Amal Kohli: সামান্য খুদকুঁড়োর জন্য যেখানে এঁটো বাসন ধুতেন, ২২ বছর পর সেই হোটেলেরই সম্রাট এই ভারতীয়! অবিশ্বাস্য...

Amal Kohli: সামান্য খুদকুঁড়োর জন্য যেখানে এঁটো বাসন ধুতেন, ২২ বছর পর সেই হোটেলেরই সম্রাট এই ভারতীয়! অবিশ্বাস্য...
From Waiter to Hotel owner Amal Kohli: খাবারের এক সংস্থায় কাজ শুরু করেন ২২ বছর আগে। বেতন ছিল ঘণ্টায় ৫ ডলার। থালা-বাসন পরিষ্কার করা, রেস্তরাঁয় আসা অতিথিদের খাবার পরিবেশন করা-সহ বেয়ারার সব কাজই করতে হত তাঁকে। ২০২৫ সালে সেই সংস্থারই মালিক হলেন অমল কোহলি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অমোল ভারতীয় বংশোদ্ভূত। বড় হওয়া আমেরিকাতেই। ফিলাডেলফিয়ার এক হাই স্কুলে পড়ার সময় হাতখরচ জোগাড় করতে বেয়ারার কাজে ঢোকেন ‘ফ্রেন্ডলিস’ নামক এক রেস্তরাঁয়।
