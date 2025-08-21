Agni-5 Ballistic Missile: চিন-ইউরোপ-সহ কাঁপাবে এশিয়াও! শহর থেকে ২৫০ কিমি দূরেই 'অগ্নি-৫'-এর আগুনে আস্ফালন...

Agni-5 Ballistic Missile: চিন-ইউরোপ-সহ কাঁপাবে এশিয়াও! শহর থেকে ২৫০ কিমি দূরেই 'অগ্নি-৫'-এর আগুনে আস্ফালন...
Agni-5 Ballistic Missile: ভারত প্রতিরক্ষা গবেষণায় ফের মাইলস্টোন তৈরি করল। কলকাতা থেকে ২৫৯ কিমি দূরে সফল ভাবে 'অগ্নি-৫' মিসাইলের টেস্ট-ফায়ারিং হয়ে গেল। আর ব্যালিস্টিক মিসাইল চিন-ইউরোপ-সহ কাঁপাবে সমগ্র এশিয়া!
1/8
অগ্নি-৫ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র
'অগ্নি-৫' ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র
অগ্নি-৫ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র
অগ্নি-৫ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র
অগ্নি-৫ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র
অগ্নি-৫ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র
অগ্নি-৫ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র
অগ্নি-৫ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র
ধরণ: ইন্টারমিডিয়েট-রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল (আইআরবিএম), পরিসর: ৫০০০ কিমি পর্যন্ত, লঞ্চ প্ল্যাটফর্ম: মোবাইল লঞ্চার এবং ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জ, পেলোড: পারমাণবিক ওয়ারহেড বহনে সক্ষম, নির্ভুলতা: উন্নত নির্দেশিকা ব্যবস্থা সহ উচ্চ নির্ভুলতা, কভারেজ: উত্তর চীন এবং ইউরোপের কিছু অংশ সহ প্রায় সমগ্র এশিয়া, পরিচালনা: বর্ধিত গতিশীলতা এবং প্রস্তুতির জন্য তিন-স্তরের কঠিন-জ্বালানি রকেট ও কৌশলগত ভূমিকা: ভারতের পারমাণবিক প্রতিরোধের মূল উপাদান
