English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Indian Railway Employees: রেলের কর্মচারীদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, ২০ বছরের নিয়ম উঠে গেল, এবার থেকে আর হাতে মিলবে না...

Indian Railway Employees: রেলের কর্মচারীদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, ২০ বছরের নিয়ম উঠে গেল, এবার থেকে আর হাতে মিলবে না...

Indian Railway Employees: রেলের কর্মচারীদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, ২০ বছরের নিয়ম উঠেই গেল! আর হাতে মিলবে না সেই বিশেষ সাম্মানিক। চলে এল বিরাট আপডেট।  

Jan 29, 2026, 08:07 PM IST
1/9

ভারতীয় রেলের কর্মচারীদের কপালে হাত

Bad news for Indian Railway Employees

লক্ষ লক্ষ ভারতীয় রেলের কর্মচারীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। বিগত ২০ বছরের পুরনো প্রথা বন্ধ হয়ে গেল! রেল আর তাদের অবসরপ্রাপ্ত কর্তা ও কর্মীদের গোল্ড-প্লেটেড রুপোর পদক দেবে না।   

2/9

আর মিলবে না সেই সম্মান

That respect will no longer be given

ভারতীয় রেল এতদিন ধরে অবসরপ্রাপ্ত কর্তা-কর্মীদের এই বিশেষ মেমেন্টো দিয়ে থাকত। কিছু নির্দিষ্ট কারণে রেল তা এবার বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল। সে সম্পর্কে আপনার যা কিছু জানা প্রয়োজন, তার সমস্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হল।  

3/9

সম্মান ও সেবার প্রতীক

A symbol of honor and service

রেলওয়ের মধ্যে সম্মান ও সেবার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হত এই পদক। যা তাদের কর্মসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান শক্তি। সমস্ত আঞ্চলিক রেলওয়ে এবং উৎপাদন ইউনিটের প্রধানদের কাছে এই মর্মে মন্ত্রক সার্কুলার দিয়েছে।   

4/9

গোল্ড-প্লেটেড রুপোর পদক

Gold-plated silver medal

'অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্তাদের স্বর্ণ-প্রলেপযুক্ত রৌপ্য পদক প্রদানের প্রথাটি বন্ধ করা হতে পারে। যে রৌপ্য পদকগুলো ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করা হয়েছে বা রেলওয়ের কাছে মজুত আছে, সেগুলির হিসাব রাখা হতে পারে এবং সেগুলির ব্যবহার সংক্রান্ত উদ্বেগ নিরসনের জন্য উপযুক্ত ভাবে অন্যান্য কার্যক্রমে ব্যবহার করা যেতে পারে।'  

5/9

রেলের সার্কুলার এল

The railway circular arrived

যদিও সার্কুলারে রেল এই পদক্ষেপের পিছনে কোনও কারণ উল্লেখ করেনি। এই পদক নিয়ে অনেকেই বিভিন্ন উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে বাইরের ঠিকাদারদের সরবরাহ করা পদকের নিম্নমান এবং ব্যয় সংকোচনের পদক্ষেপ। কারণ রুপোর দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে এখন। 

6/9

তদন্ত বলছে

The investigation revealed that

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এক তদন্তে দেখা গিয়েছে যে, কর্মচারীদের দেওয়া অনেক অবসরকালীন পদকই নকল ছিল এবং সেগুলিতে মাত্র ০.২৩% রুপো ছিল। মুদ্রাগুলিকে মিথ্যাভাবেই রুপোর বলে দাবি করা হয়েছিল।  

7/9

রেলের এফআইআর দায়ের

Railway files FIR

রেলওয়ে সেই সরবরাহকারীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে এবং তাদের কালো তালিকাভুক্ত করা শুরু করেছে। বিদ্যমান পদকগুলি অবসরকালীন উপহার হিসাবে ব্যবহার করা হবে না, তবে অন্যান্য প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার হবে। এমনটাই রিপোর্ট পিটিআই-এর।

8/9

রেলের কর্তা বলছেন

Comment From Rail Official

'গত কয়েক বছরে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে যেখানে সরবরাহকারীদের দেওয়া পদকগুলির রুপো অত্যন্ত নিম্নমানের ছিল। এমনকী নকল রুপোও ছিল। এই প্রথা বন্ধ করার পেছনে এটি একটি কারণ হতে পারে'। জানিয়েছেন এক রেলের কর্তা।     

9/9

রেলের আরেক কর্তা বলছেন

Comment From Rail Official

'গত ২০ বছরে রুপোর দাম কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়ায় অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানোর একটি প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা যাচ্ছে' আরেক রেলের কর্তা এমনটাই বলেছেন 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Budget 2026: এবার বাজেটে মধ্যবিত্তদের জন্য বড় স্বস্তি! বেতনভোগীরা পেতে চলেছেন বড় করছাড়ের সুবিধা...?

পরবর্তী অ্যালবাম

Budget 2026: এবার বাজেটে মধ্যবিত্তদের জন্য বড় স্বস্তি! বেতনভোগীরা পেতে চলেছেন বড় করছাড়ের সুবিধা...?

Budget 2026: এবার বাজেটে মধ্যবিত্তদের জন্য বড় স্বস্তি! বেতনভোগীরা পেতে চলেছেন বড় করছাড়ের সুবিধা...?

Budget 2026: এবার বাজেটে মধ্যবিত্তদের জন্য বড় স্বস্তি! বেতনভোগীরা পেতে চলেছেন বড় করছাড়ের সুবিধা...? 6
Shivam Dube: ২৮২+ স্ট্রাইক রেট! &#039;দানব দুবে&#039; গিলে খেলেন বোলারদের, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন রেকর্ডের পর রেকর্ড...

Shivam Dube: ২৮২+ স্ট্রাইক রেট! 'দানব দুবে' গিলে খেলেন বোলারদের, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন রেকর্ডের পর রেকর্ড...

Shivam Dube: ২৮২+ স্ট্রাইক রেট! 'দানব দুবে' গিলে খেলেন বোলারদের, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন রেকর্ডের পর রেকর্ড... 7
SIR in Bengal: SIR শুনানিতেই ভয়ংকর প্রতারণা! রাতারাতি অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব টাকা! সর্বস্বান্ত মহিলারা...

SIR in Bengal: SIR শুনানিতেই ভয়ংকর প্রতারণা! রাতারাতি অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব টাকা! সর্বস্বান্ত মহিলারা...

SIR in Bengal: SIR শুনানিতেই ভয়ংকর প্রতারণা! রাতারাতি অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব টাকা! সর্বস্বান্ত মহিলারা... 8
Arijit Singh&#039;s Net Worth: বছরে ৭০ কোটি আয়! আছে রেঞ্জ রোভার-মার্সিডিজ, দেখার মতো বাড়ি ও রেকর্ড কনসার্ট, কত টাকার মালিক অরিজিৎ সিং?

Arijit Singh's Net Worth: বছরে ৭০ কোটি আয়! আছে রেঞ্জ রোভার-মার্সিডিজ, দেখার মতো বাড়ি ও রেকর্ড কনসার্ট, কত টাকার মালিক অরিজিৎ সিং?

Arijit Singh's Net Worth: বছরে ৭০ কোটি আয়! আছে রেঞ্জ রোভার-মার্সিডিজ, দেখার মতো বাড়ি ও রেকর্ড কনসার্ট, কত টাকার মালিক অরিজিৎ সিং? 9