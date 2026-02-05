Indian Origin Captains T20 World Cup 2026: বিতর্কিত SIR আবহে বিশ্বকাপ, সূর্য ছাড়াও ৩ ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন চিহ্নিত! ৪০ বিদেশি আদপে ভারতীয়ই!

Indian Origin Captains T20 World Cup 2026: বিতর্কিত SIR আবহে বিশ্বকাপ, সূর্য ছাড়াও ৩ ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন চিহ্নিত! ৪০ বিদেশি আদপে ভারতীয়ই!
Indian Origin Captains T20 World Cup 2026: সূর্যকুমার যাদব ছাড়াও ৩ ভারতীয় ক্যাপ্টেন বিশ্বকাপের নেতৃত্বে। দেখতে গেলে টিম ইন্ডিয়ার ১৫ জন ক্রিকেটারকে বাদ দিয়ে আর ৪০ জন এমন বিদেশি আছেন, যাঁরা আদপে ভারতীয়ই!
1/8
টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬
2/8
বিশ্বকাপে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্যাপ্টেন
photos
TRENDING NOW
3/8
৫৫ জন বিদেশিই আসলে ভারতীয়!
4/8
ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারদের তালিকা
5/8
সূর্যকুমার যাদব (ইন্ডিয়া)
6/8
মোনাঙ্ক প্যাটেল (আমেরিকা)
7/8
জতিন্দর সিং (ওমান)
8/8
দিলপ্রীত বাজওয়া
photos