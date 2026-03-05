English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • India vs England T20 World Cup Semi-Final: ইংরেজদের বিরুদ্ধে রেকর্ডের পর রেকর্ড ইন্ডিয়ার, কোহলিকে ছুঁয়ে সঞ্জু ভাঙলেন যুবির রেকর্ড

India vs England T20 World Cup Semi-Final: ইংরেজদের বিরুদ্ধে রেকর্ডের পর রেকর্ড ইন্ডিয়ার, কোহলিকে ছুঁয়ে সঞ্জু ভাঙলেন যুবির রেকর্ড

India vs England T20 World Cup Semi-Final: ওয়াংখেড়েতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে রেকর্ডের পর রেকর্ড করল টিম ইন্ডিয়ার, এদিন কোহলিকে ছুঁয়ে সঞ্জু ভাঙলেন যুবির রেকর্ডও... 

| Mar 05, 2026, 09:36 PM IST
1/6

ভারত বনাম ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল

India vs England T20 World Cup Semi-Final

মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়েতে চলছে ভারত- ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল। টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে ভারত ৭ উইকেটে ২৫৩ রানের এভারেস্ট খাড়া করেছে  

2/6

ভারত বনাম ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল

India vs England T20 World Cup Semi-Final

এদিন ভারত বনাম ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল দেখল বেশ কয়েকটি রেকর্ড  

3/6

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নকআউট সর্বাধিক টোটাল

Highest T20 World Cup Knockout Total

ভারত ২৫৩/৭ করল এদিন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে নকআউট ম্যাচে এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক রানের নজির  

4/6

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নকআউটে ভারতের সর্বোচ্চ জুটি

Highest Partnership for India in T20 WC Knockouts

সঞ্জু স্যামসন এবং ঈশান কিষান দ্বিতীয় উইকেটে ৯৭ রানের জুটি গড়েছেন। তাঁরা যুবরাজ সিং এবং রবিন উথাপ্পার ৮৪ রানের যুগলবন্দি ছাপিয়ে গেলেন  

5/6

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারতের সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্কোর

Highest Individual Score in T20 WC Semi-final for India

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে সঞ্জু স্যামসনের ৪২ বলে ৮৯ রানের ইনিংসই ভারতীয় হিসেবে সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্কোর। তিনি বিরাট কোহলির রেকর্ড স্পর্শ করলেন।

6/6

সর্বাধিক ছক্কা খাওয়া বোলার

Most Sixes Conceded by a Bowler

এই ম্যাচে ইংল্যান্ডের আদিল রশিদ টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ইতিহাসে ২০০+ ছক্কা হজম করা প্রথম বোলার হলেন। 

