Zee News Bengali
Agni-5 Ballistic Missile: চিন-ইউরোপ-সহ কাঁপাবে এশিয়াও! শহর থেকে ২৫০ কিমি দূরেই 'অগ্নি-৫'-এর আগুনে আস্ফালন...

Agni-5 Ballistic Missile: ভারত প্রতিরক্ষা গবেষণায় ফের মাইলস্টোন তৈরি করল। কলকাতা থেকে ২৫৯ কিমি দূরে সফল ভাবে 'অগ্নি-৫' মিসাইলের টেস্ট-ফায়ারিং হয়ে গেল। আর ব্যালিস্টিক মিসাইল চিন-ইউরোপ-সহ কাঁপাবে সমগ্র এশিয়া!

Aug 21, 2025, 04:39 PM IST
1/8

অগ্নি-৫ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র

Agni-5 Ballistic Missile

ইন্টারমিডিয়েট রেঞ্জের ব্যালিস্টিক মিসাইল অগ্নি-ফাইভের সফল পরীক্ষা করে ফেলল ভারত! এই 'অগ্নি-৫' আইআরবিএম ৫০০০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতেও সক্ষম। যা দেশের কৌশলগত সামরিক শক্তিই প্রদর্শন করে।  

2/8

'অগ্নি-৫' ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র

Agni-5 Ballistic Missile

প্রতিরক্ষামন্ত্রক জানিয়েছে, ওড়িশার চাঁদিপুরের ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জ থেকে স্ট্র্যাটেজিক ফোর্সেস কমান্ডের তত্ত্বাবধানে এই টেস্ট-ফায়ারিং হয়েছে। যাবতীয় অপারেশনাল এবং টেকনিক্যাল প্যারামিটারও যাচাই করা হয়েছে 'অগ্নি-৫'-এর।

3/8

অগ্নি-৫ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র

Agni-5 Ballistic Missile

সংবাদসংস্থা পিটিআই-এর রিপোর্ট বলছে, 'অগ্নি-৫', উত্তর চিন-সহ প্রায় সমগ্র এশিয়া মহাদেশ এবং ইউরোপের কিছু অংশ জুড়ে স্ট্রাইক করতে পারে এই আইআরবিএম। যা এটিকে ভারতের পারমাণবিক প্রতিরোধের মূল উপাদান করে তোলে।  

4/8

অগ্নি-৫ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র

Agni-5 Ballistic Missile

পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক সংঘাতের প্রায় সাড়ে তিন মাস পর ভারত এই পরীক্ষাটি করল। গত বছরের মার্চ মাসে 'অগ্নি-৫'-এর পূর্ববর্তী পরীক্ষা হয়েছে।  

5/8

অগ্নি-৫ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র

Agni-5 Ballistic Missile

ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিতে অগ্নি সিরিজের ১ থেকে ৪ পর্যন্ত  ক্ষেপণাস্ত্রও অন্তর্ভুক্ত। যার পাল্লা ৭০০ কিলোমিটার থেকে ৩৫০০ কিলোমিটারের মধ্যে। যার সবকটিই ইতিমধ্যেই মোতায়েন করা হয়েছে।  

6/8

অগ্নি-৫ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র

Agni-5 Ballistic Missile

অন্যান্য সাম্প্রতিক পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে 'পৃথ্বী-২' এবং 'অগ্নি-১'! উভয়ই পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম স্বল্প-পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র।   

7/8

অগ্নি-৫ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র

Agni-5 Ballistic Missile

পৃথ্বী-২ এর পাল্লা ৩৫০ কিলোমিটার এবং এর পেলোড ৫০০ কেজি পর্যন্ত! অন্যদিকে অগ্নি-১, ১০০০ কেজি পেলোড বহন করে ৭০০-৯০০ কিলোমিটার অতিক্রম করতে সক্ষম। ওদিকে প্রলয় আবার স্বল্প-পাল্লার ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র। যা ৫০০-১,০০০ কেজি ওজনের 'কনভেনশনল ওয়ারহেড' বহনে সক্ষম।  

8/8

অগ্নি-৫ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র

Agni-5 Ballistic Missile

ধরণ: ইন্টারমিডিয়েট-রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল (আইআরবিএম), পরিসর: ৫০০০ কিমি পর্যন্ত, লঞ্চ প্ল্যাটফর্ম: মোবাইল লঞ্চার এবং ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জ, পেলোড: পারমাণবিক ওয়ারহেড বহনে সক্ষম, নির্ভুলতা: উন্নত নির্দেশিকা ব্যবস্থা সহ উচ্চ নির্ভুলতা, কভারেজ: উত্তর চীন এবং ইউরোপের কিছু অংশ সহ প্রায় সমগ্র এশিয়া, পরিচালনা: বর্ধিত গতিশীলতা এবং প্রস্তুতির জন্য তিন-স্তরের কঠিন-জ্বালানি রকেট ও কৌশলগত ভূমিকা: ভারতের পারমাণবিক প্রতিরোধের মূল উপাদান

পরবর্তী
অ্যালবাম

