Indian Idol 12 winner Pawandeep Rajan Accident: 'গাড়িতে আগুন ধরে যায়, ভেতরেই অজ্ঞান হয়ে যাই! কেউ সাহায্য করতেও আসেনি...'

Indian Idol 12 winner Pawandeep Rajan Accident: 'গাড়িতে আগুন ধরে যায়, ভেতরেই অজ্ঞান হয়ে যাই! কেউ সাহায্য করতেও আসেনি...'
Indian Idol 12 winner Pawandeep Rajan: ভয়ংকর অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে গিয়ে পবনদীপ রাজন বলেন, "শুরুতে কেউ আমাদের সাহায্য করছিল না; তারপর পুলিস আসে। গাড়িটিতে আগুন ধরে গিয়েছিল, আর সেই সময় আমি ভেতরে ছিলাম। ওদের মধ্যে একজন আমাকে টেনে বের করে। আমি কতক্ষণ ভিতরে ছিলাম, জানি না, তবে জ্ঞান ফেরার পর দেখি আমি গাড়ির বাইরে। তারপর আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।"
তিনি বলেন, "প্রথম মাস আমি এপাশ-ওপাশ নড়তেও পারছিলাম না, কিন্তু এখন আমি একটু হাঁটতে পারি, যা আমাকে আনন্দ দেয়। এই অভিজ্ঞতা আমাকে হাঁটার প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করিয়েছে। এমন ঘটনা ঘটলে তা মেনে নিতে হয়, এগিয়ে যেতে হয় এবং ইতিবাচক থাকতে হয়। আমি ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করেছি, এবং আশা করি আগামী মাসে আমার চলন ক্ষমতা আরও উন্নত হবে।"
