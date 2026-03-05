India vs England T20 World Cup Semi-Final: ইংরেজদের বিরুদ্ধে রেকর্ডের পর রেকর্ড ইন্ডিয়ার, কোহলিকে ছুঁয়ে সঞ্জু ভাঙলেন যুবির রেকর্ড

India vs England T20 World Cup Semi-Final: ইংরেজদের বিরুদ্ধে রেকর্ডের পর রেকর্ড ইন্ডিয়ার, কোহলিকে ছুঁয়ে সঞ্জু ভাঙলেন যুবির রেকর্ড
India vs England T20 World Cup Semi-Final: ওয়াংখেড়েতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে রেকর্ডের পর রেকর্ড করল টিম ইন্ডিয়ার, এদিন কোহলিকে ছুঁয়ে সঞ্জু ভাঙলেন যুবির রেকর্ডও...
1/6
ভারত বনাম ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল
2/6
ভারত বনাম ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল
photos
TRENDING NOW
3/6
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নকআউট সর্বাধিক টোটাল
4/6
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নকআউটে ভারতের সর্বোচ্চ জুটি
5/6
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারতের সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্কোর
6/6
সর্বাধিক ছক্কা খাওয়া বোলার
photos