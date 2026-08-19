Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /ভারতে খেলবেন ভোজিনহা! ব্রাজিলের পর আসছে কেপ ভার্দেও? চলে এল বিরাট আপডেট

ভারতে খেলবেন ভোজিনহা! ব্রাজিলের পর আসছে কেপ ভার্দেও? চলে এল বিরাট আপডেট

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 19, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 03:06 PM IST

India vs Cape Verde Match: এবারে ভারতে ভোজিনহা! ব্রাজিলের পর আসছে কেপ ভার্দেও? দিনক্ষণ নিয়ে চলে এল বিরাট আপডেট। জেনে নিন এখনও পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে..

Historic Match1/8

ঐতিহাসিক ম্য়াচ

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন এখন দিন গুনছে ভারত-ব্রাজিল ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচের জন্য়! ৩ অক্টোবর ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের বরণ করতে প্রস্তুত সর্বভারতীয় ফেডারেশন।

 

IND vs BRA2/8

ভারত বনাম ব্রাজিল

আর এই আবহে চলে এল বিরাট আপডেট। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে চমকে দেওয়া এবার কেপ ভার্দেও নাকি আসছে ভারতে। সূত্রের খবর ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবরের মধ্য়েই এই ম্যাচ হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

India vs Brazil3/8

ভারত বনাম ব্রাজিল

কলকাতায় ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ভারতের হাই-প্রোফাইল প্রীতি ম্যাচের আগে কিংবা পরে কেপ ভার্দে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে ভোজিনহাদের বিরুদ্ধে ম্যাচের ভেন্যু ও তারিখ নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে।

 

India vs Cape Verde4/8

ভারত বনাম কেপ ভার্দে

সংবাদ সংস্থা পিটিআই এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে লিখেছে, 'ভারত-কেপ ভার্দে ম্যাচ নিয়ে এখন আলোচনা চলছে। তবে এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবরের মধ্যে ভারত-কেপ ভার্দের ম্যাচ আয়োজিত হওয়ার জোরাল সম্ভাবনা রয়েছে। আনুষ্ঠানিক চূড়ান্তকরণের পরই ভেন্যু ও তারিখ নির্ধারণ করা হবে। এ ইসংক্রান্ত প্রক্রিয়া ও আলোচনা চলছে। আশা করা হচ্ছে শীঘ্রই বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে যাবে।'

Cape Varde FIFA Ranking5/8

কেপ ভার্দে ফিফা তালিকা

বর্তমানে ফিফা ক্রমতালিকায় ৬৪ নম্বরে কেপ ভার্দে। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে সারা বিশ্বের নজর কেড়েছিলেন ভোজিনহারা। কাপযুদ্ধে অভিষেকেই চমকে দিয়েছিল। আফ্রিকা পশ্চিম উপকূলের দ্বীপরাষ্ট্রে মাত্র সাড়ে পাঁচ লাখ মানুষের বাস! তারা গ্রুপ পর্বে অপরাজিত থেকেই নকআউটে জায়গা করে নিয়েছিল। 

 

Cape Varde vs Spain6/8

কেপ ভার্দে বনাম স্পেন

আফ্রিকার ছোট্ট দেশের কাছেই চ্যাম্পিয়ন হওয়া স্পেন গোলশূন্য ড্র করেছিল। উরুগুয়ের বিরুদ্ধে কেপ ভার্দে ২-২ ড্র করে। সৌদি আরবের সঙ্গে ০-০ করে নকআউট পর্বে উন্নীত হয়েছিল। তাদের এই অসাধারণ যাত্রা শেষ হয় আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে।

 

Cape Varde vs Argentina7/8

কেপ ভার্দে বনাম আর্জেন্টিনা

হারলেও কেপ ভার্দে মেসিদের বেশ ভালো ভাবেই চাপে ফেলেছিল। শেষ বত্রিশের লড়াইয়ে তারা দু'বার পিছিয়ে পড়েও সমতা ফিরিয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত অতিরিক্ত সময়ে ২-৩ ব্যবধানে হেরেছিল কেপ ভার্দে। 

Historical Debut8/8

ঐতিহাসিক অভিষেক

এই টুর্নামেন্ট ছিল কেপ ভার্দের জন্য বিশ্বকাপে ঐতিহাসিক অভিষেক। আইসল্যান্ডের পর তারাই ছিল দ্বিতীয় স্বল্প-জনসংখ্যার দেশ এবং সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে ছোট দেশ হিসেবে এই টুর্নামেন্টে খেলার যোগ্যতা অর্জনকারী দল।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ধূমপানে কড়া সরকার, হাসপাতাল-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তামাক সেবনে কড়া নির্দেশিকা, জানুন
2
3
4
5