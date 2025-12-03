English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Indian Idol 12 winner Pawandeep Rajan Accident: 'গাড়িতে আগুন ধরে যায়, ভেতরেই অজ্ঞান হয়ে যাই! কেউ সাহায্য করতেও আসেনি...'

Indian Idol 12 winner Pawandeep Rajan: ভয়ংকর অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে গিয়ে পবনদীপ রাজন বলেন, "শুরুতে কেউ আমাদের সাহায্য করছিল না; তারপর পুলিস আসে। গাড়িটিতে আগুন ধরে গিয়েছিল, আর সেই সময় আমি ভেতরে ছিলাম। ওদের মধ্যে একজন আমাকে টেনে বের করে। আমি কতক্ষণ ভিতরে ছিলাম, জানি না, তবে জ্ঞান ফেরার পর দেখি আমি গাড়ির বাইরে। তারপর আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।"

| Dec 03, 2025, 04:14 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  এই বছরের মে মাসে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় আহত হন 'ইন্ডিয়ান আইডল ১২'-এর বিজয়ী পবনদীপ রাজন। সম্প্রতি সেলিম-সুলেমানের পডকাস্টে এসে তিনি সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

দুর্ঘটনার পর থেকে একাধিক অস্ত্রোপচার এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় তিনি এখন ধীরে ধীরে সুস্থতার পথে। পডকাস্টে সেই দুর্ভাগ্যজনক দিনের কথা স্মরণ করে পবনদীপ বলেন, দুর্ঘটনার পর যখন তাঁর গাড়িটি আগুনে জ্বলছিল, তখন প্রথম দিকে কেউ তাঁদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি।

পবনদীপের কথায়, "শুরুতে কেউ আমাদের সাহায্য করছিল না; তারপর পুলিস আসে। গাড়িটিতে আগুন ধরে গিয়েছিল, আর সেই সময় আমি ভেতরে ছিলাম। ওদের মধ্যে একজন আমাকে টেনে বের করে। আমি কতক্ষণ ভিতরে ছিলাম, জানি না, তবে জ্ঞান ফেরার পর দেখি আমি গাড়ির বাইরে। তারপর আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়"। 

পবনদীপ আরও বলেন, "আমার দুটো পা ও একটি হাত ভেঙে গিয়েছিল। আমি বাড়িতে ফোন করে পরিবারকে আসতে বলি। সেই সময় আমার শুধু একটাই চিন্তা ছিল— যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসা করানো। এখন সব ভালো হয়ে গেছে।"

পবনদীপের এই দুর্ঘটনায় দুটো পায়েই ফ্র্যাকচার হয়। ডান হাতে গুরুতর আঘাত লাগে এবং মাথায়ও চোট পান তিনি। গুরুতর জখমের কারণে তাঁর একাধিক অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছে।

৫ মে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল যখন পবনদীপ আমরোহার কাছে একটি লাইভ পারফরম্যান্সের জন্য দিল্লি যাচ্ছিলেন। তাঁর গাড়িটি হাইওয়ের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে ধাক্কা মারে।

নিজের সুস্থতার কথা বলতে গিয়ে এই তরুণ গায়ক জানান যে পুরো অভিজ্ঞতাটা তাঁকে হাঁটার আসল মূল্য উপলব্ধি করিয়েছে।

তিনি বলেন, "প্রথম মাস আমি এপাশ-ওপাশ নড়তেও পারছিলাম না, কিন্তু এখন আমি একটু হাঁটতে পারি, যা আমাকে আনন্দ দেয়। এই অভিজ্ঞতা আমাকে হাঁটার প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করিয়েছে। এমন ঘটনা ঘটলে তা মেনে নিতে হয়, এগিয়ে যেতে হয় এবং ইতিবাচক থাকতে হয়। আমি ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করেছি, এবং আশা করি আগামী মাসে আমার চলন ক্ষমতা আরও উন্নত হবে।"

তিনি আরও যোগ করেন, "দুর্ঘটনার পরে আমি শয্যাশায়ী ছিলাম, এবং আহত পা নিয়ে যখন মুম্বাইয়ে আসি, তখনও আরও এক মাস আমাকে স্থির থাকতে হয়েছিল"। 

পবন আরও বলেন, "ধীরে ধীরে আমি হাঁটতে শুরু করেছি এবং আবার গিটার বাজানোও শুরু করেছি। আমার হাতে কিছুটা শক্তি ফিরে এসেছে, তবে আরও নিরাময়ের প্রয়োজন।"

