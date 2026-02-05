English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Indian Origin Captains T20 World Cup 2026: বিতর্কিত SIR আবহে বিশ্বকাপ, সূর্য ছাড়াও ৩ ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন চিহ্নিত! ৪০ বিদেশি আদপে ভারতীয়ই!

Indian Origin Captains T20 World Cup 2026: বিতর্কিত SIR আবহে বিশ্বকাপ, সূর্য ছাড়াও ৩ ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন চিহ্নিত! ৪০ বিদেশি আদপে ভারতীয়ই!

Indian Origin Captains T20 World Cup 2026: সূর্যকুমার যাদব ছাড়াও ৩ ভারতীয় ক্যাপ্টেন বিশ্বকাপের নেতৃত্বে। দেখতে গেলে টিম ইন্ডিয়ার ১৫ জন ক্রিকেটারকে বাদ দিয়ে আর ৪০ জন এমন বিদেশি আছেন, যাঁরা আদপে ভারতীয়ই!

| Feb 05, 2026, 01:53 PM IST
1/8

টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬

ICC Men's T20 World Cup 2026

পরশুই পর্দা উঠছে টি-২০ বিশ্বকাপের। আগামী শনিবার আইসিসি-র শো-পিস ইভেন্টের দশম সংস্করণের শুভারম্ভ। যুগ্ম আয়োজক ভারত-শ্রীলঙ্কা। ২০ দলীয় কাপযুদ্ধ দেখবে ৫৫ ম্যাচ। ফাইনাল- ৮ মার্চ আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে (পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে খেলা হবে কলম্বোয়)।  

2/8

বিশ্বকাপে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্যাপ্টেন

Indian origin captains T20 WC 2026

বিশ্বকাপে সূর্যকুমারই কিন্তু একমাত্র ভারতীয় ক্যাপ্টেন নন। আরও তিন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্যাপ্টেন নেতৃত্ব দেবেন বিশ্বকাপে। তাঁরা হলেন আমেরিকার মোনাঙ্ক প্যাটেল, ওমানের জতিন্দর সিং ও কানাডার দিলপ্রীত বাজওয়া।   

3/8

৫৫ জন বিদেশিই আসলে ভারতীয়!

How many Indian players are playing in the T20 World Cup in total

বিশ্বকাপে শুধু ৩ অধিনায়কই ভারতীয় নন, ৯ দেশ মিলিয়ে ৪০ জন বিদেশিই আসলে ভারতীয় বংশোদ্ভূতই! মোট সংখ্যার মধ্যে টিম ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি ১৫ জন। এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলে খেলা ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রায় ৪০ জন খেলোয়াড় রয়েছেন।  

4/8

ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারদের তালিকা

Number of Indian-Origin Players

ভারত (১৫), কানাডা (১১), আমেরিকা (৯), ওমান (৭), সংযুক্ত আরব আমিরশাহী (৭), নিউ জিল্যান্ড (২), দক্ষিণ আফ্রিকা (১), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (১), নেদারল্যান্ডস (১) ও ইতালি (১)  

5/8

সূর্যকুমার যাদব (ইন্ডিয়া)

Suryakumar Yadav (India)

আইসিসি টুর্নামেন্টে প্রথমবারের মতো অধিনায়ক হিসেবে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সূর্যকুমার যাদব। রোহিত শর্মার ট্রফিজয়ী দলের স্টারের কাঁধে এবার গুরুদায়িত্ব।  

6/8

মোনাঙ্ক প্যাটেল (আমেরিকা)

Monank Patel (USA)

গুজরাতে জন্মানো মোনাঙ্ক প্যাটেল ২০২৪ সালে আমেরিকাকে সফল ভাবে সুপার এইটে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবার ছাব্বিশের বিশ্বকাপে ট্রাম্পের দেশের নেতৃত্বে তিনিই।    

7/8

জতিন্দর সিং (ওমান)

Jatinder Singh (Oman)

পঞ্জাবের লুধিয়ানায় জন্মানো জতিন্দর সিং ওমানের শীর্ষ রানশিকারি। ২০২৪ সাল থেকেই দেশের নেতৃত্বে তিনি। 

8/8

দিলপ্রীত বাজওয়া

Dilpreet Bajwa (Canada)

দিলপ্রীত বাজওয়ার মাত্র ২২ বছর বয়স। আসন্ন বিশ্বকাপের সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক তিনি। প্রথম কানাডিয়ান হিসেবে টি-২০ সেঞ্চুরি করে ইতিহাস লিখেছেন। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

DA Hike: ডিএ কী? সুপ্রিম রায়ের পরই বাজেটে বাড়ছে সরকারি কর্মীদের মহার্ঘভাতা? কোন রাজ্যে কত হারে DA? বাংলা কত নম্বরে...

পরবর্তী অ্যালবাম

DA Hike: ডিএ কী? সুপ্রিম রায়ের পরই বাজেটে বাড়ছে সরকারি কর্মীদের মহার্ঘভাতা? কোন রাজ্যে কত হারে DA? বাংলা কত নম্বরে...

DA Hike: ডিএ কী? সুপ্রিম রায়ের পরই বাজেটে বাড়ছে সরকারি কর্মীদের মহার্ঘভাতা? কোন রাজ্যে কত হারে DA? বাংলা কত নম্বরে...

DA Hike: ডিএ কী? সুপ্রিম রায়ের পরই বাজেটে বাড়ছে সরকারি কর্মীদের মহার্ঘভাতা? কোন রাজ্যে কত হারে DA? বাংলা কত নম্বরে... 15
DA verdict in Supreme Court: &#039;সুপ্রিম&#039; নির্দেশে ২৫% DA দিতে গেলে ১০০০০ কোটি চাপ রাজকোষে! বাড়বে তো লক্ষ্মীর ভান্ডার? টাকা কি ঢুকবে সময়ে? জল্পনা...

DA verdict in Supreme Court: 'সুপ্রিম' নির্দেশে ২৫% DA দিতে গেলে ১০০০০ কোটি চাপ রাজকোষে! বাড়বে তো লক্ষ্মীর ভান্ডার? টাকা কি ঢুকবে সময়ে? জল্পনা...

DA verdict in Supreme Court: 'সুপ্রিম' নির্দেশে ২৫% DA দিতে গেলে ১০০০০ কোটি চাপ রাজকোষে! বাড়বে তো লক্ষ্মীর ভান্ডার? টাকা কি ঢুকবে সময়ে? জল্পনা... 10
Lakshmir bhandar Full?: মা লক্ষ্মীর মহা কৃপায় লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিতেই কি সব হাতে উপুড় হবে লক্ষ্মী ভান্ডার! অবিশ্বাস্য প্রাপ্তিযোগ...

Lakshmir bhandar Full?: মা লক্ষ্মীর মহা কৃপায় লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিতেই কি সব হাতে উপুড় হবে লক্ষ্মী ভান্ডার! অবিশ্বাস্য প্রাপ্তিযোগ...

Lakshmir bhandar Full?: মা লক্ষ্মীর মহা কৃপায় লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিতেই কি সব হাতে উপুড় হবে লক্ষ্মী ভান্ডার! অবিশ্বাস্য প্রাপ্তিযোগ... 7
Supreme Court DA Verdict: বকেয়া ডিএ নিয়ে &#039;ঐতিহাসিক&#039; সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক... কী বললেন বিচারপতিরা? কোন পথে এল জয়?

Supreme Court DA Verdict: বকেয়া ডিএ নিয়ে 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক... কী বললেন বিচারপতিরা? কোন পথে এল জয়?

Supreme Court DA Verdict: বকেয়া ডিএ নিয়ে 'ঐতিহাসিক' সুপ্রিম রায়ের ১০ দিক... কী বললেন বিচারপতিরা? কোন পথে এল জয়? 14