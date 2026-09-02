India vs Brazil Match Tickets: ভারত-ব্রাজিল ম্যাচের টিকিট বিক্রি শুরু, কোথায় কীভাবে কত টাকায় কাটবেন? 'সেলিং লাইক হট কচুরিজ'...

ভারত বনাম ব্রাজিল ম্যাচের টিকিট 'ডিস্ট্রিক্ট বাই জোম্যাটো'তে চলে এসেছে। এই ম্যাচের জন্য তাদেরই টিকিটিং পার্টনার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে জেনে নিন ভারত-ব্রাজিল ম্যাচের টিকিট বিক্রি শুরু, কোথায় কীভাবে কত টাকায় কাটবেন? 'সেলিং লাইক হট কচুরিজ'...
ভারতের সাম্প্রতিক ফুটবল ইতিহাসে সবচেয়ে বড় শো আসছে। আগামী ৩ অক্টোবর কলকাতায় পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের মুখোমুখি ভারত। বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন দেখবে ভিনি-রাফিনাদের। ভারতে এই প্রথম ব্রাজিল পুরুষ জাতীয় দল খেলবে। বোঝাই যাচ্ছে উত্তেজনার পারদ কোথায়!
সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের আন্তর্জাতিক উইন্ডোতে ব্রাজিলই নয়, ভারত খেলবে পানামা ও উরুগুয়ের বিরুদ্ধেও। কলকাতায় ৩ অক্টোবর ব্রাজিলের মুখোমুখি হওয়ার আগে ২৬ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুর শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলা পানামা টিমের সঙ্গে খেলবেন গুরুপ্রীতরা। এর তিনদিন পর, এই ভেন্যুতেই ভারত দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ের বিরুদ্ধে খেলবে।
প্রথমবারের মতো হচ্ছে FIFA ASEAN Cup। ভারত ফিফার টুর্নামেন্ট থেকে সরে আসার পরই এই আন্তর্জাতিক সূচি তৈরি হয়েছে। শুরুতে টুর্নামেন্টে খেলতে রাজি ছিল ভারত এবং ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের সঙ্গে একই গ্রুপে পড়েছিল। কিন্তু ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত নির্ধারিত আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্য়াচ থাকায় ভারতের পক্ষে এই টুর্নামেন্ট খেলা সম্ভব হচ্ছে না। বদলে আন্তর্জাতিক উইন্ডোতে হাইপ্রোফাইল সব প্রীতি ম্যাচ।
ভারত বনাম ব্রাজিল ম্যাচের টিকিট বাজারে চলে এসেছে। ডিস্ট্রিক্ট বাই জোম্যাটো-র মাধ্যমে বিক্রি হচ্ছে। এই ম্যাচের জন্য তারাই সরকারি টিকিটিং পার্টনার। অননুমোদিত ওয়েবসাইট বা সোশ্যাল মিডিয়ার বিক্রেতাদের কাছ থেকে টিকিট না কিনে অফিসিয়াল প্ল্যাটফর্ম থেকেই কেনার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডিস্ট্রিক্ট ওয়েবসাইট বা অ্যাপ খুলে India vs Brazil) লিখে সার্চ করলেই হবে। এরপর সল্টলেক স্টেডিয়ামে ৩ অক্টোবরের ম্যাচ নির্বাচন করতে হবে এবং উপলব্ধ আসনের বিভাগগুলি থেকে পছন্দ মতো আসন বেছে নিতে পারেন। একসঙ্গে একজন ১০টি টিকিটই কাটতে পারবেন। এমনই জানিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট
যুবভারতীতে ভারত-ব্রাজিল ম্যাচ দেখার জন্য় ন্যূনতম আপনাকে ৯৯৯ টাকা খরচ করতে হবে। কর বাদ দিয়ে। এরপর ২৬টি স্ট্য়ান্ড মিলিয়ে যথাক্রমে ১৫০০, ২০০০, ২৫০০, ৩৫০০, ৪৫০০, ৬০০০, ৭০০০, ৯০০০ ও সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টিকিট রয়েছে। বলাই বাহুল্য় ৯৯৯ টাকার টিকিট ঝড়ের বেগে সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে।