পারেননি। গতবছর অক্টোবরে সিরাজ সিডনিতে শেষ ওডিআই খেলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে।   

4/9

শর্তসাপেক্ষে শ্রেয়স আইয়ার

Shreyas Iyer’s Availability

গত অক্টোবর শেষবার দেশের জার্সিতে মাঠে দেখা গিয়েছিল শ্রেয়স আইয়ারকে। সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় ওডিআই চলাকালীন গুরুতর প্লীহার চোট পেয়েছিলেন শ্রেয়স। চোট সারিয়ে ক্রিকেটে ফেরার যাত্রা তাঁর গত ২৫ ডিসেম্বর থেকে। শ্রেয়সের খেলার বিষয়টি বিসিসিআই সিওই-এর ফিটনেস ছাড়পত্রের উপরই নির্ভরশীল।  

5/9

হার্দিক পাণ্ডিয়াকে রাখা হল না!

Hardik Pandya Not Fit!

দেশের বিশ্বকাপজয়ী স্টার অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়া জায়গা পেলেন না দলে। বিসিসিআই বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, 'হার্দিককে এক ম্যাচে ১০ ওভার বল করার ছাড়পত্র বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সেলেন্স থেকে ছাড়পত্র পায়নি। আসন্ন আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা বিবেচনা করে তাঁর কাজের ধকল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।  

6/9

মহম্মদ শামি এবারও নেই

Mohammed Shami Ignored

দীর্ঘদিন জাতীয় দলে 'ব্রাত্য' মহম্মদ শামি। ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপের নায়ক শেষবার দেশের হয়ে খেলেছেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। শামি এখন শুধুই ঘরোয়া ক্রিকেট খেলছেন। তাঁকে দলে ফেরানো নিয়ে অনেকেই সওয়াল করেছেন। কিন্তু নিউ জিল‍্যান্ডের বিরুদ্ধেও তাঁকে দলে নেওয়া হল না।  

7/9

নিউ জিল‍্যান্ডের বিরুদ্ধে দল

India’s ODI squad

শুভমন গিল (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, কেএল রাহুল (উইকেটকিপার), শ্রেয়াস আইয়ার (সহ-অধিনায়ক)*, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবীন্দ্র জাদেজা, মহম্মদ সিরাজ, হর্ষিত রানা, প্রসিধ কৃষ্ণা, কুলদীপ যাদব, ঋষভ পন্থ (উইকেটকিপার), নীতীশ কুমার রেড্ডি, অর্শদীপ সিং ও যশস্বী জয়সওয়াল  

8/9

যাঁরা সুযোগ পাওয়ার যোগ্য ছিলেন

Players Who Deserved A Spot

দেবদত্ত পাড়িক্কল, সরফরাজ খান এবং রুতুরাজ গায়কোয়াড় লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁরা নিউ জিল‍্যান্ডের বিরুদ্ধে দলে জায়গা পাননি। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। অনেকে এখনই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন।  

9/9

ভারত-নিউ জিল‍্যান্ড সূচি ও মাঠ

New Zealand’s Tour of India 2026 (ODI Series)

প্রথম ওডিআই ১১ জানুয়ারি (রবিবার) বদোদরায়, দ্বিতীয় ওডিআই ১৪ জানুয়ারি (বুধবার) রাজকোটে, তৃতীয় ও শেষ ওডিআই ১৮ জানুয়ারি (রবিবার) ইন্দোরে

পরবর্তী
