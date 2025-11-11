English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Delhi Red Fort Blast: অগাস্টেই লালকেল্লা বিস্ফোরণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এই জ্যোতিষী, ডিসেম্বরে আরও বড় ঘটনা!

Delhi Red Fort Blast: ঘটনায় সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে নাম উঠে এসেছে একাধিক ডাক্তার, পুলওয়ামাকাণ্ড-সহ একাধিক বিষয়। এমনই এক পরিস্থিতিতে উঠে আসছে জ্যোতিষী.....

| Nov 11, 2025, 06:39 PM IST
1/6

দিল্লি বিস্ফোরণ

দিল্লি বিস্ফোরণ

সোমবার বিরাট বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছে রাজধানী। রাজধানীর ব্যাস্ততম লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের সামনে ওই বিস্ফোরণে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে নাম উঠে এসেছে একাধিক ডাক্তার, পুলওয়ামাকাণ্ড-সহ একাধিক বিষয়। এমনই এক পরিস্থিতিতে উঠে আসছে জ্যোতিষী প্রশান্ত কিনির নাম।

2/6

জ্যোতিষী প্রশান্ত কিনি

জ্যোতিষী প্রশান্ত কিনি

গত অগাস্ট মাসে প্রশান্ত কিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবছর নভেম্বর বা ডিসেম্বরে হবে পহেলগাঁও-২ এর মতো কিছু। দিল্লির লালকেল্লা এলাকায় বিস্ফোরণের পর কিনির সেই পুরনো পোস্ট এখন ভাইরাল হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।  

3/6

সোশ্যাল মিডিয়ায় হইচই

সোশ্যাল মিডিয়ায় হইচই

December 2025...!!?? Operation Sindoor-2..!!?? https://t.co/0A4IxLlAvA — Prashanth Kini (@AstroPrashanth9) November 11, 2025 পুরনো সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা টেনে এনে কিনি লিখেছেন, রেড ফোর্টে যে গাড়ি বিস্ফোরণ হয়েছে সেটি একটি জঙ্গি হামলা। মানুষের দেহাংশ ঘটনাস্থল থেকে তিনশো মিটার দূরে ছড়িয়ে পড়েছে।

4/6

প্রশান্ত কিনির বক্তব্য

প্রশান্ত কিনির বক্তব্য

Red Fort car blast is a Terrorist Attack... For Pahalgam-2 like Terrorist Attack they activated .5 front... CNG blast can't kill 11+... Almost 30+ people got injured.. Human body parts scattered up to 300 meters away from the blast sight...!! People who use to say Red fort… https://t.co/ubgk8DjZrR — Prashanth Kini (@AstroPrashanth9) November 11, 2025 প্রশান্ত কিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন ভারত-পকিস্তান কি যুদ্ধে জড়াবে? আমার উত্তর হল, এবছর ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে তৃতীয় সপ্তাহে এমনকিছু ঘটনা ঘটবে যা যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে।

5/6

জঙ্গি হামলা

জঙ্গি হামলা

প্রশান্ত কিনি আরও লিখেছেন, রেড ফোর্টে যা হয়েছে তা জঙ্গি হামলা। পহলেগাঁও জঙ্গি হামলার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। সিএনজি বিস্ফোরণ হলে ১১ জনের মৃত্যু হতে পারে না।  ৩০ জন আহত হয়েছেন। বিস্ফোরণে দেহাংশ ৩০০ মিটার দূরে গিয়ে পড়েছে। 

6/6

জড়িয়ে যাচ্ছে চিকিত্সকের নাম

জড়িয়ে যাচ্ছে চিকিত্সকের নাম

উল্লেখ্য, সোমবার সন্ধেয় দিল্লির লালকেল্লা এলারায় একটি হুন্ডাই i20 গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে যায়। জানা যাচ্ছে ওই গাড়িটি পুলওয়ামার এক ব্যক্তি কিনেছিলেন। তিনি থাকতেন ফরিদাবাদে। পাশাপাশি ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে য়াচ্ছে একাধিক চিকিত্সকের নাম। ফলে এনিয়ে তৈরি হয়েছে বিশাল উদ্বেগ।

