Smriti Mandhana To Get Married Soon: বিয়ের পিঁড়িতে 'ন্যাশনাল ক্রাশ' স্মৃতি মন্ধানা, বলিউডের হেভিওয়েটের জন্যই ভাঙলেন বাকিদের হৃদয়...

Smriti Mandhana To Get Married Soon: বিয়ের পিঁড়িতে 'ন্যাশনাল ক্রাশ' স্মৃতি মন্ধানা, বলিউডের হেভিওয়েটের জন্যই ভাঙলেন বাকিদের হৃদয়...
Smriti Mandhana To Marry Palash Muchhal: সাতপাকে বাঁধা পড়ছেন বিশ্ব ক্রিকেটের স্টার ও দেশের গর্ব স্মৃতি মন্ধানা। বলিউড ইন্ডাস্ট্রিরই এক হেভিওয়েটের সঙ্গে নতুন ইনিংস শুরু করছেন 'ন্যাশনাল ক্রাশ'...
স্মৃতি মন্ধানা বিয়ে করছেন পলাশ মুচ্ছল
পলাশ ২০১৪ সালে 'ঢিশকিয়াঁও' ছবির হাত ধরে সুরকার হিসেবে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। 'পার্টি তো বান্তি হ্যায়' এবং 'তু হি হ্যায় আশিকি' -র মতো হিট গান তৈরি করেন। সঙ্গীতের পাশাপাশি চলচ্চিত্র নির্মাণেও পা রাখেন পলাশ। বর্তমানে 'অভিকা গোর' এবং 'চন্দন রায় অভিনীত' রাজু বাজেওয়ালা পরিচালিত সিনেমার কাজ করছেন।
