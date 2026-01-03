India Squad For New Zealand ODI Series 2026: নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চমকে দেওয়া দল ভারতের! এবার একসঙ্গে ফেরানো হল ৪ মহারথীকে....
India Squad For New Zealand ODI Series 2026: নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করে দিল ভারত। শর্তসাপেক্ষে দলে এলেন শ্রেয়স আইয়ার, এবারও মহম্মদ শামি উপেক্ষিত।
1/9
নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দল ঘোষণা ভারতের
2/9
ঋষভ পন্থ ফিরলেন
3/9
মহম্মদ সিরাজ ফিরলেন
4/9
শর্তসাপেক্ষে শ্রেয়স আইয়ার
5/9
হার্দিক পাণ্ডিয়াকে রাখা হল না!
6/9
মহম্মদ শামি এবারও নেই
7/9
নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দল
8/9
যাঁরা সুযোগ পাওয়ার যোগ্য ছিলেন
9/9
ভারত-নিউ জিল্যান্ড সূচি ও মাঠ
