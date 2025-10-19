English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Smriti Mandhana To Get Married Soon: বিয়ের পিঁড়িতে 'ন্যাশনাল ক্রাশ' স্মৃতি মন্ধানা, বলিউডের হেভিওয়েটের জন্যই ভাঙলেন বাকিদের হৃদয়...

Smriti Mandhana To Marry Palash Muchhal: সাতপাকে বাঁধা পড়ছেন বিশ্ব ক্রিকেটের স্টার ও দেশের গর্ব স্মৃতি মন্ধানা। বলিউড ইন্ডাস্ট্রিরই এক হেভিওয়েটের সঙ্গে নতুন ইনিংস শুরু করছেন 'ন্যাশনাল ক্রাশ'...  

| Oct 19, 2025, 08:08 PM IST
ভারতের তারকা ব্যাটার এবং ভাইস ক্যাপ্টেন স্মৃতি মন্ধানা আজ বিশ্ব ক্রিকেটের পরিচিত নাম। মনোমুগ্ধকর কভার ড্রাইভ থেকে 'কুল-কাম-কম্পোজড' অবতার হয়ে প্রায় রোজই রেকর্ড-ভাঙা পারফরম্যান্স, এসবই থাকে চর্চায়।

মাত্র ১৬ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক অভিষেক স্মৃতির। আর আজ বিশ্বের অন্যতম সেরা নির্ভরযোগ্য ওপেনার তিনি। ওডিআই-তে প্রায় ৪৮-এর কাছাকাছি গড়। ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের বিরুদ্ধে একাধিক সেঞ্চুরি রয়েছে।   

তবে আজ আর স্মৃতির ক্রিকেট নিয়ে কথা নয়, যদিও তিনি এই মুহূর্তে বিশ্বকাপ খেলছেন। আজ কথা হবে তাঁর জীবনের নতুন ইনিংস নিয়ে। দ্রুতই বিয়ে করতে চলেছেন স্মৃতি। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই চার হাত এক হতে চলেছে বলেই খবর।   

স্মৃতি বিয়ে করতে চলেছেন বলিউড মিউজিক ডিরেক্টর ও ফিল্মমেকার পলাশ মুচ্ছলকে। ইনদোরের প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে স্মৃতির বিয়ের কথা বলেছেন তাঁর হবুই। স্মৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তখনই পলাশ একেবারে বিগ ব্রেকিং নিউজ দিয়েছিলেন। 

পলাশ হাসতে হাসতে বলেন, 'খুব শীঘ্রই ইনদোরের পুত্রবধূ হতে চলেছে স্মৃতি। আপাতত এটুকুই আমার বলার। আর আমি কিন্তু আপনাদের হেডলাইন দিয়ে দিলাম।' এই বিবৃতিই স্মৃতি-পলাশের বিয়ের খবরে সিলমোহর দিয়ে দিল।   

স্মৃতি-পলাশের সম্পর্ক নিয়ে বহুদিন ধরেই চর্চা। যদিও কখনই কেউ সেই কথা স্বীকার করেননি। তবে ইনস্টাগ্রামে প্রায়ই স্মৃতি-পলাশের আদুরে ছবি দেখতে পাওয়া যায়। আর এই প্রথম পলাশই তাঁদের সম্পর্কের বিষয়ে সকলের সামনে কথা বললেন।

পলাশের জন্ম ১৯৯৫ সালের ২২ মে ইন্দোরে। বিখ্যাত সঙ্গীত রচয়িতা এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা। পলাশ তাঁর বোন পলক মুচ্ছলের সঙ্গে বলিউডে বেশ কয়েকটি সিনেমার জন্য মিউজিক করেছেন। এমনকী সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য বিশ্বজুড়ে গান বানিয়েছেন।

পলাশ ২০১৪ সালে 'ঢিশকিয়াঁও' ছবির হাত ধরে সুরকার হিসেবে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। 'পার্টি তো বান্তি হ্যায়' এবং 'তু হি হ্যায় আশিকি' -র মতো হিট গান তৈরি করেন। সঙ্গীতের পাশাপাশি চলচ্চিত্র নির্মাণেও পা রাখেন পলাশ। বর্তমানে 'অভিকা গোর' এবং 'চন্দন রায় অভিনীত' রাজু বাজেওয়ালা পরিচালিত সিনেমার কাজ করছেন।  

স্মৃতির আনুমানিক মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩২-৩৪ কোটি টাকা। পলাশের আনুমানিক মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২০-৪১ কোটি টাকা। এই দম্পতি খেলাধুলো এবং সিনেমার মেলবন্ধন। প্রতিভা-সাফল্য এবং তারকাখ্যাতির এক নিখুঁত মিশ্রণ।  

ক্রিকেটীয় উৎকর্ষের সঙ্গে সংগীত প্রতিভার মিলনের সঙ্গেই স্মৃতি-পলাশের গল্প ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত ইউনিয়নগুলির মধ্যে একটিতে পরিণত হচ্ছে। যা মার্জিত ভাবে আবেগ এবং তারকা শক্তির মিশ্রণ।  

