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লর্ডসে ইতিহাস! প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে সেঞ্চুরি করলেন ভারতের যস্তিকা ভাটিয়া

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 12, 2026, 10:46 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:46 PM IST

Yastika Bhatia:  লর্ডসে এই প্রথম মহিলাদের ক্রিকেট। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টের তৃতীয় দিনে সেঞ্চুরি করলেন ভারতের উইকেটকিপার-ব্যাটার যস্তিকা ভাটিয়া

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জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লর্ডসে ইতিহাস লিখলেন ভারতের মেয়েরা। ক্রিকেটে মক্কায় প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে সেঞ্চুরি করলেন উইকেটকিপার-ব্যাটার যস্তিকা ভাটিয়া। আন্তর্জাতিক কেরিয়ারেও এটিও প্রথম সেঞ্চুরি।

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আর ব্রাত্য নয় মেয়েরা। লর্ডসে প্রথম আয়োজিত মহিলাদের ক্রিকেট ম্যাচ।

 

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 ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চারদিনের টেস্ট ম্যাচ খেলছে ভারত। আজ, রবিবার ছিল তৃতীয়দিন।

 

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 লর্ডস টেস্টে তৃতীয় দিনে সেঞ্চুরি করে ইতিহাসে নাম তুললেন ভারতের  উইকেটকিপার-ব্যাটার যস্তিকা ভাটিয়া।

 

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 ১৪৫ বলেই সেঞ্চুরি হাঁকান যস্তিকা। এদিন প্রথম বলটি অবশ্য তাঁর অফ স্টাম্পে লাগে। কিন্তু বল না পড়ায় বেঁচে যান তিনি।

 

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 সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই লর্ডসে বাইশে গজে প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে সেঞ্চুরি করে ফেললেন তিনি।

 

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