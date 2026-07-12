/লর্ডসে ইতিহাস! প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে সেঞ্চুরি করলেন ভারতের যস্তিকা ভাটিয়া

Yastika Bhatia: লর্ডসে এই প্রথম মহিলাদের ক্রিকেট। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টের তৃতীয় দিনে সেঞ্চুরি করলেন ভারতের উইকেটকিপার-ব্যাটার যস্তিকা ভাটিয়া
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লর্ডসে ইতিহাস লিখলেন ভারতের মেয়েরা। ক্রিকেটে মক্কায় প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে সেঞ্চুরি করলেন উইকেটকিপার-ব্যাটার যস্তিকা ভাটিয়া। আন্তর্জাতিক কেরিয়ারেও এটিও প্রথম সেঞ্চুরি।
আর ব্রাত্য নয় মেয়েরা। লর্ডসে প্রথম আয়োজিত মহিলাদের ক্রিকেট ম্যাচ।
ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চারদিনের টেস্ট ম্যাচ খেলছে ভারত। আজ, রবিবার ছিল তৃতীয়দিন।
লর্ডস টেস্টে তৃতীয় দিনে সেঞ্চুরি করে ইতিহাসে নাম তুললেন ভারতের উইকেটকিপার-ব্যাটার যস্তিকা ভাটিয়া।
১৪৫ বলেই সেঞ্চুরি হাঁকান যস্তিকা। এদিন প্রথম বলটি অবশ্য তাঁর অফ স্টাম্পে লাগে। কিন্তু বল না পড়ায় বেঁচে যান তিনি।
সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই লর্ডসে বাইশে গজে প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে সেঞ্চুরি করে ফেললেন তিনি।