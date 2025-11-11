Delhi Red Fort Blast: অগাস্টেই লালকেল্লা বিস্ফোরণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এই জ্যোতিষী, ডিসেম্বরে আরও বড় ঘটনা!

Delhi Red Fort Blast: অগাস্টেই লালকেল্লা বিস্ফোরণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এই জ্যোতিষী, ডিসেম্বরে আরও বড় ঘটনা!
Delhi Red Fort Blast: ঘটনায় সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে নাম উঠে এসেছে একাধিক ডাক্তার, পুলওয়ামাকাণ্ড-সহ একাধিক বিষয়। এমনই এক পরিস্থিতিতে উঠে আসছে জ্যোতিষী.....
দিল্লি বিস্ফোরণ
জ্যোতিষী প্রশান্ত কিনি
সোশ্যাল মিডিয়ায় হইচই
প্রশান্ত কিনির বক্তব্য
Red Fort car blast is a Terrorist Attack... For Pahalgam-2 like Terrorist Attack they activated .5 front... CNG blast can't kill 11+... Almost 30+ people got injured.. Human body parts scattered up to 300 meters away from the blast sight...!! People who use to say Red fort… https://t.co/ubgk8DjZrR — Prashanth Kini (@AstroPrashanth9) November 11, 2025 প্রশান্ত কিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন ভারত-পকিস্তান কি যুদ্ধে জড়াবে? আমার উত্তর হল, এবছর ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে তৃতীয় সপ্তাহে এমনকিছু ঘটনা ঘটবে যা যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে।
জঙ্গি হামলা
জড়িয়ে যাচ্ছে চিকিত্সকের নাম
