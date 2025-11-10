Indian Railway New Ticket Booking rule 2025: রেলের টিকিট বুকিঙে বড় পরিবর্তন! এবার দূরপাল্লার ট্রেনের টিকিট কত আগে কাটতে হবে? কারা পাবে লোয়ার বার্থ? জেনে নিন

Indian Railway New Ticket Booking rule 2025: রেলের টিকিট বুকিঙে বড় পরিবর্তন! এবার দূরপাল্লার ট্রেনের টিকিট কত আগে কাটতে হবে? কারা পাবে লোয়ার বার্থ? জেনে নিন
Railway New Rule 2025: ভারতীয় রেলওয়ে ২০২৫ সালের জন্য তাদের ট্রেন টিকিট বুকিং সিস্টেমে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে, যার লক্ষ্য হলো যাত্রীদের সুবিধা, স্বচ্ছতা এবং প্রবেশগম্যতা উন্নত করা। এই নতুন নিয়মগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে, যার মধ্যে রয়েছে নিম্ন বার্থ (Lower Berth) বরাদ্দ, ঘুমের সময় সংক্রান্ত প্রবিধান, এবং অগ্রিম সংরক্ষণ সময়কাল (ARP) হ্রাস। এই পরিবর্তনগুলি বুকিং প্রক্রিয়াকে সুগম করতে এবং ভ্রমণকে আরও আরামদায়ক করতে প্রস্তুত, বিশেষ করে বয়স্ক নাগরিক এবং মহিলা যাত্রীদের জন্য।
সংশোধিত নিম্ন বার্থ নীতি (Revised Lower Berth Policy)
নতুন নির্দেশিকাগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান পরিবর্তন হলো নিম্ন বার্থের বরাদ্দ। ভারতীয় রেলওয়ে এই বার্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে বয়স্ক নাগরিক, ৪৫ বছরের বেশি বয়সী মহিলা, এবং গর্ভবতী মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া অব্যাহত রাখবে, যাতে যাত্রার সময় তাঁদের নিরাপত্তা ও আরাম নিশ্চিত হয়। বুকিংয়ের সময় নিম্ন বার্থ যদি থাকে, তবে যোগ্য যাত্রীদের উপরের বা মাঝের বার্থ বরাদ্দ করা হবে, কিন্তু তাঁরা নিম্ন বার্থের জন্য অপেক্ষমাণ তালিকায় (waiting list) থাকবেন। যাত্রার সময় যদি কোনো নিম্ন বার্থ খালি হয়, তবে ট্র্যাভেলিং টিকিট পরীক্ষক (TTE)-এর সেই বার্থটি যোগ্য যাত্রীকে পুনরায় বরাদ্দ করার অধিকার থাকবে।
RailOne অ্যাপের সূচনা (The Launch of RailOne App)
RailOne-এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা নিম্নলিখিত কাজগুলি করতে পারবেন
স্মার্ট এবং নিরাপদ ট্রেন ভ্রমণ
যদিও এই আপডেটগুলির জন্য যাত্রীদের নতুন প্রক্রিয়ার সাথে মানিয়ে নিতে হতে পারে, তবে এগুলি সামগ্রিক দক্ষতা এবং আরাম বাড়ানোর জন্যই তৈরি করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত বুকিং উইন্ডো, সুস্পষ্ট ঘুমের সময় এবং ডিজিটাল সুবিধার সঙ্গে সঙ্গেই, ভারতীয় রেলওয়ে আরও যাত্রী-বান্ধব এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তৈরির দিকে আরও একটি পদক্ষেপ নিচ্ছে।
