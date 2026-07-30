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যুবভারতীতে ব্রাজিল বনাম ভারত! ভিনিদের মুখোমুখি গুরপ্রীতরাই, এবার দিনক্ষণ চলে এল সামনে

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 30, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:41 PM IST

তিলোত্তমা কি শুনতে পাচ্ছে সাম্বা সুর? এবার যে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে। ভিনিসিয়াস জুনিয়ররা আসছেন কলকাতায়। দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়ে গেল।

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ভারতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল

ভারতে খেলতে আসছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল! ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের মুখোমুখি গুরপ্রীত সিং সান্ধুরা? স্বপ্নের ফুটবল ম্যাচের সম্ভাবনা নিয়ে ঝড় উঠে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া। আর সেই সংক্রান্ত খবরেই এবার চলে এল বিরাট আপডেট

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ভারতের ব্রাজিল ভক্তরা উদ্বেল

সারা ভারতের ব্রাজিল ভক্তদের উদ্বেল করে দিয়েছে এই আপডেট। আর কলকাতার সেলেকাও সমর্থকরা ফেসবুক-ইনস্টাগ্রামে ভারত-ব্রাজিল ম্যাচে নিয়েই চর্চা শুরু করে দিয়েছেন। সব ঠিক থাকলে খেলা হবে ফুটবলপাগল শহরেই।

 

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কলকাতায় খেলবে ব্রাজিল

আগে ইএসপিএন ব্রাজিলের রিপোর্ট বলেছিল যে, ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) কলকাতায় আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ আয়োজনের বিষয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে আলোচনা চালাচ্ছে, যদিও প্রতিপক্ষ দল চূড়ান্ত হয়নি।

 

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ব্রাজিল থেকে পাওয়া শেষ আপডেট

ব্রাজিল থেকে পাওয়া সর্বশেষ তথ্যের দাবি যে, ভারতই হবে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ আর এই ম্যাচ আগামী ৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হতে পারে। ব্রাজিলিয়ান আউটলেট জিই গ্লোবো বলছে যে, ক্যানারিনহো বনাম ব্ল্যু টাইগার্স ম্যাচ হবে কলকাতায়। বলাই বাহুল্য় যে, অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ আয়োজন করা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনই হবে ভেন্যু। 

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ব্রাজিলের ২০২৬ সালের রোস্টার

কার্লো আনচেলোত্তিদের রোস্টার এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে ভিনি-রাফিনহারা তিনটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলবেন। দু'টি অস্ট্রেলিয়ায় ও একটি ভারতে। ২৫ ও ২৯ সেপ্টেম্বর টাউনসভিল ও ব্রিসবেনে জোড়া ম্যাচ হবে। অক্টোবরের ফিফা উইন্ডোয় ব্রাজিলের তৃতীয় ম্যাচ হবে কলকাতায় ভারতের বিরুদ্ধে। এই এই সূচি হয় নিশ্চিত হয়। 

 

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ভারতীয় ফুটবলে ইতিহাস

ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসের অন্যতম বড় ম্যাচ হতে চলেছে কলকাতায়। ব্রাজিলের তারকা-খচিত জাতীয় দল এমন এক শহরে আসবে, যার সঙ্গে সেলেকাওদের দীর্ঘদিনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ভারতীয় সমর্থকদের, বিশেষ করে কলকাতার সমর্থকদের মধ্যে ব্রাজিল নিয়ে আলাদাই উন্মাদনা রয়েছে।   

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ব্রাজিল ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬

চলতি বছর ফিফা বিশ্বকাপে ব্রাজিল রাউন্ড অফ সিক্সটিন থেকেই বিদায় নিয়েছিল। আরলিং হাল্যান্ডের নরওয়ে ভিনিদের ২-১ গোলে হারিয়ে চমকে দিয়েছিল ফুটবলবিশ্বকে। ব্রাজিলের বিশ্বকাপের বিদায়ের পর শহরের যে সব সমর্থকদের বুক ভেঙেছিল, তাঁরাই নতুন করে ব্রাজিল-ভারত ম্যাচ নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন।

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ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনও খুশি

বিশ্বকাপের সময়ে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ব্রাজিলের পতাকা, ম্যুরাল, গ্রাফিতি এবং ফুটবলারদের কাট-আউটে ছেয়ে গিয়েছিল। ব্রাজিলের ম্যাচ ঘিরে লাখ-লাখ ভক্তের উন্মাদনার ছবি সিবিএফের নজরেও আসে। এরপরেই ভিনিদের ভারতে নিয়ে আসার বিষয়ে ব্রাজিলের আলোচনা এগিয়ে যায় বলেই জানা যাচ্ছে। 

 

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