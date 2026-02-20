English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • India vs Pakistan Match Viewership Records: অবিশ্বাস্য! অসম্ভব! এই মরা ভারত-পাক ম্যাচেই হল সর্বকালীন ভিউয়ারশিপের রেকর্ড, সংখ্যাটা শুনবেন?

India vs Pakistan Match Viewership Records: অবিশ্বাস্য! অসম্ভব! এই মরা ভারত-পাক ম্যাচেই হল সর্বকালীন ভিউয়ারশিপের রেকর্ড, সংখ্যাটা শুনবেন?

India vs Pakistan Match Viewership Records: টি-২০ বিশ্বকাপে ভারত-পাক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইতিহাস লিখল। এই মরা ভারত-পাক ম্যাচেই হল সর্বকালীন ভিউয়ারশিপের রেকর্ড! অবিশ্বাস্য, অসম্ভব বললেও কম  

| Feb 20, 2026, 06:07 PM IST
1/10

ভারত-পাকিস্তান

India vs Pakistan Clash

বিশ্বকাপে সেই ভারত-পাকিস্তান প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর নেই। নয়ের দশকের স্মৃতিতেই সেসব থেকে গিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বারবার একই ছবি ফুটে ওঠে। খুবই একপেশে হয়ে গিয়েছে 'মাদার অফ অল ব্যাটল'! গত ১৫ ফেব্রুয়ারি শেষবার ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হয়েছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে।   

2/10

সর্বকালীন ভিউয়ারশিপের রেকর্ড

India vs Pakistan Match Viewership Records

কুড়ি ওভারের কাপযুদ্ধের ইতিহাসে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর এই নিয়ে ৯ বার দেখা হল। ভারত ৮-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় পাকিস্তানকে পিষে। মাঠের লড়াই যতই একপেশে হোক না কেন, পরিসংখ্যান বলছে এই মরা ভারত-পাক ম্যাচেই হল সর্বকালীন ভিউয়ারশিপের রেকর্ড

3/10

ভারতে বিশ্বকাপের সম্প্রচার

World Cup broadcast in India

ভারতে বিশ্বকাপের সম্প্রচারের দায়িত্বে রয়েছে স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক (লিনিয়ার) ও জিয়োহটস্টার (ডিজিটাল)। তাদের দেওয়া ভিউয়ারশিপের তথ্য এখানে ভাগ করে দেওয়া হল। যা রীতিমতো মাথা ঘুরিয়ে দেবে।   

4/10

ডিজিটাল রিচ

Digital Reach

ভারত-পাক ম্যাচ জিওহটস্টারে ১৬৩ মিলিয়ন ডিজিটাল রিচের রেকর্ড করেছে, যা আইসিসি টি-টোয়েন্টি ইভেন্টে সর্বকালীন

5/10

মোট দেখার সময়

Total viewing time

সমস্ত স্ক্রিন মিলিয়ে মোট ২০ বিলিয়ন মিনিটের রেকর্ড হয়েছে। যা ২০২৪ সংস্করণের তুলনায় ৪২% বেশি।  

6/10

ডিজিটাল গ্রোথ

Digital Growth

২০২৪ সালের ভারত-পাক ম্যাচের তুলনায় ডিজিটাল রিচ ৫৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।  

7/10

টেলিভিশন পারফরম্যান্স

Television performance

লিনিয়ার টিভিতে, ম্যাচটি টিভিআরের ৭১% বৃদ্ধি পেয়েছে। যা ২০২১ সালের পর থেকে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে সর্বোচ্চ-রেটেড টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে।  

8/10

কানেক্টেড টিভি (সিটিভি)

Connected TV

স্মার্ট টিভিতে রিচ ২০২৪ সালের ম্যাচের তুলনায় ২.৪ গুণ বেড়েছে।  

9/10

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫

Champions Trophy 2025

গতবছর ২৩ ফেব্রুয়ারি দুবাইতে ভারত-পাক চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচ ২০.৬ কোটি (২০৬ মিলিয়ন) টিভি দর্শককে আকর্ষণ করেছিল। যা BARC ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বাধিক দেখা ক্রিকেট ম্যাচ হয়ে উঠেছে।  

10/10

ডিজিটাল পিক

Digital Peak

একই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচে বিরাট কোহলির জয়সূচক রানের সময়ে জিয়োহটস্টারের ডিজিটাল পিক কনকারেন্সি ৬০.২ কোটি (৬০২ মিলিয়ন) ভিউতে পৌঁছেছিল।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Sir in Bengal: বিধানসভা ভোট নিয়ে বড় আপডেট! সুপ্রিম কোর্টে চূড়ান্ত সওয়ালের পরই সামনে এল ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন... নির্বাচন কি তার পরেই?

পরবর্তী অ্যালবাম

Sir in Bengal: বিধানসভা ভোট নিয়ে বড় আপডেট! সুপ্রিম কোর্টে চূড়ান্ত সওয়ালের পরই সামনে এল ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন... নির্বাচন কি তার পরেই?

Sir in Bengal: বিধানসভা ভোট নিয়ে বড় আপডেট! সুপ্রিম কোর্টে চূড়ান্ত সওয়ালের পরই সামনে এল ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন... নির্বাচন কি তার পরেই?

Sir in Bengal: বিধানসভা ভোট নিয়ে বড় আপডেট! সুপ্রিম কোর্টে চূড়ান্ত সওয়ালের পরই সামনে এল ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন... নির্বাচন কি তার পরেই? 16
DA hike: বড় খবর! একলাফে ১৭১%! ভোটের আগেই মিলতে চলেছে ১০% বকেয়া DA! জারি নির্দেশিকা, রাজ্যের কারা পাচ্ছেন?

DA hike: বড় খবর! একলাফে ১৭১%! ভোটের আগেই মিলতে চলেছে ১০% বকেয়া DA! জারি নির্দেশিকা, রাজ্যের কারা পাচ্ছেন?

DA hike: বড় খবর! একলাফে ১৭১%! ভোটের আগেই মিলতে চলেছে ১০% বকেয়া DA! জারি নির্দেশিকা, রাজ্যের কারা পাচ্ছেন? 12
SSC Exam Big Update: এসএসসি-র নিয়মে বড় বদল! কী পরে আসবেন পরীক্ষার্থীরা তা নিয়ে জরুরি নির্দেশ! হলের গেটেই...

SSC Exam Big Update: এসএসসি-র নিয়মে বড় বদল! কী পরে আসবেন পরীক্ষার্থীরা তা নিয়ে জরুরি নির্দেশ! হলের গেটেই...

SSC Exam Big Update: এসএসসি-র নিয়মে বড় বদল! কী পরে আসবেন পরীক্ষার্থীরা তা নিয়ে জরুরি নির্দেশ! হলের গেটেই... 7
Horoscope Today: মেষের স্থিতি, বৃষের ট্যুর, মিথুনের ভরপুর রোমান্স! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: মেষের স্থিতি, বৃষের ট্যুর, মিথুনের ভরপুর রোমান্স! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: মেষের স্থিতি, বৃষের ট্যুর, মিথুনের ভরপুর রোমান্স! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে... 12