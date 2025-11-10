English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Indian Railway New Ticket Booking rule 2025: রেলের টিকিট বুকিঙে বড় পরিবর্তন! এবার দূরপাল্লার ট্রেনের টিকিট কত আগে কাটতে হবে? কারা পাবে লোয়ার বার্থ? জেনে নিন

Railway New Rule 2025: ভারতীয় রেলওয়ে ২০২৫ সালের জন্য তাদের ট্রেন টিকিট বুকিং সিস্টেমে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে, যার লক্ষ্য হলো যাত্রীদের সুবিধা, স্বচ্ছতা এবং প্রবেশগম্যতা উন্নত করা। এই নতুন নিয়মগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে, যার মধ্যে রয়েছে নিম্ন বার্থ (Lower Berth) বরাদ্দ, ঘুমের সময় সংক্রান্ত প্রবিধান, এবং অগ্রিম সংরক্ষণ সময়কাল (ARP) হ্রাস। এই পরিবর্তনগুলি বুকিং প্রক্রিয়াকে সুগম করতে এবং ভ্রমণকে আরও আরামদায়ক করতে প্রস্তুত, বিশেষ করে বয়স্ক নাগরিক এবং মহিলা যাত্রীদের জন্য।

| Nov 10, 2025, 07:59 PM IST
সংশোধিত নিম্ন বার্থ নীতি (Revised Lower Berth Policy)

নতুন নির্দেশিকাগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান পরিবর্তন হলো নিম্ন বার্থের বরাদ্দ। ভারতীয় রেলওয়ে এই বার্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে বয়স্ক নাগরিক, ৪৫ বছরের বেশি বয়সী মহিলা, এবং গর্ভবতী মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া অব্যাহত রাখবে, যাতে যাত্রার সময় তাঁদের নিরাপত্তা ও আরাম নিশ্চিত হয়।  বুকিংয়ের সময় নিম্ন বার্থ যদি থাকে, তবে যোগ্য যাত্রীদের উপরের বা মাঝের বার্থ বরাদ্দ করা হবে, কিন্তু তাঁরা নিম্ন বার্থের জন্য অপেক্ষমাণ তালিকায় (waiting list) থাকবেন। যাত্রার সময় যদি কোনো নিম্ন বার্থ খালি হয়, তবে ট্র্যাভেলিং টিকিট পরীক্ষক (TTE)-এর সেই বার্থটি যোগ্য যাত্রীকে পুনরায় বরাদ্দ করার অধিকার থাকবে।

ভারতীয় রেলওয়ের নতুন নিয়ম

ভ্রমণের অভিজ্ঞতা মসৃণ করতে এবং যাত্রীদের মধ্যে বিরোধ কমাতে, রেলওয়ে এখন সংরক্ষিত কামরাগুলিতে সরকারিভাবে ঘুমের সময় নির্ধারণ করেছে — রাত ১০:০০ টা থেকে সকাল ৬:০০ টা পর্যন্ত।

ভারতীয় রেলওয়ের নতুন নিয়ম

এই সময়ের মধ্যে, শুধুমাত্র নিম্ন বার্থের যাত্রীই ঘুমানোর জন্য বার্থটি ব্যবহারের অধিকার রাখবেন। দিনের বেলায়, সমস্ত যাত্রীকে আসন ভাগ করে নিতে হবে এবং অন্যদের আরামে বসার সুযোগ দিতে হবে।

ভারতীয় রেলওয়ের নতুন নিয়ম

এছাড়াও, আরএসি (Reservation Against Cancellation) টিকিট পাওয়া যাত্রীরা দিনের বেলায় একটি বিশেষ আসন-বন্টন ব্যবস্থার অধীনে আসন ব্যবহার করতে পারবেন, যা আংশিকভাবে নিশ্চিত যাত্রীদেরও ন্যায্য আরামের সুযোগ দেবে।  

ভারতীয় রেলওয়ের নতুন নিয়ম

আগে যাত্রীরা যাত্রা শুরুর ১২০ দিন আগে পর্যন্ত ট্রেনের টিকিট বুক করতে পারতেন।

অগ্রিম সংরক্ষণ সময়কাল (ARP) হ্রাস

তবে, ২০২৫ সাল থেকে এই সময়কাল কমিয়ে ৬০ দিন করা হয়েছে।

ভারতীয় রেলওয়ের নতুন নিয়ম

টিকিট বুকিংকে আরও ব্যবহারিক ও কার্যকর করা এবং ভ্রমণের তারিখের কাছাকাছি সময়ে নিশ্চিত টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ানো।  

ভারতীয় রেলওয়ের নতুন নিয়ম

শেষ মুহূর্তের বাতিলকরণ (cancellations) এবং অব্যবহৃত বুকিং কমানো, যা প্রায়শই টিকিটের ঘাটতি তৈরি করে।  

ভারতীয় রেলওয়ের নতুন নিয়ম

বুকিং উইন্ডো ছোট করার মাধ্যমে, ভারতীয় রেলওয়ে প্রকৃত ভ্রমণ চাহিদার প্রতিফলন ঘটিয়ে আরও গতিশীল এবং বাস্তবসম্মত সংরক্ষণ ব্যবস্থা তৈরি করতে চায়।

RailOne অ্যাপের সূচনা (The Launch of RailOne App)

বৃহত্তর ডিজিটালাইজেশনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অংশ হিসেবে, রেলওয়ে একটি নতুন সমন্বিত মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন — RailOne চালু করেছে। এই অ্যাপটি বুকিং-সম্পর্কিত সমস্ত পরিষেবা একটি একক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসেছে, যা যাত্রীদের জন্য প্রক্রিয়াটিকে সরল করে তুলবে।

RailOne-এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা নিম্নলিখিত কাজগুলি করতে পারবেন

১. টিকিট বুক করা বা বাতিল করা। ২. লাইভ ট্রেনের অবস্থান পরীক্ষা করা। ৩. আসন উপলব্ধতা দেখা। ৪. যাত্রী সুবিধা এবং আপডেট অ্যাক্সেস করা।

ভারতীয় রেলওয়ের নতুন নিয়ম

রেলওয়ের কর্মকর্তারা যাত্রীদের এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেছেন, যাতে বুকিং দ্রুত ও মসৃণ হয় এবং লোয়ার বার্থ নির্বাচন ও রিয়েল-টাইম আসন পছন্দের মতো নতুন নিয়ম-ভিত্তিক বৈশিষ্ট্যগুলির সুবিধা নেওয়া যায়।

স্মার্ট এবং নিরাপদ ট্রেন ভ্রমণ

সংশোধিত টিকিট বুকিং নিয়মগুলি ভারতীয় রেলওয়ের একটি প্রধান আধুনিকীকরণ প্রচেষ্টার পরিচায়ক। বয়স্ক নাগরিক, মহিলা এবং ডিজিটাল সংহতকরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে, এই ব্যবস্থাটি আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্বচ্ছ হয়ে উঠছে।

ভারতীয় রেলওয়ের নতুন নিয়ম

যদিও এই আপডেটগুলির জন্য যাত্রীদের নতুন প্রক্রিয়ার সাথে মানিয়ে নিতে হতে পারে, তবে এগুলি সামগ্রিক দক্ষতা এবং আরাম বাড়ানোর জন্যই তৈরি করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত বুকিং উইন্ডো, সুস্পষ্ট ঘুমের সময় এবং ডিজিটাল সুবিধার সঙ্গে সঙ্গেই, ভারতীয় রেলওয়ে আরও যাত্রী-বান্ধব এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তৈরির দিকে আরও একটি পদক্ষেপ নিচ্ছে।

